Kredyty hipoteczne drożały w ostatnich miesiącach, ale jednocześnie mocno spadły stopy procentowe. W efekcie raty zobowiązania są dziś sporo niższe niż jeszcze na początku roku. Bankier.pl sprawdził, ile kosztuje kredyt na mieszkanie o wartości 520 tys. zł.

65-metrowe mieszkanie z rynku pierwotnego – taki cel finansowania przyjęliśmy w sierpniowej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl. Założyliśmy, że nieruchomość położona jest w Krakowie i kosztuje 520 tys. zł.

Potencjalni kredytobiorcy to para 30-latków wychowująca jedno dziecko. Klienci mają co miesiąc do dyspozycji 8 tys. zł. Dochody osiągają dzięki umowom o pracę na czas nieokreślony. Historia kredytowa małżeństwa nie zawiera negatywnych wpisów, a obecnie profilowi kredytobiorcy nie posiadają żadnych otwartych rachunków zobowiązań. Na utrzymaniu gospodarstwa domowego pozostaje jeden samochód.

Najtańsze kredyty z 20-procentowym wkładem własnym

Starający się o kredyt hipoteczny muszą być świadomi, że minimalny wkład własny dający realną szansę na finansowanie to obecnie 20 procent ceny nieruchomości. Przy mieszkaniu kosztującym 520 tys. zł trzeba zatem wyłożyć 104 tys. zł z własnych oszczędności. Kwota kredytu wynosi wówczas 416 tys. zł.

Kredyt na 416 tys. zł, na 30 lat, LTV 80 proc. (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. Citi Handlowy 2,12% 1,89 pp. 1 580 zł 153 754 zł 2,24% 2. Bank Millennium 2,23% 2,00 pp. 1 585 zł 157 226 zł 2,54% 3. Pekao Bank Hipoteczny 2,26% 1,99 pp. 1 592 zł 159 776 zł 2,31% 4. Bank Pekao 2,38% 2,10 pp. 1 619 zł 176 134 zł 3,38% 5. PKO BP (4) (5) 2,37% 2,10 pp. 1 612 zł 176 680 zł 2,78% 6. PKO BP (4) 2,42% 2,15 pp. 1 623 zł 180 298 zł 2,83% 7. BNP Paribas Bank 2,34% 2,10 pp. 1 614 zł 180 328 zł 2,66% 8. Bank Pocztowy 2,32% 2,09 pp. 1 606 zł 189 649 zł 3,01% 9. Credit Agricole 2,50% 2,25 pp. 1 647 zł 203 731 zł 3,12% 10. Santander Bank 2,92% 2,69 pp. 1 736 zł 222 239 zł 3,22% 11. Alior Bank 2,62% 2,39 pp. 1 673 zł 268 001 zł 3,96% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku. (5) Bank stosuje obniżoną marże przez pierwszych 12 miesięcy. Podano parametry po 12. miesiącu. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 11-20.8.2020 r.

Na szczycie zestawienia znalazł się Citi Handlowy. Drugie miejsce przypadło Bankowi Millennium, a trzecie Pekao Bankowi Hipotecznemu, w którym inwestycje z rynku pierwotnego można sfinansować wyłącznie pod warunkiem, że nieruchomość jest już oddana do użytkowania. Czwarta lokata należy do Banku Pekao.

Miesięczna rata kredytu z 20-procentowym wkładem własnym waha się w przedziale od 1580 zł do 1736 zł. Przypomnijmy, że jeszcze 6 miesięcy temu kredytobiorcy musieliby się liczyć z comiesięcznym obciążeniem na poziomie o ok. 200 zł wyższym. W międzyczasie wskaźnik WIBOR 3M obniżył się z 1,72 proc. do ok. 0,23 proc.

Najlepsze kredyty z 30-procentowym wkładem własnym

Aby móc liczyć na szeroki wybór ofert, klienci muszą zdecydować się na wniesienie wyższego wkładu własnego. Obecnie optymalnym wyborem jest 30 proc. To wynik szeregu zmian w polityce kredytowania w bankach. Wiele instytucji podwyższyło w ciągu ostatniego półrocza wymagania albo selektywnie albo dla wszystkich kredytów mieszkaniowych. W przypadku profilowych kredytobiorców oznacza to wpłatę 156 tys. zł.

Kredyt na 364 tys. zł, na 30 lat, LTV 70 proc. (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa (1) Łączny koszt kredytu (2) RRSO (3) 1. Citi Handlowy 2,12% 1,89% 1 383 zł 134 537 zł 2,24% 2. Bank Millennium 2,23% 2,00% 1 387 zł 137 595 zł 2,29% 3. Pekao Bank Hipoteczny 2,26% 1,99% 1 393 zł 139 915 zł 2,31% 4. BOŚ 2,27% 2,00% 1 411 zł 148 916 zł 2,47% 5. ING Bank Śląski 2,26% 1,99% 1 392 zł 149 325 zł 2,74% 6. Bank Pekao 2,38% 2,10% 1 417 zł 154 118 zł 3,39% 7. PKO BP (4) (5) 2,39% 2,12% 1 414 zł 155 860 zł 2,81% 8. Bank BPS 2,42% 2,19% 1 423 zł 157 651 zł 2,65% 9. BNP Paribas Bank 2,34% 2,10% 1 411 zł 158 277 zł 2,70% 10. PKO BP (5) 2,44% 2,17% 1 423 zł 159 031 zł 2,85% 11. Bank Pocztowy 2,32% 2,09% 1 405 zł 166 682 zł 3,05% 12. Santander Bank 2,62% 2,39% 1 461 zł 173 666 zł 2,91% 13. Credit Agricole 2,50% 2,25% 1 441 zł 178 265 zł 3,15% 14. Alior Bank 2,62% 2,38% 1 464 zł 234 503 zł 3,97% (1) Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. (2) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. (3) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. (4) Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku. (5) Bank stosuje obniżoną marże przez pierwszych 12 miesięcy. Podano parametry po 12. miesiącu. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 11-20.8.2020 r.

Pierwsze trzy pozycje w rankingu zajmują te same banki, które wyróżniły się w przypadku kredytów z 20-procentowym wkładem własnym – Citi Handlowy, Bank Millennium i Pekao Bank Hipoteczny. Czwarta lokata przypadła Bankowi Ochrony Środowiska. Łączny koszt kredytu poniżej 150 tys. zł odnotowaliśmy także w przypadku propozycji ING Banku Śląskiego. Rata zobowiązania przy 30-procentowej wpłacie własnej wynosi ok. 1400 zł.