PZU zakłada co najmniej 300 mld zł aktywów bankowych do '20

PZU zakłada, że aktywa filaru bankowego grupy do 2020 roku wzrosną do co najmniej 300 mld zł - poinformowała spółka w aktualizacji strategii.

PZU zakłada ponadto wzrost przychodów PZU Zdrowie do 1 mld zł, czyli na poziomie zakładanym wcześniej przez ubezpieczyciela.

W przedstawionej w sierpniu 2016 roku strategii PZU planowało budowę grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami o wartości ponad 140 mld zł. Pod koniec września 2017 roku aktywa bankowe PZU wyniosły 236 mld zł.

PZU chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę za lata 2017-20, zakłada w najbliższych latach brak emisji akcji - poinformowała spółka w aktualizacji strategii do 2020 roku.

"Stabilność, zdefiniowana jako zachowanie wskaźnika wypłacalności Solvency II zawsze powyżej 200 proc., rentowność powyżej 22 proc., obietnica podzielenia się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost (...)" - powiedział cytowany w komunikacie Paweł Surówka, prezes PZU SA.

W 2016 roku PZU w polityce dywidendowej na lata 2016-20 założył przeznaczanie na nią nie mniej niż 50 proc. zysku.

Zgodnie z planami nie więcej niż 20 proc. zysku PZU powiększyć ma zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych, a nie więcej niż 30 proc. zysku trafiać może na finansowanie strategicznych transakcji fuzji i przejęć.

W listopadzie 2017 r. prezes PZU SA Paweł Surówka informował, że PZU chce, by dywidenda na akcje, jaka będzie wypłacona z zysku za 2017 rok, była wyższa niż wypłacona za 2016 r.

Z zysku za 2016 rok na dywidendę trafiło 1,2 mld zł, czyli 1,40 zł na akcję.

PZU zakłada w 2020 r. ROE na poziomie co najmniej 22 proc.

PZU zakłada, że w 2020 roku wskaźnik ROE przypisany jednostce dominującej wyniesie co najmniej 22 proc., czyli będzie wyższy niż zakładano wcześniej - poinformowała spółka w aktualizacji strategii do 2020 roku.

Strategia grupy PZU, przedstawiona w sierpniu 2016 roku, zakładała, że w 2020 roku ROE wyniesie 18 proc. Pod koniec września 2017 roku wskaźnik ten był na poziomie 21,3 proc.

"W stosunku do ostatniego zamkniętego roku mamy ambicję podwyższenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22 proc. w roku 2020. Pozyskamy miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków – chcemy tworzyć relację dającą korzyści obydwu stronom" - powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik, CFO w Grupie PZU.

Zgodnie z planami wskaźnik Solvency II ma być na poziomie nie niższym niż 200 proc. Podobnie spółka zakładała wcześniej.

PZU chce, by aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem do '20 wzrosły do 65 mld zł

PZU liczy ponadto obecnie na osiągnięcie do 2020 roku poziomu 65 mld zł aktywów klientów zewnętrznych, a wcześniej zakładano, że będzie to 50 mld zł.

W aktualizacji strategii PZU założyło, że udział grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych wyniesie 38 proc. (wcześniej zakładano 35 proc.) Ubezpieczyciel liczy na utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 mln.

Kluczowe wskaźniki strategii PZU na lata 2017-20 aktl. strategii pierwotne założenia 2016 2020 2020 ROE (proc.) 14,9 >22 18 Ubez. majątkowe Udział w rynku (proc.). 35,4 38 35 Wskaźnik mieszany (proc.) 95 92 92 Ubez. na życie Liczba klientów (mln) 11,2 11 11 Marża w ub. grupowych i IK (proc.) 25,8 > 20 > 20 Inwestycje Aktywa pod zarządzaniem (mld zł) 27 65 50 Wynik netto z zarządzania aktywami (mln zł) 83,4 200 200 Zdrowie Przychody (mln zł) 363,8 1000 1000 Marża EBITDA (proc.) 7,2 12 12 Bankowość Aktywa (mld zł) 61 > 300 140 Wynik finansowy netto przypisany grupie PZU (mln zł) 181 > 900 450 Cele grupowe Solvency II (proc.) 247 > 200 > 200 Uproduktowienie klienta detalicznego 1,5 2 1,64

