Czerwona sesja na GPW. Szalony dzień „covidowców”

fot. Krystian Maj/ /

Pomimo wyraźnie niższych obrotów piątkowa sesja na warszawskim parkiecie dostarczyła sporej dawki emocji. Na szerokim rynku dominowały spadki. Szaloną woltę zaliczyły notowania spółek „covidowych”, a kurs akcji CD Projektu ustanowił nowy rekord.

Początek piątkowej sesji zapowiadał istną masakrę notowań spółek, które zdaniem inwestorów mogą skorzystać na pandemii Covid-19. Katalizatorem ostrej wyprzedaży była informacja o tym, że główny akcjonariusz Biomed Lublin sprzedał spory pakiet akcji. Po godzinie handlu notowania Biomedu zniżkowały o ponad 27 proc., ciągnąc w dół inne covidowe spółki. Wyprzedaż ogarnęła rynek NewConnect, gdzie NC Index zniżkował o przeszło 5 proc.

Później jednak inwestorzy przystąpili do zakupu przecenionych „covidowców”. Akcje Biomedu popołudniem drożały nawet o 8 proc., by zakończyć piątkową sesją wzrostem 6,6 proc. pod kreska. Bardziej udaną woltę wykonał kurs Mercatora, podnosząc się z -15 proc. do +5,6 proc. Ale notowania PZ Cormay (-7,5 proc.) czy Harpera (-6,5 proc.) nie odrobiły strat do końca dnia.

Na poziomie głównych indeksów wszystko wyglądało znacznie spokojniej. WIG20 po nieciekawej sesji zakończył tydzień na poziomie 1817,2 pkt, a więc raptem o 0,08 proc. poniżej kursu odniesienia. mWIG40 stracił 0,05 proc. sWIG80, który w trakcje dnia zniżkował już o blisko 3 proc., zakończył dzień ze stratą 1,12 proc. Większość strat odrobił NC Index, finalnie obniżając się o niespełna 1 proc. Obroty na rynku głównym GPW podsumowano na 932 mln złotych, a ponad połowa notowanych nań spółek zakończyła dzień pod kreską.

Wśród największych spółek wyróżniały się zwyżkujące o 3,5 proc. papiery CD Projektu, które w tracie sesji ustanowiły nowy rekord na poziomie 431,60 zł. Zniżkowały akcje koncernów energetycznych. Kurs PGE spadł o prawie 4 proc., Tauronu o 3 proc., a Energi o 3,9 proc. W mWIG-u warto odnotować przeszło 7-procentową zwyżkę notowań Livechata. Tej ostatniej spółce mogą pomagać doniesienia zza Atlantyku, gdzie władze USA rozważają zakazanie korzystania z chińskiego komunikatora WeChat.

Na giełdach światowych nastroje były neutralne. Główne indeksy europejskie kończyły dzień, zyskując w granicach 0,7 proc. (DAX). Za Atlantykiem mimo lekko pozytywnej niespodzianki z rynku pracy Dow Jones zabarwił się na czerwono, a S&P500 i Nasdaq utrzymywały się nieopodal kreski.

KK