Fala wniosków o MdM zalała BGK. Bank uspokaja kredytobiorców

2 stycznia ruszył nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla młodych”. Już w godzinach porannych kredytobiorcy szturmem ruszyli do ich rejestracji, co spowodowało przyblokowanie sytemu BGK. Duże zainteresowanie związane jest tym, że była to ostatnia szansa na dofinansowanie, a na dopłaty przewidziano nieco ponad 380 mln zł.

O problemach z rejestracją wniosków o dopłatę z programu MdM powiadomił nas przed weekendem jeden z czytelników. W liście do redakcji pisał o prawdopodobnych nieprawidłowościach przy rejestracji wniosków: – BGK nie udźwignął natłoku wniosków MDM i jak miała decydować kolejność, to wnioski złożone 2 stycznia zaczynają dostawać odmowne decyzje, a te z 3.01 mają już pozytywne – pisał.

Skontaktowaliśmy się wówczas z biurem prasowym Banku Gospodarstwa Krajowego - zaprzeczono jednak, jakoby występowały jakiekolwiek problemy techniczne czy inne zaburzające standardowy tryb przyjmowania wniosków. Jednocześnie poinformowano nas, że wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo zgłoszone w systemie przed momentem wyczerpania wniosków, będą uznawane.

Okazuje się, że informacje od czytelnika nie były bezpodstawne. 5 stycznia br. na stronie internetowej BGK pojawił się komunikat, w którym bank przyznaje, że liczba złożonych wniosków była tak duża, że mogła powodować problemy techniczne, a dokładnie wydłużenie czasu rejestracji. W komunikacie czytamy:

– 2 stycznia uruchomiliśmy nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla młodych”. Ze względu na fakt, że był to ostatni nabór, zainteresowanie było ogromne i w ciągu dwóch dni klienci złożyli w bankach kredytujących kilkanaście tysięcy wniosków. Tak duża liczba wniosków mogła powodować przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosku. Nasi konsultanci byli w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących.

Jednocześnie bank zapewnia, że obecnie wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo zarejestrowane w systemie BGK do limitu 381 mln zł, mają przyznane dofinansowanie. Natomiast indywidualne przypadki osób, które nie otrzymały dofinansowania, powinny być wyjaśniane w bankach kredytujących.

Zgodnie z przepisami, wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony wraz z wnioskiem kredytowym. W związku z ograniczonymi środkami na dofinansowanie, należało jak najszybciej podjąć kroki, dzięki którym kredytobiorca miał szansę na skorzystanie z programu. Banki przygotowywały kredytobiorców do momentu odblokowania ostatniej puli środków już w połowie grudnia, o czym pisaliśmy w tym artykule.

Katarzyna Rostkowska