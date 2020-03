Łon: Możliwe dalsze cięcie stóp procentowych

NBP powinien mieć prawo do kupowania na rynku pierwotnym obligacji skarbowych, korporacyjnych i akcji - napisał w poniedziałkowym artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon. Ekonomista podtrzymał wcześniej wyrażoną opinię, że nie można wykluczyć dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce.

"W odniesieniu do opisanej sytuacji uważam, że NBP powinien mieć prawo do kupowania obligacji skarbowych także na rynku pierwotnym. W ogóle uważam, że polski bank centralny powinien mieć prawo do kupowania na rynku pierwotnym także obligacji korporacyjnych oraz akcji spółek. Warto bowiem zapewnić Narodowemu Bankowi Polskiemu jeszcze większą niż obecnie swobodę działania w zakresie faktycznych celów polskiej polityki pieniężnej" - napisał Łon.

Za możliwością nabywania obligacji skarbowych przez NBP (w przypadku wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych według Konstytucji RP) opowiedział się wcześniej w marcu inny członek RPP Jerzy Kropiwnicki.

Konstytucja RP zakazuje monetyzacji długu publicznego: art. 220 ustawy zasadniczej mówi, że ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Zarząd NBP podjął w marcu decyzję, że bank będzie prowadził operacje zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, które zmienią długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym oraz przyczynią się do utrzymania płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych.

W marcu NBP przeprowadził 3 operacje skupu polskich SPW - wszystkie odbyły się w formie aukcji typu outright. NBP zebrał z rynku papiery za ok. 19 mld zł, wyłącznie papiery stałokuponowe.

Zdaniem Łona, nie można wykluczyć kolejnej obniżki stóp procentowych, choć takie działanie nie jest przesądzone.

"Trzeba działać elastycznie. Ważne jest to, aby działać wielokierunkowo i obok obniżki stóp procentowych stosować takie instrumenty, które będą skłaniać banki komercyjne do powiększenia akcji kredytowej, szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które utrzymają miejsca pracy" - napisał.

"Uważam, że ewentualna obniżka stóp procentowych, jeżeli miałaby nastąpić powinna być dokonana z innych powodów niż obecny kurs złotego. Jeżeli zaś interes polskiej gospodarki będzie tego wymagał to trzeba zachować elastyczność i nie mówić z góry, że czegoś NBP na pewno nie zrobi. Kurs złotego jest korzystny dla polskiego eksportu. Nasi specjaliści z NBP przeprowadzający tzw. Szybki Monitoring badają regularnie graniczny kurs opłacalności eksportu" - dodał.

Łon w poniedziałkowym artykule opowiedział się za poszerzeniem kompetencji działania NBP.

"Chodzi mi głównie o wzbogacenie instrumentów polityki pieniężnej naszego banku centralnego i stworzenie warunków do szybszego pomnażania rezerw walutowych naszego kraju. Celem tych działań byłoby zwiększenie wielkości aktywów NBP tak, aby nasz bank centralny stał się w stosunkowo krótkim czasie potężną instytucją finansową" - napisał. (PAP Biznes)

tus/ gor/