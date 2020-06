Sprzedaż detaliczna w maju odżyła. Hitem meble i sprzęt RTV/AGD

Andrzej Hulimka FORUM

Majowe dane statystyczne dotyczące sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Na szczególną uwagę zasługują wzrosty w kategorii „meble, RTV i AGD”.

Częściowe odmrożenie polskiej gospodarki, z którym mieliśmy do czynienia w maju, przełożyło się na raport o sprzedaży detalicznej. Sytuacja nie jest tak fatalna jak w kwietniu, lecz do normalności nadal daleko.

W maju 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 8,6 proc. niższa niż w maju 2019 r. oraz o 14,5 proc. niższa niż w kwietniu 2020 r. – poinformował GUS. Konsensus analityków zakładał spadek o 12,9 proc. rok do roku. Dla porównania miesiąc wcześniej roczna dynamika wyniosła aż -22,6 proc.

/

Wciąż wyraźny spadek sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku sięgnęła -7,7 proc. wobec spadku o 22,9 proc. w ubiegłym miesiącu.

/

- Zmniejszenie sprzedaży odnotowano we wszystkich grupach o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem”: „pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 34,0%); „paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 17,9%); „pozostałe” (o 14,5%); „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 7,6%) – czytamy w komentarzu GUS.

- Spośród grup o mniejszym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy spadek sprzedaży odnotowano w grupie „tekstylia, odzież, obuwie” (o 63,4%) – dodano.

- Spośród grup o mniejszym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” największy spadek odnotowano w grupie „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 14,1%). Wzrost sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące meblami, rtv, agd (o 14,4%) oraz jednostki zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 0,8%) – dodano.

/

Podobnie jak przed miesiącem GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Polscy statystycy zwrócili także uwagę na niższą niż w kwietniu popularność sprzedaży przez internet. Szczególnie widać to w odzieży i obuwiu czy meblach i agd/rtv. Powodów upatrywać należy zapewne w otwarciu galerii handlowych.

- W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet (o 12,7%). Udział tej sprzedaży (w cenach bieżących) spadł z 11,9% w kwietniu br. do 9,1% w maju br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 61,3% przed miesiącem do 26,8%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 39,9% do 25,2%) oraz „meble, rtv, agd” (z 28,6% do 15,6%) – dodano.

Warto dodać, że w poprzednich miesiącach w kategorii "meble, rtv, agd" nie odnotowywano takich wzrostów, wobec czego możemy mieć do czynienia z odroczonym popytem. W marcu GUS zaraportował w dla tej kategorii -8,1 proc. mdm i -16,5 proc. rdr, zaś w kwietniu 0,1 proc. mdm i -16,9 proc. rdr.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. była o 17,4 proc. wyższa w porównaniu z kwietniem 2020 r.

Majowy przegląd trwa

Raport o sprzedaży detalicznej jest trzecim z rzędu spojrzeniem na kondycję polskiej gospodarki w naznaczonym pandemią i odmrożeniem maju. W czwartek informowaliśmy o kolejnych fatalnych danych z rynku pracy, zaś w piątek o nadal trudnej sytuacji w przemyśle.

Istotne dane z Polski przyniosą też najbliższe dwa dni – we wtorek poznamy dynamikę produkcji budowlano-montażowej oraz podaży pieniądza, zaś w środę zaprezentowany zostanie raport o majowej stopie bezrobocia rejestrowanego w naszym kraju.

Michał Żuławiński