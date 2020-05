Spadek inflacji w UE. Polska tylko za Czechami

Kwiecień przyniósł wyraźny spadek inflacji w Unii Europejskiej. Polska wciąż znajduje się w inflacyjnej czołówce wspólnoty.





W ubiegłym miesiącu inflacja HICP w UE spadła do 0,7 proc. wobec 1,2 proc. w marcu. W przypadku strefy euro doszło do spadku z 0,7 proc. do 0,3 proc. Dane te były zgodne z oczekiwaniami analityków.

Za hamowanie inflacji odpowiadała przede wszystkim kategoria „energia” (-9,7 proc.), ujmująca w sobie taniejące paliwa. We wszystkich pozostałych kategoriach odnotowano wzrost cen względem ubiegłego roku – najmocniejszy w przypadku żywności, alkoholu i tytoniu (3,6 proc.; w tym żywność nieprzetworzona 7,6 proc.).

Jak co miesiąc, najciekawszą część raportu Eurostatu stanowi rozbicie danych o inflacji na poszczególne kraje. Mimo spadku dynamiki cen produktów i usług konsumpcyjnych w niemal wszystkich krajach (wyjątek stanowiły Włochy, gdzie powtórzył się wynik z marca), Unia Europejska jest wciąż niezwykle podzielona pod względem tempa wzrostu cen.

Największa inflacja wciąż panuje w Europie Środkowej. Na pierwsze miejsce wysunęły się Czechy (3,3 proc.), które wyprzedzają Polskę (2,9 proc.) oraz Węgry (2,5 proc.). Kolejne dwa miejsca zajmują Rumunia (2,3 proc.) i Słowacja (2,1 proc.).

W kwietniu aż 13 spośród 27 państw członkowskich weszło w strefę statystycznej deflacji. Najniższe wyniki odnotowano w Słowenii (-1,3 proc.), na Cyprze (-1,2 proc.) oraz w Estonii i Grecji (0,9 proc.).

Ważna uwaga – Eurostat do międzynarodowych porównań posługuje się wskaźnikiem inflacji HICP, który jest odmienną miarą inflacji od najpopularniejszego wskaźnika CPI, który w kwietniu GUS obliczył na 3,4 proc. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”.

Prognozy inflacji dla UE

Polska ma wszelkie szanse utrzymać wysokie miejsce na liście państw UE o najwyższej inflacji. Jak wynika z ostatniego zestawu prognoz makroekonomicznych Komisji Europejskiej, przewidywany w tym roku wzrost cen w naszym kraju wynosi 2,5 proc. Wyższą prognozę otrzymały jedynie Węgry (3 proc.). Z kolei w przyszłym roku inflacja HICP w Polsce (2,8 proc.) ma ustępować jedynie inflacji w Rumunii (3,1 proc.).

Prognozowana inflacja HICP (r/r) Kraj

2020 2021 Węgry 3 2,7 Polska 2,5 2,8 Rumunia 2,5 3,1 Czechy 2,3 1,9 Słowacja 1,9 1,1 Wielka Brytania 1,2 2,1 Austria 1,1 1,5 Bułgaria 1,1 1,1 Litwa 0,8 1,5 Holandia 0,8 1,3 Estonia 0,7 1,7 Luksemburg 0,7 1,6 Malta 0,7 1,1 UE 0,6 1,3 Słowenia 0,5 1,2 Finlandia 0,5 1,4 Francja 0,4 0,9 Chorwacja 0,4 0,9 Szwecja 0,4 1,1 Niemcy 0,3 1,4 Dania 0,3 1,3 Belgia 0,2 1,3 Łotwa 0,2 1,9 Strefa euro 0,2 1,1 Hiszpania 0 1 Cypr -0,2 1 Portugalia -0,2 1,2 Irlandia -0,3 0,9 Włochy -0,3 0,7 Grecja -0,6 0,5 Źródło: Komisja Europejska

Michał Żuławiński