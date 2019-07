S&P 500 z nowym rekordem po otwarciu sesji

Na Wall Street indeksy notują spore wzrostu po rozpoczęciu notowań - S&P 500 osiągnął nowe szczyty. W górę idzie zwłaszcza sektor IT. W Europie indeksy także rosną. Na rynkach zapanował pozytywny sentyment po spotkaniu prezydentów USA i Chin podczas szczytu G20.

Indeks S&P 500 rośnie o 1 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,84 proc., a Nasdaq rośnie o 1,45 proc.

Po rozpoczęciu notowań S&P 500 osiągnął rekordowe poziomy. DJI także jest na bliski wspięcia się na nowe szczyty.

Po spotkaniu prezydentów USA i Chin najwięcej zyskują producenci półprzewodników - Broadcom rośnie o 5,5 proc., Nvidia i AMD zyskują po ok. 4 proc., a Micron i Skyworks Solutions ponad 7 proc.

Akcje Biogen rosną o 1,5 proc. po tym, jak firma zgłosiła pozytywne wyniki leku na rdzeniowy zanik mięśni o nazwie Spinraza.

"Rynki wydają się zadowolone z tonu współpracy pochodzącego ze spotkań" - powiedział Dan Deming, dyrektor zarządzający KKM Financial.

Od początku roku S&P 500 wzrósł o ponad 17 proc., notując najlepszą pierwszą połowę roku od ponad 20 lat.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,32 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,8 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,23 proc.

DAX jest na drodze, by wejść w rynek byka, bowiem niemiecki indeks zyskał 22 proc. od najniższego punktu, osiągniętego 27 grudnia 2018 r.

Każdy sektor indeksu Stoxx Europe 600 jest na plusie - najwięcej zyskuje branża IT, która rośnie o prawie 2 proc. i jest bliska osiągnięcia najwyższych poziomów w tym roku.

Największe wzrosty notują producenci półprzewodników - ASM i STMicroelectronics rosną o prawie 6 proc., a Infineon - o prawie 5 proc.

W górę idzie także sektor energetyczny, podczas gdy w Wiedniu państwa zrzeszone w OPEC+ debatują nad przedłużeniem obniżenia produkcji od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Dolar umacnia się o 0,35 proc. wobec koszyka walut do 96,47 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,25 proc. do 1,1344.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,41 proc. do 108,3.

Kurs funta zniżkuje o 0,26 proc. wobec dolara do 1,2663.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 2,01 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 25 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -11 pb.

Z kolei rentowność 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do: -0,35 proc.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 2,38 proc. do 59,86 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 2,27 proc. do 66,2 USD/b.

PO SZCZYCIE G20

Prezydenci USA i Chin, Donald Trump i Xi Jinping, uzgodnili w sobotę dalsze negocjacje w sprawie sporu handlowego, toczonego przez ich kraje od blisko roku.

Nie wprowadzimy na razie nowych ceł na towary z Chin; będziemy kontynuować negocjacje tam, gdzie je przerwaliśmy, by sprawdzić, czy uda się zawrzeć umowę - powiedział Trump.

"Zgodziłem się, aby amerykańskie firmy w dalszym ciągu sprzedawały produkty chińskiemu koncernowi Huawei" - dodał prezydent USA.

Zezwolenie na sprzedaż amerykańskich produktów chińskiemu koncernowi Huawei, ogłoszone w sobotę przez prezydenta USA Donalda Trumpa, będzie dotyczyło tylko artykułów szeroko dostępnych na świecie – powiedział doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow.

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi napisał w komunikacie, że spotkanie Xi i Trumpa wysłało światu "pozytywny sygnał". Oficjalna chińska agencja Xinhua podała, że przywódcy zgodzili się wznowić negocjacje "w oparciu o równość i wzajemny szacunek".

"Nie mieliśmy do czynienia z deeskalacją napięć, tylko jedynie z przerwą w ich rozwoju. Na gospodarkę nadal mają wpływ wprowadzone dotychczas cła oraz niepewność związana z możliwością dalszej eskalacji" - napisano w raporcie Citigroup.

"Można powiedzieć, że rynek bardziej odetchnął z ulgą niż jest szczęśliwy" - powiedziała Vandana Hari, założycielka Vanda Insights.

W ocenie analityków Nordea Markets "droga do porozumienia jest bardzo trudna, a wokół przyszłej umowy handlowej dominuje niepewność".

Jest mało prawdopodobne, że uzgodnione na szczycie G20 w Osace zawieszenie broni w sporze handlowym między USA i Chinami potrwa znacznie dłużej niż w przypadku porozumienia z grudnia - ocenia w poniedziałek brytyjski "Financial Times".

Niespokojnie pozostaje także w Hongkongu - do kolejnych starć pomiędzy demonstrantami a policją doszło w Hongkongu w poniedziałek, w 22. rocznicę przyłączenia tej byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Policja użyła gazu pieprzowego, a według władz 13 funkcjonariuszy trafiło do szpitala.

Agencja Bloomberga podała, że protestujący wdarli się do budynku Rady Legislacyjnej Hongkongu.

Protestujący domagają się wycofania wspieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego. Na poniedziałkowe popołudnie zapowiedziano rocznicowy marsz demokratyczny.

Natomiast mimo ustaleń szczytu G20 Morgan Stanley obniżył prognozę dla wzrostu światowego PKB w 2019 r. do 3,0 proc. z 3,2 proc., a w 2020 r. do 3,2 proc. z 3,4 proc.

PMI W PRZEMYŚLE USA OD OCZEKIWAŃ

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 50,6 pkt. wobec 50,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano indeks na 50,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 47,6 pkt. wobec 47,7 pkt. w V. W Chinach przemysłowy PMI w VI Chin wyniósł w VI 49,4 pkt. vs 50,2 pkt. w maju - podało Caixin Media.

IRAN PRZEKRACZA LIMIT WZBOGACANIA URANU

Zapasy nisko wzbogaconego uranu w Iranie przekroczyły limit 300 kg, ustalony w porozumieniu z 2015 roku w sprawie programu nuklearnego tego kraju - poinformowała w poniedziałek irańska agencja Fars powołując się na anonimowe źródło.

Informacja została niedługo potem potwierdzona przez szefa irańskiego MSZ Javada Zarifa.

Według agencji Fars przekroczenie limitu potwierdzili inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Podczas piątkowych rozmów w Wiedniu z udziałem sygnatariuszy umowy atomowej udało się wypracować postępy, ale najprawdopodobniej nie wystarczą do uratowania tego porozumienia - ocenił wiceminister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arakczi.

Stany Zjednoczone będą karać sankcjami każdy kraj, który będzie importował irańską ropę naftową i nie ma od tego wyjątków - oświadczył w piątek specjalny przedstawiciel USA ds. Iranu Brian Hook.(PAP Biznes)

kkr/ ana/