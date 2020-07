Ceny ofertowe używanych mieszkań spadły w II kw. 2020 r.

fot. Janusz Kurek /

Od 0,6 proc. w Krakowie do 2,9 proc. w Gdańsku spadły w ciągu drugiego kwartału 2020 r. ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym – wynika z danych SonarHome. Choć pandemia koronawirusa nie ścięła stawek do poziomu sprzed roku, szukających używanego „M” cieszyć może wyraźne wyhamowanie wzrostu oczekiwań sprzedających.

W porównaniu z marcem, stawki dyktowane na rynku wtórnym najmocniej obniżyły się w Gdańsku. W czerwcu za używane mieszkanie oczekiwano tam średnio 9380 zł/mkw. – o 3 proc. mniej niż w marcu. Nominalnie spadek wyniósł średnio 284 zł/mkw. Przy kupnie 50-metrowego mieszkania taka obniżka pozwalałaby zaoszczędzić średnio ponad 14 tys. zł.

Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym – czerwiec 2020 Miasto Średnia cena ofertowa – czerwiec 2020 [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Zmiana w porównaniu z marcem 2020 r. [w proc.] Warszawa 10685 +0,1 +7,6 -2,3 Kraków 9295 +2,1 +8,7 -2,2 Gdańsk 9380 +0,2 +11,4 -3,0 Wrocław 8027 +0,3 +2,4 -0,7 Poznań 7450 0,0 +8,5 -1,6 Łódź 5753 +0,4 +10,4 -2,6 Gdynia 8044 +0,3 +12,6 -1,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych SonarHome

Powyżej 2 proc. średnia cena ofertowa metra kwadratowego w relacji trzymiesięcznej obniżyła się także w Warszawie, gdzie oczekiwano średnio 10 685 zł/mkw., Łodzi (średnio 5753 zł/mkw.) oraz Krakowie (średnio 9295 zł/mkw.).

Spadek stawek o ok. 1,5 proc. względem marca miał miejsce w Poznaniu, gdzie za używane mieszkanie oczekiwano średnio 7450 zł/mkw. oraz w Gdyni (średnio 8044 zł/mkw.). Najmniej znacząca obniżka średniej ceny ofertowej spośród analizowanych miast miała miejsce we Wrocławiu, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży wpisywano średnio 8027 zł/mkw. – o 0,7 proc. mniej niż w marcu.

Koronawirus ograniczył popyt na mieszkania

Niższe niż kwartał temu średnie stawki dyktowane za używane mieszkania to przede wszystkim efekt pandemii koronawirusa i co za tym idzie mniejszego popytu.

– Mniej więcej do końca kwietnia wyraźnie obniżyła się ilość transakcji, a te, które dochodziły do skutku, były kontynuacją procesu sprzedaży rozpoczętego jeszcze w lutym, czy na początku marca – mówi Barbara Bugaj, główny analityk ds. rynku nieruchomości w SonarHome.

Pierwsze symptomy możliwych obniżek cen pojawiły się w kwietniu. Wówczas oczekiwania osób sprzedających mieszkania obniżyły się w Krakowie, Gdańsku oraz Gdyni, choć zmiana względem marca była symboliczna i w żadnym ze wspomnianych miast nie przekroczyła 0,6 proc. Stawki wciąż rosły za to we Wrocławiu, Poznaniu, a najmocniej w Łodzi (1,5 proc. m/m).

Apogeum obniżek średnich cen ofertowych używanych mieszkań przyszło w maju. Wówczas na wszystkich analizowanych rynkach sprzedający obniżyli swoje oczekiwania od 1,6 proc. w Poznaniu do 3 proc. w Gdańsku.

Koniec krótkiej korekty?

Majowa obniżka nie była jednak kontynuowana w czerwcu. Ostatni miesiąc pierwszego półrocza 2020 r. przyniósł nieznaczne podwyżki stawek w relacji miesięcznej. O ile w Poznaniu oczekiwania sprzedających nie uległy zmianie, a w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi wzrost średniej ceny ofertowej był kosmetyczny i zawierał się w przedziale 0,1 – 0,4 proc., o tyle w Krakowie wyniósł on w relacji miesięcznej 2,1 proc.

Czerwcowy wzrost stawek, zdaniem ekspertów z SonarHome, może mieć związek z unormowaniem się sytuacji po wybuchu epidemii i zniesieniem kolejnych obostrzeń miesiąc wcześniej.

– Sprzedający odnotowując większą liczbę wizyt i prezentacji mieszkań, mogli nabrać pewności siebie, jednak same wizyty nie wystarczą jeszcze do zakupu mieszkania. Musiałyby przekładać się na transakcje, a z tym jest trudniej, ponieważ wydłuża się czas potrzebny do podjęcia decyzji o zakupie – tłumaczy Barbara Bugaj.