Lekki oddech w niemieckim przemyśle

Niemieckie dane przemysłowe zaczynają wykazywać oznaki życia, ale są to na razie niemrawe pierwsze oddechy po głębokim szoku. Trudno powiedzieć, czy to zmiana trendu, czy po prostu recesyjny szum. Nastroje w firmach produkcyjnych są wciąż słabe na tle historycznych trendów.



Urząd statystyczny Destatis podał we wtorek rano, że produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła w sierpniu o 0,3 proc. w stosunku do lipca. Są to dane nieco lepsze niż oczekiwania rynkowe. Produkcja w samym przetwórstwie (które nie uwzględnia energetyki i budownictwa) wzrosła o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca. Jak jednak widać na wykresie, zmiana w ujęciu rok do roku jest wciąż głęboko ujemna i sięga -4 proc. wobec -4,4 proc. w lipcu. Z wcześniejszych danych można wnioskować, że najgłębsze spadki produkcji występują w przemyśle motoryzacyjnym i elektrycznym (w tym ostatnim jest zarówno sprzęt AGD, jak i baterie do samochodów – jest to więc pojemna dziedzina).

Minimalne odbicie widać też w nastrojach przedsiębiorstw, co pokazał niedawno indeks IFO. Wzrósł on we wrześniu po pięciu miesiącach mocnych spadków. Takie drgnięcie to za mało by wiązać z nim jakieś większe nadzieje.



Ocena najbliższej przyszłości niemieckiej gospodarki musi zależeć od definicji jej fundamentalnego problemu. Jeżeli są nim wojny handlowe i niepewność wokół brexitu, które obniżają popyt na dobra inwestycyjne produkowane w Niemczech, to na horyzoncie nie widać przejaśnienia. Jeżeli problemem jest przedłużające się niedostosowanie przemysłu motoryzacyjnego do nowych norm środowiskowych oraz inne specyficzne kłopoty branżowe, to odwrócenie trendu może przyjść w każdym momencie. Niestety wiele wskazuje, że ważniejszy jest ten pierwszy czynnik.

Ignacy Morawski