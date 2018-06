Oszuści podszywają się pod PKO BP w Wielkiej Brytanii

Brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority, ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod PKO BP. Publiczny Kapitał Oszczędności to w rzeczywistości firma, która nie jest uprawniona do używania nazwy handlowej polskiego banku.

PKO BP oraz FCA wydały komunikat dotyczący podmiotu podszywającego się w Wielkiej Brytanii za przedstawicieli polskiego banku PKO BP. Jego pracownicy posługują się numerami referencyjnymi, adresem i danymi odpowiadającymi w rzeczywistości polskiemu PKO BP. Podmiot, którego pełna nazwa brzmi „Publiczny Kapitał Oszczędności”, nie ma jednak nic wspólnego z PKO BP.

W komunikacie PKO BP informuje, że Publiczny Kapitał Oszczędności nie jest upoważniony do używania nazwy handlowej banku czy oferowania usług bankowych. Ofiary są natomiast wprowadzane są w błąd.

FCA w Wielkiej Brytanii oraz PKO BP prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogły paść ofiarą oszustwa za pośrednictwem:

strony Financial Conduct Authority: https://www.fca.org.uk/contact,

Contact Center PKO BP +48 81 535 60 60,

e-maila informacje@pkobp.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://www.pkobp.pl/pkobppl-en/contact.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA.

Firmowy numer referencyjny: 465749.

Adres: ul. Puławska 15 Warszawa 02-515, Polska.

Należy pamiętać, że oryginalna firma prowadzi stronę internetową www.pkobp.pl/pkobpplen. Natomiast prawidłowe jej dane to:

Źródło:

Katarzyna Rostkowska