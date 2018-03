Od 8 marca SkyCash (tymczasowo) bez biletów miejskich we Wrocławiu

Przedstawiciel SkyCash potwierdził nam informację, która przed weekendem pojawiła się w sieci. W związku z nowym modelem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu, od 8 marca nie będzie można kupić ich poprzez aplikację. Usługa ma wrócić, ale jak na razie, nie wiadomo kiedy.



O tym, że Wrocław zmienia model sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, pisaliśmy na łamach Bankier.pl pod koniec lutego. Do tej pory jednym ze sposobów zapłaty za bilet MPK w stolicy Dolnego Śląska było skorzystanie z odpowiedniej funkcji aplikacji SkyCash.

1 marca jeden z kierowców wrocławskiego MPK zamieścił na swoim profilu w serwisie Facebook informację, z której wynikało, że od chwili uruchomienia nowego systemu sprzedaży biletów, nie będzie można już płacić za transport miejski poprzez SkyCash.

"W zamian od 8 marca pasażerowie otrzymają nową aplikację przygotowana przez Mennica Polska. Nowa aplikacja UrbanCard nie tylko pozwoli na zakup biletów, ale też będzie posiadała zintegrowany planer podróży. To oznacza, że będziemy mogli w niej znaleźć trasę podróży i automatycznie przejść w ramach tej samej aplikacji do zakupu biletu. System podpowie optymalną trasę oraz dostępne środki transportu publicznego, a także zaproponuje bilety niezbędne do przebycia trasy" - czytamy w zamieszczonym poście.





Zapytaliśmy zespół SkyCash, czy potwierdza tę informację. Skontaktował się z nami członek zarządu spółki, potwierdzając tę informację. Jak tłumaczył Piotr Bochenek, spółka prowadzi intensywne rozmowy z Miastem Wrocław oraz Mennicą Polską nad tym, aby jak najszybciej przywrócić dotychczasową funkcjonalność aplikacji. Zapewniał jednocześnie, że choć dokładano starań, żeby bez przestoju dalej świadczyć wrocławskim pasażerom tę usługę, nie udało się to ze względów proceduralnych. Zgodnie z otrzymanymi przez SkyCash zapewnieniami, dokładnie od 8 marca, czyli już po uruchomieniu swojego nowego rozwiązania, Mennica Polska ma przystąpić do rozmów z partnerami zewnętrznymi chętnymi, by świadczyć usługi sprzedaży biletów poprzez własne rozwiązana.

Ostrzeżenie o przestoju w sprzedaży wrocławskich biletów miejskich jest już też dostępne w samej aplikacji. Po wejściu w opcję zakupu biletów, kupującemu wyświetla się ostrzeżenie: "W związku z uruchomieniem przez miasto Wrocław sprzedaży biletów miejskich,Pracujemy nad tym, aby przerwa w działaniu była jak najkrótsza. Przepraszamy za utrudnienia. Zmiana jest od nas niezależna i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej do Was wrócić".

Malwina Wrotniak