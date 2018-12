Jak banki oceniają zdolność kredytową singla? Nawet 275 tys. zł różnicy

Ponad 680 tys. zł – tyle zaproponuje najhojniejszy bank mieszkającemu w Warszawie singlowi zarabiającemu 5,5 tys. zł. Różnice w szacunkach przy zobowiązaniu z 20-procentowym wkładem własnym są jednak ogromne, a w najgorszym scenariuszu zdolność kredytowa topnieje do nieco ponad 400 tys. zł.

Zróżnicowane podejście do oceny zdolności kredytowej to w bankach norma. O ile jednak w przypadku kredytów gotówkowych rozpiętość w szacunkach zwykle nie szokuje, to przy kredytach mieszkaniowych bywa liczona w setkach tysięcy złotych.

W ostatniej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl poprosiliśmy banki o przygotowanie ofert dla singla rozważającego zakup mieszkania w stolicy. Przyjęliśmy, że potencjalny kredytobiorca ma stabilną sytuację zawodową, nienaganną historię spłaty zobowiązań i dochód w wysokości 5,5 tys. zł miesięcznie. Klient dobrze przygotował się na zaciągnięcie kredytu – obecnie nie jest obciążony żadnymi ratami.

Od 400 tys. zł wzwyż

Banki przygotowały szacunki maksymalnej zdolności kredytowej klienta przy założeniu, że wniesie on 20-procentowy, „standardowy” wkład własny. Najwyżej finansową wydolność przyszłego kredytobiorcy ocenił Bank Pocztowy, w którym kwota zobowiązania mogłaby sięgnąć 683 tys. zł.

Na finansowanie w wysokości powyżej 600 tys. zł klient miałby szansę w jeszcze czterech instytucjach – Alior Banku, Banku Pekao, Banku BGŻ BNP Paribas oraz mBanku.

Maksymalna zdolność kredytowa profilowego klienta (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 5500 zł) Bank Maksymalna zdolność kredytowa Oprocentowanie Wysokość raty równej przy założeniu zaciągnięcia maksymalnego zobowiązania* DSTI** Maksymalna wartość nabywanej nieruchomości przy założeniu zaciągnięcia maksymalnego zobowiązania przy 20-procentowym wkładzie własnym Bank Pocztowy 683 000 zł 3,31% 2 995,00 zł 54,45% 853 750 zł Alior Bank 638 618 zł 4,01% 3 052,54 zł 55,50% 798 273 zł Bank Pekao 604 600 zł 3,57% 2 738,60 zł 49,79% 755 750 zł Bank BGŻ BNP Paribas 601 429 zł 3,42% 2 673,90 zł 48,62% 751 786 zł mBank 600 497 zł 3,61% 2 733,51 zł 49,70% 750 621 zł ING Bank Śląski 587 763 zł 3,48% 2 632,76 zł 47,87% 734 704 zł Pekao Bank Hipoteczny 587 432 zł 3,64% 2 683,95 zł 48,80% 734 290 zł Bank Millennium 557 000 zł 3,77% 2 585,88 zł 47,02% 696 250 zł BOŚ 521 980 zł 3,79% 2 429,23 zł 44,17% 652 475 zł PKO BP 508 100 zł 3,56% 2 298,65 zł 41,79% 635 125 zł Santander Bank 493 765 zł 3,71% 2 275,51 zł 41,37% 617 206 zł Eurobank 408 040 zł 3,96% 1 938,65 zł 35,25% 510 050 zł * - szacunek Bankier.pl przy uwzględnieniu oprocentowania zaproponowanego przez bank w rankingu ** - stosunek wysokości raty do dochodu miesięcznego netto, szacunek Bankier.pl na podstawie wyliczenia raty dla oprocentowania podanego przez bank w rankingu Źródło: Bankier.pl na podstawie danych zebranych od banków 16-23.11.2018.

Na końcu zestawienia znalazł się eurobank, w którym profilowy kredytobiorca uzyskałby maksymalnie 408 tys. zł kredytu. Pozwoliłoby to na zakup mieszkania kosztującego około 510 tys. zł. Średnia dla wszystkich banków biorących udział w rankingu wyniosła 566 tys. zł, czyli 102-krotność miesięcznego dochodu klienta.

Przyjmując, że kredytobiorca zadłużyłby się „pod korek”, w najbardziej liberalnych instytucjach musiałby liczyć się z koniecznością opłacania raty zbliżonej do 3 tys. zł. Zobowiązanie pochłaniałoby zatem ponad połowę otrzymywanego wynagrodzenia.

Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy banki nieco zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej. Równo rok temu, w listopadzie 2017 r., prezentowaliśmy podobne zestawienie przygotowane dla takiego samego profilu kredytobiorcy. Wówczas szacunkowy wskaźnik DSTI (raty obliczonej dla kredytu „na max” do dochodu) przekraczał granicę 50 proc. w pięciu bankach. W najnowszej edycji rankingu taka sytuacja miała miejsce tylko w przypadku dwóch instytucji.

Michał Kisiel