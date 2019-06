S&P 500 przerwał wzrostową serię

Po pięciu wzrostowych sesjach z rzędu S&P500 zakończył wtorek minimalnie pod kreską. W centrum uwagi inwestorów pozostawały kwestie ceł oraz działań Rezerwy Federalnej.

Trudno właściwie powiedzieć, aby była to spadkowa sesja. Był to raczej dzień pozbawiony wzrostów, na które zapowiadało się po otwarciu notowań. Ostatecznie S&P500 po pięciu zwyżkach we wtorek zaliczył kosmetyczny spadek o jeden punkt, czyli 0,03%. Nasdaq odnotował ledwie zauważalną zniżkę o 0,01%, a Dow Jones oddał 0,05%. Czyli zasadniczo była to sesja bez zmian nowojorskich indeksów.

W wypowiedziach analityków i giełdowych komentatorów cały czas przewijały się dwie kwestie: wojny handlowej oraz stóp procentowych. Rynek terminowy na 76% wycenia prawdopodobieństwo obniżenia stopy funduszy federalnych już na lipcowym posiedzeniu władz Fedu. Do końca roku inwestorzy wyceniają przynajmniej dwie obniżki - łącznie o 50 pb.

To właśnie nadzieje na ratunek ze strony Rezerwy Federalnej od początku czerwca napędzały wzrosty na Wall Street. Wielu inwestorów liczy, że przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi Fed nie zaryzykuje recesji w gospodarce oraz bessy na rynku akcji i grzecznie powróci do polityki taniego i łatwego pieniądza wymuszanej przez lobby finansowe.

