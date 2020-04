Polacy w fatalnych nastrojach. Koronawirus zakończył "złote czasy optymizmu"

Nastroje polskich konsumentów w kwietniu uległy drastycznemu pogorszeniu. Tym samym definitywnie zakończone zostały „złote czasy wyjątkowego optymizmu” Polaków.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) to wskaźniki sporządzane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, które mierzą nastroje gospodarstw domowych oraz ich gotowość do dokonywania wydatków konsumpcyjnych, obecnie i w przyszłości.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie (i odwrotnie).

Jak wynika z najnowszych danych, w kwietniu opisujący bieżącą sytuację BWUK wyniósł -36,4 pkt. i wobec 1,3 pkt. miesiąc wcześniej. Po raz ostatni porównywalnie złe dane obserwowaliśmy na początku 2004 r.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik WWUK opisujący oczekiwania względem najbliższych 12 miesięcy sięgnął -47,7 pkt. wobec -2,3 pkt. w marcu. Wynik ten oznaczająca potężną przewagę „pesymistów” nad „optymistami” – po raz ostatni podobnie zły obraz wyłaniał się z tych danych na początku 2004 r.

Ujemne odczyty obu indeksów definitywnie kończą niespotykany wcześniej epizod dodatnich wartości BWUK czy WWUK. W latach 2000-2016 nie wystąpił ani jeden dodatni wynik BWUK czy WWUK, a średnie wartości za ten okres wynosiły odpowiednio -19,9 pkt. i -21,1 pkt.

Ze względu na historycznie niskie wartości, warto zwrócić na subindeksy nastrojów konsumentów. We wszystkich kategoriach widać potężne spadki.

Składowe bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK):

Zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach: -9,1 pkt. w kwietniu wobec 1,9 pkt. w marcu

Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach: -30,5 pkt. w kwietniu wobec 1,5 pkt. w marcu

Obecne dokonywanie ważnych zakupów: -47,3 pkt. w kwietniu wobec 11,5 pkt. w marcu

Składowe wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK):

Zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach: -30,5 pkt. w kwietniu wobec 1,7 pkt. w marcu

Zmiana ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach: -64,5 pkt. w kwietniu wobec -10,1 pkt. w marcu

Zmiana poziomu bezrobocia w najbliższych 12 miesiącach: -77,7 pkt. w kwietniu wobec -0,7 pkt. w marcu

Oszczędzanie pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach: -18,3 pkt. w kwietniu wobec -0,2 pkt. w marcu

Dane do najnowszego badania nastrojów konsumentów GUS zbierał w okresie 6-16 kwietnia, w oparciu o 1808 wywiadów przeprowadzonych telefonicznie.

Potężne spadki indeksów mierzących nastroje konsumentów nie są oczywiście jedynie domeną Polski. O sytuacji w Niemczech pisaliśmy w artykule „Niemcy przerażeni kryzysem. Nastroje rekordowo złe”.

Czego obawiają się Polacy?

Ze względu na wyjątkowe okoliczności, ankieterzy GUS zadali badanym Polakom 7 dodatkowych pytań związanych z sytuacją epidemiologiczną.

1. Jaki wpływ na Pana/Pani odpowiedzi miała obecna sytuacja epidemiologiczna?

Znaczny (58,1 proc.)

Umiarkowany (37,3 proc.)

Żaden (4,6 proc.)

2. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną obawia się Pan/Pani utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności?

Zdecydowanie tak (11,1 proc.)

Możliwe (16,9 proc.)

Raczej nie (16,3 proc.)

Nie (11,6 proc.)

Nie mam zdania (2,4 proc.)

Nie dotyczy (dla osób niepracujących) (41,7 proc.)

3. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla zdrowia populacji Polski jako całości?

Duże zagrożenie (69,8 proc.)

Przeciętne zagrożenie (27 proc.)

Małe zagrożenie (3 proc.)

Brak zagrożenia (0,2 proc.)

4. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla Pana/Pani osobistego zdrowia?

Duże zagrożenie (50,7 proc.)

Przeciętne zagrożenie (38,7 proc.)

Małe zagrożenie (10 proc.)

Brak zagrożenia (0,6 proc.)

5. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla gospodarki w Polsce?

Duże zagrożenie (88 proc.)

Przeciętne zagrożenie (11 proc.)

Małe zagrożenie (0,9 proc.)

Brak zagrożenia (0,1 proc.)

6. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla Pana/Pani osobistej sytuacji finansowej?

Duże zagrożenie (44,4 proc.)

Przeciętne zagrożenie (36,5 proc.)

Małe zagrożenie (14,6 proc.)

Brak zagrożenia (4,5 proc.)

7. Jakim zagrożeniem, Pana/Pani zdaniem, jest obecna sytuacja epidemiologiczna dla codziennego życia w Pana/Pani lokalnej społeczności?

Duże zagrożenie (49,5 proc.)

Przeciętne zagrożenie (43,1 proc.)

Małe zagrożenie (7,3 proc.)

Brak zagrożenia (0,1 proc.)

Tydzień z danymi z Polski

Raport o koniunkturze konsumenckiej jest kolejnym spojrzeniem na kondycję polskiej gospodarki w naznaczonym epidemią okresie. W poniedziałek informowaliśmy o ruszającej fali zwolnień i najgłębszym od 2005 r. spadku zatrudnienia, wtorek zaś przyniósł raport o produkcji przemysłowej, którego wydźwięk „uratowały” kwestie kalendarzowe.

W środę poznaliśmy dane o silnym spadku sprzedaży detalicznej oraz wskaźniki koniunktury w różnych segmentach gospodarki. Raport GUS nie pozostawia wątpliwości - mamy do czynienia z największym załamaniem koniunktury w historii.

W czwartek, równolegle do opisanych wyżej danych, GUS przedstawił dynamikę produkcji budowlano-montażowej. Okazuje się, że budownictwo w marcu oparło się pandemii.

Na tym nie koniec wybitnie polskiego tygodnia. W piątek ukaże się biuletyn statystyczny GUS, w którym znajdziemy m.in. informacje o marcowej stopie bezrobocia. Będą to pierwsze dane na ten temat, ponieważ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie opublikowało informacji wstępnej

Na kolejny zestaw danych GUS na temat koniunktury konsumenckiej, który ponownie uwzględni wpływ koronawirusa oraz działań rządu, poczekać musimy do 20 maja.

Michał Żuławiński