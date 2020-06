Koniunktura gospodarcza się poprawia, ale wciąż jest recesyjna

fot. industryviews / Shutterstock

Czerwiec przyniósł dalszą poprawę koniunktury w polskiej gospodarce po marcowo-kwietniowym załamaniu. Niemniej jednak nastroje wśród przedsiębiorców pozostają głęboko recesyjne, a wiele firm dostrzega ryzyko zagrażające stabilności biznesu.

Pomimo zniesienia większości zakazów wprowadzonych przez rząd, w czerwcu nastroje w polskim biznesie pozostawały bardzo słabe. Aczkolwiek były one wyraźnie lepsze w maju oraz zdecydowanie lepsze niż w rekordowo beznadziejnym kwietniu – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym przyjął wartość -19,9 pkt. wobec -34,9 pkt. w maju i zaledwie -44,2 pkt. w kwietniu. Dla porównania, w czerwcu 2019 roku wskaźnik ten wynosił 5,2 pkt. W podobny sposób poprawiały się nastroje w budownictwie. Czerwcowy odczyt koniunktury w tym sektorze uplasował się na poziomie -25,9 pkt. wobec -38,8 pkt. w maju i -47,1 pkt. w kwietniu (wszystkie dane niewyrównane sezonowo).

/ Bankier.pl na podstawie danych GUS.

Bardzo wyraźnie poprawiła się koniunktura w handlu detalicznym, który w pełni otwarty został dopiero w maju. Czerwcowy odczyt koniunktury w handlu podniósł się do -25,1 pkt. z -43,4 pkt. w maju i -49,5 pkt. w kwietniu. Podobnie było w transporcie, gdzie wynik za czerwiec do -20,4 pkt. wobec -39,4 pkt. w maju.

Bardzo mocno – choć z ekstremalnie niskiego poziomu – wzrósł analogiczny wskaźnik dla sektora „zakwaterowanie i gastronomia”. Tu zaobserwowano poprawę z -60,4 pkt. do -34 pkt. Już całkiem blisko poziomów neutralnych znalazły się wskaźniki dla sektora „informacja i komunikacja” (-4,3 pkt.) oraz finansów i ubezpieczeń (-7,9 pkt.). Badanie to GUS przeprowadził w okresie 1-10 czerwca.

Tak jak w ciągu poprzednich trzech miesięcy do ankiety dołączono pytania o wpływ pandemii Covid-19. Poza budownictwem we wszystkich pozostałych branżach wpływ ten za „poważny” uznało ok. 40-50 proc. badanych firm. To wyniki podobne do tych odnotowanych w maju. Nieco spadł za to odsetek przedsiębiorstw, dla których lockdown stworzył ryzyko zagrażające stabilności firmy.

/ GUS.

W przemyśle odsetek ten w porównaniu z majem zmniejszył się z 9,9 proc. do 8,1 proc. W budownictwie obniżył się tylko nieznacznie: z 11,6 proc. do 11,1 proc. W handlu detalicznym z 15,5 proc. do 11,7 proc., a w transporcie z 18,6 proc. do 16,9 proc. W branży turystyczno-gastronomicznej plajty obawia się przeszło co trzecia firma, ale w maju takie ryzyko deklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorstw. Tylko w handlu hurtowym firm obawiających się o swoją stabilność było więcej niż w maju.

Przedsiębiorcy zaraportowali też mniejszy spadek zamówień ze strony klientów. O ile jeszcze maju sięgał on w zależności od branży 15-30 proc. (nie licząc gastronomii i hotelarstwa), tak w kwietniu zawierał się on w przedziale 14-25 proc.. W sektorze zakwaterowania i gastronomii w czerwcu zmiana zamówień była szacowana na -35,9 proc. wobec -60,3 proc. w maju.

Równocześnie w środę GUS poinformował o silniejszym od oczekiwań wzroście sprzedaży detalicznej w maju względem kwietnia. W dalszym ciągu jednak zakupy w sklepach były wyraźnie mniejsze niż przed rokiem.

Krzysztof Kolany