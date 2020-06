Łon: Za kolejną obniżką stóp proc. stały m.in. obawy przed deflacją i umocnienie PLN

Za dalszym cięciem stóp procentowych przemawiały obawy przed deflacją, umocnienie złotego i konieczność łagodzenia obciążeń kredytowych społeczeństwa - napisał w poniedziałkowym artykule członek RPP Eryk Łon.

"(...) Spośród 44 krajów leżących na terenie Europy już w 16 obserwujemy pojawienie się deflacji. Oznacza to, że w ujęciu ostatnich 12 miesięcy doszło do spadku cen artykułów i usług konsumpcyjnych. (...) Coraz bardziej grozi nam gangrena deflacyjna. To zjawisko bardzo groźne. Jeżeli deflacja potrwałaby dłużej mogłoby dojść do pogłębienia zjawisk recesyjnych. W naszym kraju nie mamy do czynienia jeszcze z deflacją, ale spadek inflacji z 4,7 proc. w lutym do 2,9 proc. w maju tego roku, czyli o 1,8 punktu proc. w okresie 3 miesięcy to na tyle znaczny spadek, że warto było już teraz podjąć silne działania łagodzące w polityce pieniężnej. Z tego też między innymi powodu w ostatnim czasie Rada Polityki Pieniężnej dokonała redukcji o 40 punktów bazowych" - napisał Łon dla portalu wgospodarce. pl.

"Wprawdzie można było z tym posunięciem jeszcze czekać, ale groźba znacznego wyhamowania w stosunkowo krótkim okresie procesów inflacyjnych już była na tyle znacząca, że nie warto było zwlekać" - dodał.

Łon wskazał, że w okresie ostatnich 2 tygodni doszło do "dość istotnego" umocnienia kursu złotego, zarówno wobec euro, jak i dolara.

"Ten czynnik także ma ważne znaczenie dla banku centralnego prowadzącego politykę pieniężną. Umocnienie kursu rodzimej waluty zwiększa bowiem prawdopodobieństwo redukcji stóp procentowych, gdyż nasila procesy antyinflacyjne" - uważa członek RPP.

Łon dodał, że w okresie pojawienia się tendencji recesyjnych związanych z epidemią koronawirusa "bardzo istotne" jest podejmowanie wszelkich tych działań, które zmniejszają obciążenia finansowe gospodarstw domowych.

Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 pb do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 pb do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Decyzja RPP zaskoczyła rynek, który nie spodziewał się zmian stóp procentowych.

RPP obniżyła wcześniej w marcu i kwietniu referencyjną stopę procentową w sumie o 100 pb, w krokach po 50 pb, co daje łączne luzowanie w obecnym cyklu o 140 pb.(PAP Biznes)

