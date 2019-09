GPW odporna na drogą ropę. Wzrosty Aliora i PGE

Wydarzenia na Bliskim Wschodzie odbiły się na poniedziałkowym zachowaniu rynków. Odporność na międzynarodowe zawirowania tym razem wykazał WIG20, który był dziś jednym z najmocniejszych indeksów w Europie.

Irański atak na rafinerie w Arabii Saudyjskiej sprawił, że na rynku ropy nastąpił największy szok podażowy w powojennej historii. Ropa naftowa zaczęła zatem gwałtownie drożeć, po południu nawet o 11 proc. Dodatkowo pojawiły obawy dotyczące zaostrzenia się konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran i dalszej destabilizacji Bliskiego Wschodu. Zyskiwały więc i finansowe "bezpieczne przystanie" takie jak frank, jen, dolar, czy złoto.

Giełdy zaś zareagowały raczej negatywnie, szczególnie rynki rozwinięte - w Niemczech, Francji czy również później w Ameryce, wyraźnie przeważała czerwień. Były jednak i indeksy, którym rozwój wydarzeń sprzyjał. Z taki można uznać przede wszystkim moskiewski MOEX. Dla rosyjskich firm paliwowych drożejąca ropa naftowa to świetna wiadomość. Zyskiwał także rubel.

Na polskiej giełdzie na bliskowschodnie zamieszanie jakby nie zwrócono uwagi. WIG20 po solidnej sesji zyskał 0,8 proc. i potwierdził przebicie 2200 pkt. O 0,7 proc. zwyżkował WIG, 0,6 proc. zyskał mWIG, a dzień na plusie zakończył nawet najsłabszy dziś sWIG (+0,05 proc.). Obroty na GPW wyniosły 955 mln zł, z czego 856 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Najmocniejszym ogniwem WIG20 był dziś Alior (+5,7 proc.). Analitycy Ipopema Securities w odtajnionym dziś raporcie z 9 września potwierdzili wcześniejszą wycenę Aliora i podtrzymali zalecenie kupna jego akcji. W tym samym raporcie podwyższono rekomendacje dla Pekao, Hanldowego, Santandera i mBanku, ścięto zaś dla PKO BP i Millennium.

Pozytywną rekomendację otrzymała także druga najmocniejsza spółka z WIG20 - LPP (+4,4 proc.). Analityk JP Morgan, Michał Kuzawiński, podniósł rekomendację dla LPP do "przeważaj" z "neutralnie" - poinformowała agencja Bloomberg. Co ciekawe dla kontrastu najmocniej spadającą dziś spółką było CCC (-4,3 proc.). Tutaj JP Morgan obniżył rekomendację do "neutralnie" z "przeważaj".

Warto było dziś zwrócić uwagę na największą polską spółkę energetyczną. W piątek po zakończeniu sesji PGE (+4,2 proc.) podała, że zanotowała w II kw. 2,5 mld zł skonsolidowanego zysku EBITDA, a EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła 1,41 mld zł. Analitycy ocenili, że oczyszczony o one-offy wynik jest solidny, wyższy od oczekiwań. Pozytywnie zaskoczył segment ciepła.

Wśród spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniają się akcje Workservice - wzrost o 9,2 proc., oraz Prairie Mining - w górę o 14,4 proc. Negatywnie wyróżniły się akcje Rafako - spadły o 8 proc. i znalazły się na historycznym minimum.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3518,45 -0,89 0,67 5,69 5,20 17,23 DAX Niemcy 12380,31 -0,71 1,26 7,07 2,11 17,25 FTSE 100 W.Brytania 7321,41 -0,63 1,18 2,87 0,24 8,82 CAC 40 Francja 5602,23 -0,94 0,24 5,69 4,66 18,42 IBEX 35 Hiszpania 9052,00 -0,94 0,46 4,40 -3,35 6,00 FTSE MIB Włochy 21969,24 -0,96 -0,09 8,10 5,19 19,89 ASE Grecja 867,94 1,28 1,06 9,58 27,32 41,52 BUX Węgry 40819,56 1,33 0,83 2,03 12,55 4,29 PX Czechy 1060,83 1,02 2,65 2,45 -3,16 7,53 RTS INDEX (w USD) Rosja 1396,09 1,98 4,17 12,61 27,53 30,63 BIST 100 Turcja 102589,70 -0,47 1,97 7,16 8,26 12,40 WIG 20 Polska 2217,84 0,77 2,00 7,45 -0,64 -2,58 WIG Polska 58525,39 0,65 1,46 5,97 1,55 1,45 mWIG 40 Polska 3820,72 0,58 -0,66 1,72 -5,40 -2,27 Źródło: PAP

Adam Torcha/PAP Biznes