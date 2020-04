Ruszyła fala zwolnień. Najgłębszy spadek zatrudnienia od 2005 roku

Tylko w marcu liczba etatów w dużych firmach zmalała o 34,2 tysięcy, co jest najsilniejszym miesięcznym spadkiem zatrudnienia od przynajmniej 2005 roku. Zarazem to zapewne tylko początek czekającej nas fali zwolnień.

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosła 6411,7 tys. i była o 34,2 tys. niższa niż miesiąc wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najgłębszy miesięczny spadek zatrudnienia w sięgających roku 2005 historii tych statystyk.

Względem marca 2019 roku liczba etatów wzrosła tylko o 0,3%, co było najsłabszym wynikiem od lutego 2014 roku. Była to też potężna negatywna niespodzianka, ponieważ ekonomiści spodziewali się dynamiki zatrudnienia na poziomie 0,8% rdr.

- W marcu 2020 r. w części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych i nieprzedłużania ich - co w niektórych przypadkach mogło być spowodowane obawą przed skutkami pandemii COVID-19. Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też rozwiązanie umów o pracę, bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych. Zaobserwowano również zwiększone zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co – w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach - tłumaczy Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w marcu 5 489,21 złotych i było o 6,3% wyższe niż przed rokiem - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To wynik nieco niższy od większości prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu „średniej krajowej” o 6,6%.

Nie warto jednak ekscytować się relatywnie wysokim nominalnym wzrostem płac. Po uwzględnieniu bardzo wysokiej inflacji cenowej (oszacowanej przez GUS na 4,6% rdr) realny wzrost płac w dużych firmach w marcu wyniósł ledwie 1,61% i był najniższy od sierpnia 2013 roku.

Szczegółowe dane i porównanie do konsensusów PAP Biznes

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)







WYNAGRODZENIE 5.489,21 6,3 3,0 konsensus PAP - 6,2 2,9









w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)







ZATRUDNIENIE 6.411,7 0,3 -0,5 konsensus PAP - 0,8 0,0

Przypominamy, że tzw. średnia krajowa to kwota przed potrąceniem podatków od pracy („składek” na ZUS i zaliczki na PIT). Ponadto dotyczy tylko firm niefinansowych zatrudniających ponad 9 pracowników. Statystyki te obejmują więc niespełna 40% pracujących. Dodatkowo z innych badań wiemy też, że ok. 2/3 zatrudnionych otrzymuje pensje niższe od tzw. średniej krajowej.

Lepiej opisujący realia polskiego rynku pracy raport o medianie wynagrodzeń GUS publikuje tylko raz na 2 lata. Najnowsze dane zostały upublicznione pod koniec listopada i dotyczyły stanu na październik 2018 roku. Z tego opracowania wynika, że połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4094,98 zł brutto, czyli około 2919,54 zł netto (tzn. "na rękę").

Statystyki za marzec w obecnej sytuacji są już mocno historyczne. Po tym, jak przez cały kwiecień rząd przetrzymał nas w domach, sytuacja na rynku pracy zmieniła się diametralnie. Pełne efekty tego "zamknięcia gospodarki" w danych z rynku pracy zobaczymy dopiero w wynikach za kwiecień, które zostaną (jeśli zostaną) opublikowane w połowie maja.

Ekonomiści: Lockdown natychmiast wpłynął na rynek

Słabe dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu w Polsce sygnalizują, że część firm likwidowało etaty niemal natychmiast po ogłoszeniu blokady gospodarki, inne zawiesiły rekrutacje i nie przedłużały umów terminowych - oceniają ekonomiści.

Monika Kurtek, Bank Pocztowy

Dane z rynku pracy w marcu są już wyraźnie naznaczone lockdownem, mimo że został on wprowadzony dopiero w połowie miesiąca. Szczególnie widoczne jest to w dynamice zatrudnienia, która znalazła się na poziomie najniższym od lutego 2014 r. Jak wskazują dane GUS, w marcu w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, ubyło ponad 34 tys. etatów, a zatem skala redukcji była nawet większa niż w roku 2009, tj. tuż po wybuchu kryzysu w końcu 2008 r. Marzec przyniósł także wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, gdzie w wielu branżach w bardzo szybkim tempie zaczęto wprowadzać obniżki pensji.

Wzrost przeciętnej płacy o 3,0 proc. w stosunku do lutego, jak wskazuje na to komentarz GUS, spowodowany był głównie wypłaconymi nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, czyli tym, do czego firmy zobowiązały się przed wybuchem pandemii. Tego efektu brakować będzie coraz bardziej w kolejnych miesiącach, co w połączeniu z kolejnymi ogłaszanymi przez firmy cięciami płac sprowadzać będzie dynamikę wynagrodzeń w szybkim tempie w kierunku zera lub poniżej. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem na minusie, i to już w kwietniu, znajdzie się także dynamika zatrudnienia. W efekcie szybko zmniejszać się będzie fundusz płac (już w marcu jego realny wzrost wyniósł tylko 1,9 proc. rdr i był najniższy od sierpnia 2013 r.), co z kolei znajdzie odzwierciedlanie w dynamice konsumpcji.

Bank Pekao:

Zaskakująco słabe marcowe dane o zatrudnieniu pokazują, że cięcia etatów ruszyły niemal natychmiastowo wraz z blokadą gospodarki – tej skali spadki widzieliśmy ostatnio w apogeum kryzysu w 2009 r., podczas gdy obecnie to tylko zwiastun potencjalnej skali zwolnień.

ING Bank Śląski:

W marcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wciąż rosło w ujęciu rok do roku, ale ledwo co (o 0,3 proc.), wolniej nawet niż niski konsensus prognoz (0,8 proc.). Firmy jeszcze nie zwalniały, ale zawiesiły rekrutacje i nie przedłużały umów terminowych.

Krzysztof Kolany/PAP