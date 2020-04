Do 160 zł za założenie konta w ING Banku Śląskim. Prześwietlamy promocję

160 zł to całkowity bonus przewidziany w ostatniej odsłonie promocji ING Banku Śląskiego, które wystartowały z początkiem kwietnia. Wybór wariantu rachunku ma tutaj dodatkowe znaczenie. Oprócz innego cennika klientów będą obowiązywały również odmienne warunki promocji.

100, 120, 140 i wreszcie 160 zł. Tak rosła wysokość nagrody pieniężnej od ING Banku Śląskiego za otwarcie rachunku, którego promocje bierzemy na warsztat w tej edycji "Prześwietlamy promocje". Ta forma reklamowania kont funkcjonuje w banku do dawna, ale dopiero od początku bieżącego roku obowiązuje podwyższona premia do 160 zł. Tradycyjnie klienci mają do zdobycia 100 zł + drugi bonus (60 zł) po spełnieniu dodatkowych kryteriów.

Za co dokładnie bank zapłaci 160 zł?

Zarówno promocja „Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” jak i „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi” stawiają przede wszystkim na płatności bezgotówkowe kartą lub Blikiem. To one są kluczem do otrzymania głównej nagrody. Oprócz konta osobistego trzeba będzie również otworzyć Otwarte Konto Oszczędnościowe, za którego prowadzenie bank nie pobiera opłaty miesięcznej.

Warunki promocji i kalendarium

Dotrzymanie terminów to podstawa każdej promocji. Co ważne, mimo że oferty ING Banku Śląskiego wydają się bardzo podobne (mają przecież ten sam termin obowiązywania oraz wysokość premii), to wybierający Konto z Lwem Mobi będą musieli wyrobić się ze zrealizowaniem wymogów trochę szybciej. Dokładną rozpiskę dotyczącą obu promocji można znaleźć poniżej.

Kalendarium promocji „Do 160 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” do 30 czerwca 2020 r. złożenie wniosku o konto osobiste i Otwarte Konto Oszczędnościowe przez stronę internetową banku,

zawarcie umowy o konto osobiste i Otwarte Konto Oszczędnościowe,

wyrażenie zgód marketingowych w dniu przystąpienia do promocji do 30 września 2020 r. zrealizowanie płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem na kwotę nie mniejszą niż 1000 zł łącznie (dotyczy nagrody w wysokości 100 zł) zrealizowanie trzech transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem BLIK-a w trakcie zakupów internetowych,

otrzymanie w każdym z trzech dowolnych miesięcy wpływów wynagrodzenia na kwotę min. 1000 zł łącznie. (dotyczy nagrody dodatkowej w wysokości 60 zł) do 15 października 2020 r. wypłata nagrody na Otwarte Konto Oszczędnościowe Kalendarium promocji „Do 160 zł za otwarcie konta Mobi” do 30 czerwca 2020 r. złożenie wniosku o konto osobiste i Otwarte Konto Oszczędnościowe przez stronę internetową banku,

zawarcie umowy o konto osobiste i Otwarte Konto Oszczędnościowe,

wyrażenie zgód marketingowych w dniu przystąpienia do promocji do 31 lipca 2020 r. zrealizowanie 10 płatności bezgotówkowych kartą lub Blikiem (dotyczy nagrody w wysokości 100 zł) zrealizowanie trzech transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem BLIK-a w trakcie zakupów internetowych,

wysłanie min. trzech przelewów na telefon z wykorzystaniem BLIK-a na kwotę nie mniejszą niż 5 zł każdy (dotyczy nagrody dodatkowej w wysokości 60 zł) do 14 sierpnia 2020 r. wypłata nagrody na Otwarte Konto Oszczędnościowe Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów promocji.

Dodatkowy wymóg nie powinien budzić niczyjego zdziwienia. Obie oferty są skierowane do nowych klientów banku. W obu promocjach zostali oni opisani jednakowo. Aby skorzystać z promocji, nie można posiadać lub współposiadać jednego z wymienionych kont osobistych w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Wybierający Konto z Lwem Direct lub Komfort muszą pamiętać, że w przypadku warunku dotyczącego wpływu wynagrodzenia bank nie bierze pod uwagę przelewów z kont indywidualnych ani wpłat w oddziale czy przez wpłatomat.

Regulaminy promocji można znaleźć pod poniższymi adresami:

Co jeszcze warto wiedzieć o kontach objętych promocją

W promocjach ING Banku Śląskiego biorą udział trzy różne rachunki osobiste. Każdy z nich objęty jest innym cennikiem. Flagowym produktem banku jest Konto z Lwem Direct, w którym opłaty wyglądają następująco:

prowadzenie konta – 0 zł/m-c,

obsługa karty debetowej – 7 zł/m-c lub 0 zł/m-c – brak opłaty pod warunkiem zrealizowania płatności kartą na kwotę min. 200 zł (klienci w wieku od 18 do 26 lat) lub 300 zł (klienci powyżej 26 r.ż.),

przelewy internetowe – 0 zł,

wypłaty z bankomatów własnych i PlanetCash – 0 zł,

wypłaty z bankomatów obcych w kraju – 5 zł (pierwsza wypłata w okresie rozliczeniowym darmowa).

Więcej informacji o Koncie z Lwem Direct można znaleźć w tym artykule „Konto Direct w ING Banku Śląskim”.

Takie same warunki promocyjne należy również spełnić w przypadku Konta z Lwem Komfort. Stawki przy tym wariancie ROR-u są wypunktowane poniżej:

prowadzenie konta – 12 zł/m-c (w miesiącu otwarcia rachunku i przez pierwsze trzy miesiące 6 zł),

obsługa karty debetowej – 7 zł/m-c lub 0 zł/m-c – brak opłaty pod warunkiem zrealizowania płatności kartą na kwotę min. 300 zł,

przelewy internetowe – 0 zł,

wypłaty z bankomatów własnych i PlanetCash – 0 zł,

wypłaty z bankomatów obcych w kraju – 0 zł

Osobom, które nie skończyły 26 lat bank poleca przede wszystkim Konto z Lwem Mobi. Warunki cenowe przedstawione są poniżej:

prowadzenie konta – 0 zł/m-c,

obsługa karty debetowej – 7 zł/m-c lub 0 zł/m-c – brak opłaty pod warunkiem zrealizowania płatności kartą na kwotę min. 300 zł (klienci w wieku powyżej 26 r.ż.) lub 0 zł dla osób, w wieku od 18 do 26 lat,

przelewy internetowe – 0 zł,

wypłaty z bankomatów własnych i PlanetCash – 0 zł,

wypłaty z bankomatów obcych w kraju – 2,50 zł lub 5 zł (pierwsza wypłata w okresie rozliczeniowym darmowa) – tańsza stawka obowiązuje klientów do 26 r.ż.

Osoby, które chcą zasięgnąć więcej informacji o Koncie z Lwem Mobi, odsyłam do artykułu: „Konto Mobi w ING Banku Śląskim – warunki prowadzenia rachunku”.

Czy skorzystanie z promocji się opłaca?

Poszukujący zalet w promocji ING Banku Śląskiego nie będą musieli daleko szukać. Byli klienci banku docenią, że karencja (w tym przypadku okres liczony od zamknięcia konta w ING Banku Śląskim) jest dość krótka, z kolei korzystający z innych produktów banku na plus zapiszą możliwość wzięcia udziału w promocji bez tego typu ograniczeń.

Same warunki oferty specjalnej nie są zbyt wygórowane i co najważniejsze można je zrealizować w niedługim czasie od założenia konta – przynajmniej jeśli chodzi o nagrodę główną. Wybierając Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, konieczne będzie zasilanie konta wynagrodzeniem przez trzy kolejne miesiące – taki warunek obowiązuje polujących na pełną pulę. Pozostałe warunki się powielają – tzn., że realizując wymogi głównej premii, można od razu „odhaczyć” warunek dotyczący płatności Blikiem w sklepach internetowych. Co więcej, niespełnienie tego konkretnego wymogu wciąż uprawnia do otrzymania premii w wysokości 100 zł.

Szybka realizacja wymogów niestety nie musi przyspieszyć procesu otrzymania premii na konto oszczędnościowe . Bank podaje konkretną datę graniczną otrzymania jej na konto, co nie zachęca do zakasania rękawów i szybkiego uporania się z warunkami promocji. Niektórzy powiedzą również, że kwota premii jest niewysoka, ale warto zauważyć, że co jakiś czas rośnie, a przy dość krótkiej karencji to dobra okazja dla wyjadaczy wisienek.

Monika Dekrewicz