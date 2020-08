"Dlaczego żona prezydenta ma zarabiać 18 tys. zł?" Będzie obywatelski projekt ws. płac polityków

fot. Pałac Prezydencki. Podsumowanie III edycji "Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie" / Flickr

Złożenie obywatelskiego projektu ustawy, regulującej kwestie wynagrodzenia polityków i finansowania partii, zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

Poinformował też o uruchomieniu akcji obywatelskiej wysyłania listów do posłów w sprawie podwyżek. Będzie on dostępny na stronie Listdoposla.pl. To reakcja na przyjęcie w piątek przez Sejm zmian w prawie podwyższających wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.

Ile miesięcznie powinna zarabiać Pierwsza Dama?

Szymon Hołownia zapowiedział, że założenia zmian w systemie wynagradzania osób piastujących najwyższe funkcje w państwie i w finansowaniu partii politycznych zostaną przedstawione 3 września. Będą tam m.in. algorytmy wynagrodzeń najwyższych urzędników i polityków.

"Dlaczego żona prezydenta ma zarabiać 18 tysięcy, a nie np. 10; albo 25, albo siedem. Skąd ta kwota? Jeśli pojawiają się jakieś kwoty, to one muszą wynikać z algorytmu i być sprzężone ze stanem gospodarki i średnim poziomem wynagrodzeń" - mówił.

"Postaramy się też zaproponować rozwiązania, które pokażą, ile pieniędzy z budżetu, a ile z finansowania obywatelskiego, a także, na co partie powinny wydawać pieniądze. Będziemy postulować zobowiązanie partii do wydawania dużo większych pieniędzy na ekspertyzy" - dodał.

Jak mówił Hołownia, jeszcze we wrześniu zorganizowane zostanie wysłuchanie publiczne i konsultacje społeczne, "których w gmachu Sejmu jakoś nie zdążono zrobić, bo państwo śpieszyli się na długi weekend".

"Efektem tego wysłuchania powinny być założenia do projektu ustawy i projekt ustawy, pod którym chcielibyśmy do końca tego roku zebrać wymaganą ilość podpisów i złożyć do Sejmu jako projekt obywatelski. Skoro posłowie nie potrafią zrobić tej roboty, to my ją zrobimy. Nie po to, żeby teraz wycofywać się rakiem z tego, co zrobiło się w piątek, tylko żeby realnie rozwiązać problem" - zapowiadał.

Chodzi o rozwiązania, które, jak dodał, "są czytelne, jasne i posłużą Polsce na pokolenia".

"Proszę pamiętać, że dzisiaj te 12 czy ileś milionów złotych więcej, które rocznie dostanie PiS i która podarowała mu m.in. Platforma i Lewica (trafią) na propagandę, na szczucie, na te wszystkie rzeczy, które tak bardzo im przeszkadzały. A teraz proszę, ponieważ nam dacie 10 milionów, to macie 12 milionów na coś, co jeszcze dwa miesiące temu określaliśmy jako istota wszelkiego zła. Gdzie jest logika? Ja nie dopatruje się w tym żadnej" - podkreślał.

Zapowiedział jednocześnie, że wystosował w poniedziałek pismo do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, żeby eksperci, których ma on powołać do prac nad ustawą o płacach polityków dołączyli do konsultacji społecznych Polski2050. "Żebyśmy mogli zebrać w jednym miejscu wiedzę i energię, by posłużyło to lepiej Polsce" - zaznaczył.

Zdaniem Szymona Hołowni obywatele powinni dać wyraz temu, jaki policzek politycy wymierzyli im w piątek, przegłosowując ogromne podwyżki własnych wynagrodzeń i podwyższając subwencje dla partii politycznych.

Stąd ruch Polska 2050 uruchomił akcję obywatelską i stworzył kwestionariusz internetowy, przy wykorzystaniu którego obywatele będą mogli wysyłać listy do posłów - tych, co zagłosowali za ustawą i tych, co zagłosowali przeciw. Tym drugim, jak dodał, "należy wyrazić uznanie, szacunek i wdzięczność za to, że potrafili postawić się swojemu środowisku politycznemu"

"Jestem głęboko oburzony tym, co zobaczyliśmy w piątek i nie tylko ja, tysiące ludzi, którzy zgłaszają się teraz do nas" - powiedział Hołownia. "Zachęcamy do tego, abyśmy w ten sposób wyrazili swoją opinię o tym, co stało się w piątek" - dodał.

"Wejdźcie na stronę Listdoposla.pl i dajcie znać swojemu posłowi czy posłance, co o tym myślicie. O tych podwyżkach w środku kryzysu, w którym Polska się znajduje" - zachęcał.

Hołownia kpił też z faktu, że dziś już cała opozycja zmieniła zdanie i jest przeciw podwyżkom. "Czy to są poważni politycy, czy to są ludzie, którym można powierzyć los 38-milionowego państwa?" - pytał retorycznie.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych przygotowała i jednogłośnie przyjęła w ubiegłym tygodniu sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. W piątek w Sejmie odbyły się wszystkie trzy czytania projektu i został on przyjęty. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu.

Uchwalona w piątek nowela zakłada, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. Posłowie zdecydowali, że wynagrodzenie będzie przysługiwać również pierwszej damie.(PAP)

