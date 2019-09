Kaczyński obiecuje darmową opiekę zdrowotną. Przedstawił "piątkę dla zdrowia"

Służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i publiczna; przede wszystkim musimy zapewniać każdemu rodakowi opiekę medyczną za darmo - mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas poświęconej zdrowi konwencji programowej partii w Opolu.

Prezes PiS mówił, że "państwo dobrobytu", do którego dąży PiS, to nie tylko "pełne kieszenie". Państwo dobrobytu, mówił, to państwo, które "zapewnia obywatelom odpowiedni poziom opieki i wsparcia".

W takim państwie, mówił prezes PiS, "służba zdrowia musi być powszechnie dostępna i publiczna". Prywatna służba zdrowia, dodał, powinna mieć charakter uzupełniający.

"Przede wszystkim musimy zapewnić każdemu rodakowi opiekę medyczną za darmo" - podkreślił Kaczyński.

Na początku wystąpienia nawiązał też żartem do słów ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który mówił, że najstarszy pacjent, który zrealizował elektroniczną receptę miał 107 lat. "Tu padła liczba 107 lat - nie wiem czy się uda, ale trzeba dążyć" - powiedział prezes PiS.

W Polsce poza latami 2005-2007 nigdy nie prowadzono rozsądnej polityki gospodarczej, teraz od kilku lat jest prowadzona i służy polskiemu zdrowiu - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji w Opolu. Szef PiS obiecał likwidację smogu; zachęcał też do zdrowego trybu życia.

Prezes PiS przekonywał, że Polska musi być wolna od najpoważniejszych zagrożeń, do których zaliczył m.in. zanieczyszczenie powietrza. "Smog musi być w Polsce zlikwidowany - mamy ku temu środki i mamy taki właśnie cel, to też jest sprawa dla zdrowia Polaków" - podkreślił Kaczyński.

Zauważył przy tym, że zdrowie to także kwestia stylu życia i odpowiedniego odżywiania się. "Zastanawiałem się nad tym, czy ja mam prawo do tego wzywać, z pewnych względów, które widać. Otóż, no nie będę państwa wzywał do tego, żeby państwo nie jedli golonki" - żartował prezes PiS. Ale - jak dodał - chodzi o to, aby żyć w sposób, który nie zagraża zdrowiu, a je wspiera.

Kaczyński zwrócił jednocześnie uwagę, że dobrze funkcjonującej służbie zdrowia sprzyja przede wszystkim sprawność państwa. "Te 160 miliardów złotych za kilka lat, to będzie ogromny postęp, ale ten postęp jest możliwy do uzyskania tylko wtedy, jeżeli państwo się będzie dobrze rozwijać gospodarczo, a to wymaga dobrej, rozsądnej polityki gospodarczej" - wskazywał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomniał, że w piątek agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie "A-", z perspektywą stabilną. "(Fitch) opisując naszą sytuację gospodarczą m.in. podkreśliła rozsądną politykę gospodarczą. Szanowni państwo, można powiedzieć, że poza może incydentem lat 2005-2007, a szczególnie 2006-2007, wspomnę tutaj śp. Zytę Gilowską (ówczesną minister finansów - PAP) w Polsce rozsądnej polityki gospodarczej nigdy nie prowadzono. Teraz jest od kilku lat prowadzona i ona też służy polskiemu zdrowiu" - mówił szef PiS.

Nie pozwolimy, aby służba zdrowia była sferą eksploatacji, w której nie chodzi o pacjenta, tylko o pieniądze - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę podczas konwencji PiS w Opolu. Jego zdaniem, należy odrzucić pomysł na służbę zdrowia jako źródła budowy fortun i kapitału.

"W żadnym razie nie pozwolimy, aby sfera służby zdrowia była sferą eksploatacji, w której nie chodzi o pacjenta, tylko chodzi o pieniądze" - podkreślił Kaczyński.

Według prezesa PiS, "musi być ostatecznie odrzucona ta alternatywna propozycja, która czasem wprost, czasem nie wprost, była realizowana w polityce - propozycja służby zdrowia jako kolejnego źródła budowy fortun, kapitału".

"Wiemy, że lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia muszą dobrze zarabiać. To jest dla nas oczywiste" - zaznaczył Kaczyński.

Prezes PiS poprosił jednocześnie o "mobilizację do ostatniego dnia (kampanii), do 11 października, do północy". "Musimy uczynić jeszcze jedno - tu chodzi o czystą politykę - musimy 13 października wygrać wybory w sposób przekonujący" - oświadczył prezes PiS.

"Żadne sondaże nie wygrały żadnych wyborów. Wybory wygrywa się przy urnach" - podkreślił Kaczyński. "Każdy głos jest ważny" - ocenił.

Uporządkowanie państwa i działania w obszarze polityki społecznej były jednymi z głównych zadań na pierwszą kadencję, na drugą i kolejne kadencje wyzwaniem jest m.in. sprawna i użyteczna służba zdrowia na światowym poziomie - powiedział w sobotę w Opolu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Nowa służba zdrowia - nie chcę się tutaj spierać, czy to ma być reforma czy porządkowanie, to jest w dużej mierze kwestia nazewnictwa – otóż ta nowa, w pełni sprawna, w pełni użyteczna z punktu widzenia obywateli służba zdrowia, to kwestia nie jednej kadencji" – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

"Ta pierwsza, która mija była poświęcona sprawom najbardziej elementarnym. Mogliśmy i zajęliśmy się sprawą służby zdrowia ale trzeba było załatwiać wiele innych kwestii, zupełnie podstawowych m.in. uporządkować państwo, ale także podjąć politykę społeczną, która była całkowicie niemożliwa do pominięcia" - wskazał.

Jak mówił, w kolejnych kadencjach będziemy załatwiać kolejne problemy, bo tych jest przed nami bardzo wiele. "Jeżeli chcemy zrealizować ten ostateczny cel, to będzie ich, można powiedzieć, znacznie więcej. Ale od tego jesteśmy, żeby problemy rozwiązywać. I ten problem ze służbą zdrowia, to jest kwestia jeszcze dwóch, może trzech kadencji" – mówił.

"Ci, którzy obiecują coś w ciągu jednego roku, czy jednej kadencji, po prostu mówią nieprawdę. (...) My nie mamy zamiaru nikogo wprowadzać w błąd. Postęp będzie szybki, ale cel ostateczny to cel, który musimy rozłożyć na lata. Ale zrealizujemy go. Zrealizujemy go, doprowadzimy do tego, że polska służba zdrowia będzie na najwyższym światowym poziomie. Mamy ku temu podstawy personalne i rozbudowujemy je w tej chwili, mamy ku temu coraz więcej podstaw w sferze organizacyjnej i technicznej. Te podstawy będziemy rozbudowywać i co także jest potrzebne - racjonalizować" – powiedział Kaczyński.

Morawiecki: W latach 18–2024 wydamy na zdrowie prawie dwa razy więcej niż w latach 2008-14

Podjęliśmy bardzo odważną decyzję dotyczącą wydatków 6 proc. PKB na zdrowie; w latach 2018–2024 wydamy prawie dwa razy więcej niż w okresie 2008-2014 – powiedział w sobotę w Opolu premier Mateusz Morawiecki.

"Podjęliśmy decyzję, bardzo odważną, przesunięcia znacznej części środków budżetowych w kierunku 6 proc. wydatków na służbę zdrowia w relacji do PKB. Oznacza to, że w sześciolatce 2018-2024 wydamy prawie dwa razy więcej niż w sześciolatce 2008-2014" – powiedział szef rządu.

"Prawie dwa razy więcej, prawie o 100 proc. więcej na służbę zdrowia, niż w czasach Platformy. Oczywiście rozumiem, że był wzrost PKB, była jakaś inflacja, ale daleko nieporównywalna do wysiłków wzrostu finansowania na różne cele, niż te które pokazuje" – dodał.

Premier podkreślił, że podjęte zostały działania dotyczące personelu medycznego – m.in. lekarzy, także lekarzy-rezydentów i pielęgniarek.

"To pierwszy rok, w którym więcej osób odebrało prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, niż zakończyło z dyplomem studia czy podyplomowe, czy magisterskie. Ten zawód na powrót staje się atrakcyjny, a to szalenie ważne" – wskazał Morawiecki.

Szumowski: Modernizacja szpitali, opieka dla seniorów w każdym powiecie, nowoczesne centrum onkologii

160 mld zł na zdrowie w 2024 roku, czyli dwa razy więcej niż za rządów PO, 2 mld zł na modernizację szpitali, opieka dla seniorów w każdym powiecie, badania kontrolne dla każdego Polaka oraz nowoczesne centrum onkologii - zapowiedział na konwencji PiS w Opolu minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"Mamy parę priorytetów, które chcielibyśmy zaproponować na następną kadencję. To jest taka piątka dla zdrowia. Dwa razy więcej finansów na zdrowie Polaków niż za rządów PO-PSL (...) To oznacza, że 2024 roku to będzie 160 mld zł" - powiedział zaznaczając, że w 2014 roku za rządów PO było 73 mld zł. Podkreślił dalej, że PiS wie, jak to zrobić, wiemy jak utrzymać gospodarkę w dobrej formie i dzięki temu będą pieniądze na zdrowie".

Kolejnym założeniem jest Fundusz Modernizacji Szpitali w wysokości 2 mld zł, przeznaczony na remonty i wyposażenie szpitali, w tym małych szpitali powiatowych oraz informatyzację pracy lekarzy, by zmniejszyć biurokrację.

"W tej chwili rząd nie może wyposażać szpitali ani w sprzęt, ani wspomagać remonty. Oczywiście wielkie miasta, wielkie ośrodki miały na to pieniądze, ale biedne powiaty nie. Dlatego mówimy: tak nie może być dalej. Musimy finansować dobry sprzęt i remonty, by pacjenci mieli godne warunki, ażeby pracownicy pracowali w przyzwoitych warunkach. Dlatego te 2 mld zł, a 100 mln zł z tego rokrocznie będziemy wydawać na informatyzację i programy informatyczne, by papier i pieczątka odeszły do lamusa, by zmniejszyć biurokrację" - powiedział Szumowski.

Kolejnym punktem na liście PiS w ramach "Piątki dla zdrowia" jest wprowadzenie regularnych badań kontrolnych dla każdego Polaka "w postaci bonu, który może zrealizować w każdej przychodni".

Wymienił dalej, że w przyszłej kadencji odpowiedzią PiS na potrzebę opieki nad seniorami i osobami niesamodzielnymi będzie wprowadzenie jej w każdym powiecie. Dodatkowo ogromnym wyzwaniem, jak podkreślił minister zdrowia, jest problem opieki onkologicznej, dlatego "przygotowujemy się do tego już teraz. To 1 mld zł na najnowsze centrum onkologiczne w Europie" - zaznaczył.

"Piątka dla zdrowia" to częściowo kontynuacja, ale także nowe wyzwania

"Piątka dla zdrowia" jest częściowo kontynuacją dotychczasowych działań, a częściowo nowymi wyzwaniami na następną kadencję - powiedział w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konwencji PiS w Opolu.

Szef resortu zdrowia ocenił, że w poprzednich latach "najgorsze w systemie ochrony zdrowia było to, że nikt nigdy nie traktował zdrowia jako ważnej rzeczy w polityce kraju".

Zaznaczył, że przedstawiona podczas sobotniej konwencji "Piątka dla zdrowia" jest "częściowo kontynuacją dotychczasowych działań, a częściowo nowymi wyzwaniami, które są na następną kadencję".

Szumowski podziękował jednocześnie swoim współpracownikom za dotychczasową pracę. "Ale na przyszłą kadencję mogę wam obiecać zupełnie co innego - pot, krew i łzy. To jest jeszcze naprawdę ciężka praca" - powiedział.

Minister wskazywał, że fundusz modernizacji szpitali musi być sprawiedliwie rozwiązany. "Tutaj finanse muszą być rozdzielone pomiędzy szpitale, które naprawdę potrzebują tej modernizacji, a nie takie, które, mówiąc językiem kolokwialnym przepalą kolejne miliony" - powiedział szef MZ.

Podkreślił, że ważna jest także informatyzacja służby zdrowia, która jest po to, by poprawiać jej jakość. "Jeśli chcemy mówić o jakości w służbie zdrowia, czy ktoś jest leczony dobrze czy źle, to musimy mieć systemy informatyczne. (..) To realnie oddziałowuje na pacjenta" - dodał Szumowski.

"Ważna jest także profilaktyka dla pacjentów. Chcemy, żeby każdy Polak cyklicznie, począwszy od 40. roku życia miał bon, który będzie mógł zrealizować i zrobić badania kontrolne" - powiedział.

Odnosząc się do zapowiedzi dot. zmian w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ocenił, że "wiedza i innowacyjność napędza gospodarkę". "Potrzebujemy takiego napędu, takiego centralnego miejsca, gdzie najnowsze technologie nie tylko będą sprowadzane z zachodu, ale będą wymyślane tu w Polsce" - powiedział.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie czeka rewitalizacja i rozbudowa. Minister zdrowia i dyrektor placówki prof. Jan Walewski podpisali we wtorek umowę w tej sprawie. Program, który zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, rząd przyjął 10 września. Ma on być realizowany w latach 2019-2024. Jego wartość to 872 mln zł, z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić z funduszy ministerstwa zdrowia.