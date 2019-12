Marszałek Senatu pokazał swój majątek. Ma 400 tys. zł w walutach i prawie milion w nieruchomościach

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oszacował swój majątek na 400 tys. zł w walutach i prawie milion w nieruchomościach, których współwłaścicielką jest jego małżonka. Marszałek posiada ponadto papiery wartościowe spółek i osiąga dochody m.in. z diet senackich.

Jak wynika z opublikowanego na stronach Senatu oświadczenia majątkowego marszałka Senatu, które jest datowane na 31 października 2019 roku, miał on wtedy ponad 400 tys. złotych w różnych walutach, w tym 82 tys. zł w złotówkach; 11,1 tys. euro (około 47,2 tys. zł); 10,1 tys. dolarów (ok. 38,7 tys. zł) oraz 10,1 tys. franków szwajcarskich (ok. 39,5 tys. zł). Posiadał także papiery wartościowe o wartości 33,6 tys. zł.

Marszałek posiada kilka nieruchomości. Segment szeregowca o powierzchni 120 m2 z działką o pow. 199 m kw. z tytułu współwłasności z żoną. Wartość tej nieruchomości określił na 480 tys. zł. Także w ramach współwłasności posiada 70-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł i nieuzbrojoną działkę budowlaną (2 750 m kw.) o wartości 175 tys. zł. Łącznie nieruchomości te warte są 955 tys. zł.

W ramach prowadzonej osobiście indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej Grodzki osiągnął w ubiegłym roku ponad 270 tys. zł przychodu i 183,5 tys. zł dochodu.

Inne dochody osiągnięte w ciągu 10 miesięcy 2019 roku przyniosły mu łącznie ponad 400 tys. zł. Składają się na nie głównie umowa o pracę – 145 tys. zł, umowa zlecenie – 17 tys. 170 zł, prawa autorskie – 2 tys. 780 zł oraz diety senackie – 26 tys. 255 zł. Marszałek wliczył w tym miejscu również dochody małżonki Joanny (z zawodu okulistki), która od stycznia do końca października 2019 roku zarobiła 55 tys. 270 zł.

Do majątku o wartości ponad 10 tys. złotych, Grodzki zaliczył samochód marki Jaguar XF z 2016 roku, który użytkuje w formie wynajmu długoterminowego na okres 4 lat.

Do zobowiązań pieniężnych przekraczających 10 tys. złotych, marszałkowi Senatu pozostało 14 rat (stan na koniec października) z tytułu wynajmu samochodu. Ich łączna wartość przekracza 88 tys. zł brutto.

Zapytany przez dziennikarza o jawność jego wydatków marszałek Senatu odpowiedział, że wszystkie jego oświadczenia majątkowe są jawne. "Moje oświadczenia majątkowe są jawne od kilkunastu lat, odkąd byłem radnym i dyrektorem szpitala. Nie mam w tej sprawie nic sobie do zarzucenia" – powiedział. Grodzki rozmawiał w poniedziałek z dziennikarzem TVN24

Grodzki zwrócił uwagę, że pierwsze pogłoski o przyjmowaniu opłat za operacje pojawiły się dopiero wtedy, gdy został marszałkiem Senatu.

"Kiedy byłem senatorem, takie głosy się nie pojawiały. To się stało dopiero wtedy, jak objąłem funkcję marszałka Senatu. Uczestniczę w polowaniu z nagonką" – dodał.

Marszałek zestawiony z podanym w Radiu Szczecin wykazem opłat, które rzekomo miał przyjąć, odpowiedział, że wszystkie te informacje są fałszywe.

"Wszystko co publikowało Radio Szczecin, jest fałszywe. Ci co twierdzą, że brałem łapówki, muszą to udowodnić. Nie znam nawet tych osób, co mnie o to posądzają – nie wiem, czy to nawet nie są osoby podstawione" – powiedział.

KIm jest Tomasz Grodzki?

Tomasz Grodzki (ur. 1958 r.) ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

W latach 2006-15 był radnym Szczecina. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. wystartował do Senatu jako kandydat PO i w okręgu szczecińskim zdobył mandat senatora. Tegoroczne wybory przyniosły mu reelekcję.

Grodzki z wykształcenia jest chirurgiem – ma specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej i z transplantologii klinicznej; specjalizuje się w przeszczepach płuc. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Obecnie - jak napisał w oświadczeniu majątkowym - jest kierownikiem Kliniki Chorób Klatki Piersiowej i Transplantologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

