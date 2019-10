Promocje w hipotekach. Nowe marże na jesień

Banki odświeżają ofertę kredytów hipotecznych. Dwie instytucje, mBank i ING Bank Śląski, przedstawiły nowe odsłony promocji, w których klienci spełniający dodatkowe warunki mogą liczyć na niższe marże i stawki prowizji.

Kilku kredytodawców na polskim rynku od dłuższego czasu stale ma w swojej ofercie promocyjne kredyty hipoteczne. Zamiast manipulować stawkami standardowymi, banki te decydują się na przedstawienie specjalnych warunków wybranym grupom potencjalnych kredytobiorców. Promocje mają ograniczony czas trwania, ale zaraz po ich zakończeniu startują z nowymi edycjami akcji, zmieniając nieco parametry. Może to oznaczać podwyżki, ale fakt ten jest mniej widoczny dla poszukujących hipotecznych okazji.

ING Bank Śląski od 30 września proponuje ofertę specjalną pod hasłem „Najlepiej na swoim”. Promocja trwać będzie do 10 grudnia 2019 r. W tym czasie należy złożyć kompletny wniosek lub posiadać ważny formularz informacyjny wydany w trakcie trwania akcji.

Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient musi także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

Jak zwykle klienci banku mają do wyboru kilka wariantów promocji:

„Łatwy start” – z marżą 1,95 pp. i zerową prowizją,

„Lekka rata” – z marżą 1,75 pp. i prowizją 1,75 proc.

Odpowiednie dwie odmiany kredytu ze stałą stopą procentową w okresie pierwszych 5 lat – z prowizją 0 proc. i wyższym oprocentowaniem oraz z prowizją 1,75 proc. i obniżoną stawką oprocentowania.

Warto wskazać, że w poprzedniej akcji promocyjnej („Powakacyjna wyprzedaż”) bank proponował odpowiednio marżę 1,85 pp. przy zerowej prowizji oraz marżę 1,69 pp. przy prowizji 1,69 proc.

Jesienną promocję hipotek przygotował także, pod hasłem „Jesień w Twoim M”. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat, a minimalna kwota finansowania – 150 tys. zł. Akcja będzie trwać do 31 października 2019 r.

Oferta podzielona została na dwie części – dla kredytobiorców spełniających wymogi zaliczenia do segmentu Active i Intensive oraz dla nowych klientów banku i osób spoza segmentu Active lub Intensive.

Marża promocyjna dla nowych klientów wyniesie 2,5 pp., a prowizja 0 proc. Konieczne będzie przy tym skorzystanie z ubezpieczenia na życie przez co najmniej 5 lat oraz założenie lub posiadanie rachunku osobistego w mBanku.

Klienci z segmentu Active muszą posiadać rachunek i zapewniać wpływy w wysokości co najmniej 5 tys. zł miesięcznie w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem zapytania o kredyt. Kolejne warunki to posiadanie kredytu odnawialnego lub karty kredytowej (min. kwota 1 tys. zł) lub depozytu (min. 25 tys. zł) oraz wykonywanie co najmniej 15 transakcji kartą płatniczą w co najmniej 3 z pełnych 6 miesięcy przed wystąpieniem o kredyt.

W przypadku klientów Intensive progi są odpowiednio wyższe – wpływy min. 7 tys. zł, kredyty na co najmniej 10 tys. zł lub depozyt z saldem 50 tys. zł.

Warunki kredytu hipotecznego w promocji dla klientów Active i Intensive prezentują się następująco:

Segment Intensive – marża 1,8 pp., prowizja 0 proc.

Segment Active – marża 1,9 pp., prowizja 0 proc.

Przypomnijmy, że w wiosennej edycji podobnej promocji mBank proponował odpowiednio 1,75 i 1,85 pp. Tendencję podnoszenia cen kredytów hipotecznych obserwujemy na polskim rynku już od pewnego czasu. Potwierdzają ją wyniki panelu HipoTracker Bankier.pl, w którym przedstawiamy średnie stawki proponowane przez kilkanaście banków dla wybranego profilu klienta.

Michał Kisiel