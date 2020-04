Niemcy przerażeni kryzysem. Nastroje rekordowo złe

Indeks mierzący nastroje niemieckich konsumentów runął do najniższego poziomu w historii badania. Nasi zachodni sąsiedzi obawiają się, że pandemia uderzy ich po portfelach.

Dane o nastrojach konsumentów na całym świecie są obecnie obserwowane szczególnie wnikliwie. Po pierwsze, drastyczne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa radykalnie zmieniły sytuację konsumentów. Po drugie, indeksy nastrojów są jednymi z pierwszych danych, które opisują nową rzeczywistość – publikowane równolegle dane za luty lub czwarty kwartał 2019 r. to w dużej mierze już tylko historia gospodarcza.

Najnowszy odczyt indeksu GfK badającego nastroje wśród niemieckich konsumentów wskazał -23,4 pkt. wobec 2,3 pkt. w miesiącu poprzednim (rewizja z 2,7 pkt.). Obecny poziom indeksu jest najniższy w historii badania. Co więcej, analitycy spodziewali się spadku jedynie do -1,8 pkt., więc możemy mówić o bardzo dużej negatywnej niespodziance.

- Ze względu na zamrożenie gospodarki, niespotykany wcześniej gwałtowny spadek nie jest zaskakujący. Sprzedawcy, wytwórcy i dostawcy usług muszą przygotować się na silną recesję w najbliższej przyszłości. Wydaje się jasne, że znoszenie obostrzeń związanych z pandemią będzie powolne, co sprawia, że konsumenci muszą przygotować się na trudne czasy – napisał w komunikacie Rolf Bürkl, ekspert GfK.

Bardzo ciekawie prezentują się subindeksy odpowiadające za wybrane postawy i zachowania niemieckich konsumentów. Po pierwsze, wskaźnik dotyczący oczekiwanych przychodów zanurkował o 47,1 pkt., do poziomu 19,3 pkt. Taka sytuacja również zdarza się po raz pierwszy w historii badań sięgających 1980 r.

Po drugie, niemieccy konsumenci są coraz bardziej przekonani o nieuchronnej recesji (-21,4 pkt., spadek o 2,2 pkt). Po trzecie, wyparowała skłonność Niemców do zakupów – mierzący ją indeks spadł o 36 pkt., do -4,6 pkt. Równocześnie, jak czytamy w komunikacie GfK, „indeks skłonność do oszczędzania wzrósł do 51 pkt., co pokazuje, że zerowe stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego przegrywają z niepewnością wywołaną koronawirusowym kryzysem”.

Badanie GfK zostało przeprowadzone od 1 do 14 kwietnia. Udział w nim wzięło ok. 2000 konsumentów. Pewne restrykcje w Niemczech zniesione zostały od 20 kwietnia, więc być może w kolejnym miesiącu dane GfK będą nieco lepsze.

W czwartek o 10:00 dane o koniunkturze konsumenckiej w Polsce przedstawi Główny Urząd Statystyczny.

Michał Żuławiński