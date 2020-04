Matury i egzaminy ósmoklasisty przełożone. Szkoły i przedszkola zamknięte dłużej

Matury i egzaminy ósmoklasisty w 2020 roku zostały przełożone. Ponadto przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe będą zamknięte do 26 kwietnia.



Od 12 marca szkoły, przedszkola i uczelnie w Polsce są zamknięte z powodu koronawirusa, a od 25 marca mają obowiązek nauczania na odległość. Do tej pory nie było wiadomo, czy egzaminy maturalne i ósmoklasisty się odbędą. Teraz rząd podjął decyzję o ich przełożeniu. Jak jednak zapowiedział premier, nie odbędą się one wcześniej niż w czerwcu.

Na czwartkowej konferencji prasowej premier wraz z ministrem edukacji narodowej zapowiedzieli przesunięcie matur i egzaminów ósmoklasisty. Dokładny termin nie jest jeszcze znany, nie będzie to jednak szybciej niż w czerwcu, ze wskazaniem na drugą połowę miesiąca. Rząd z conajmniej 3- tygodniowym wyprzedzeniem poinformujemy o nowym terminie.

Jak podkreślił szef MEN, jest to nowy czas na przygotowanie do egzaminów.

Jeszcze przed zebraniem sztabu kryzysowego w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że we wtorek po Wielkanocy dzieci nie wrócą do szkół.

Egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony w dniach od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Rok szkolny nie będzie wydłużony

Minister Piontkowski poinformował na konferencji prasowej, że nie ma powodu do przedłużenia roku szkolnego. "Świadectwa także można odbierać w terminie późniejszym. Nie musi być to dzień zakończenia zajęć. Będziemy zalecać dyrektorom, aby mogli je przekazywać uczniom w formie elektronicznej" - dodał.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Premier Morawiecki zapowiedział, że w związku z przedłużeniem zamknięcia szkół i przedszkoli przedłużony zostanie także zasiłek opiekuńczy na dokładnie takich samych zasadach, na jakich obowiązuje teraz.

Wniosek pracownik składa u swojego pracodawcy, a ten składa go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. "Wniosek" to tak naprawdę oświadczenie pracownika o sprawowaniu rzeczonej opieki. WZÓR oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS (pobierz).

Uczelnie mogą poczekać z rekrutacją

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich udostępniło stanowisko w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia. Odnosząc się do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, rektorzy przypomnieli, że trwają przygotowania do przeprowadzenia rekrutacji na studia. A odbywa się ona na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

“Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów” - piszą.

“Dlatego” - zaznaczają. Podkreślają, że tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury” - informują przedstawiciele KRASP.

Decyzję o odwołaniu matur podjęła w tym tygodniu Francja. To pierwszy taki przypadek w historii kraju, gdzie egzaminy przeprowadzano nawet w czasie II wojny światowej czy demonstracji studentów i uczniów w 1968 roku.

PAP/DU