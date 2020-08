fot. Bankier.pl /

W połowie polskich miast wojewódzkich lipiec przyniósł kontynuację korekty cen ofertowych działek budowlanych. W kilku stolicach województw nie zabrakło jednak znaczących podwyżek. Swoje oczekiwania gremialnie podnieśli, z kolei, sprzedający parcele budowlane poza stolicami regionów.

Najmocniej względem czerwca wzrosła średnia stawka dyktowana za grunty budowlane oferowane w Olsztynie. W lipcu wyceniano je średnio na 495 zł/mkw. – o 47,5 proc. wyżej niż w czerwcu. Stolica woj. warmińsko-mazurskiego przyzwyczaiła jednak kupujących do tak znacznych wahań. Dość powiedzieć, że w maju średnia stawka wzrosła tam o 55 proc., by w czerwcu spaść o ponad 20 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w lipcu 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 346 103 Wrocław 482 800-1200 131 1200-2000 105 2000-5000 92 5000-10 000 111 10 000 i więcej 90 kujawsko-pomorskie 0-800 209 82 Bydgoszcz 264 800-1200 109 1200-2000 89 2000-5000 76 5000-10 000 163 10 000 i więcej 47 lubelskie 0-800 376 107 Lublin 320 800-1200 154 1200-2000 117 2000-5000 88 5000-10 000 112 10 000 i więcej 74 lubuskie 0-800 194 71 Gorzów Wlkp. 93 800-1200 79 1200-2000 72 2000-5000 52 5000-10 000 57 10 000 i więcej 49 łódzkie 0-800 314 99 Łódź 357 800-1200 132 1200-2000 119 2000-5000 100 5000-10 000 93 10 000 i więcej 56 małopolskie 0-800 391 140 Kraków 616 800-1200 169 1200-2000 135 2000-5000 115 5000-10 000 125 10 000 i więcej 119 mazowieckie 0-800 568 207 Warszawa 863 800-1200 237 1200-2000 224 2000-5000 199 5000-10 000 176 10 000 i więcej 143 opolskie 0-800 163 74 Opole 191 800-1200 94 1200-2000 78 2000-5000 66 5000-10 000 77 10 000 i więcej 56 podkarpackie 0-800 306 84 Rzeszów 223 800-1200 100 1200-2000 85 2000-5000 76 5000-10 000 72 10 000 i więcej 58 podlaskie 0-800 255 98 Białystok 385 800-1200 129 1200-2000 114 2000-5000 81 5000-10 000 69 10 000 i więcej 71 pomorskie 0-800 584 169 Gdańsk 526 800-1200 160 1200-2000 147 2000-5000 121 5000-10 000 121 10 000 i więcej 103 śląskie 0-800 197 123 Katowice 495 800-1200 135 1200-2000 112 2000-5000 113 5000-10 000 109 10 000 i więcej 95 świętokrzyskie 0-800 404 101 Kielce 402 800-1200 110 1200-2000 105 2000-5000 115 5000-10 000 88 10 000 i więcej 49 warmińsko-mazurskie 0-800 291 72 Olsztyn 239 800-1200 94 1200-2000 83 2000-5000 66 5000-10 000 53 10 000 i więcej 42 wielkopolskie 0-800 265 123 Poznań 555 800-1200 145 1200-2000 121 2000-5000 129 5000-10 000 123 10 000 i więcej 114 zachodniopomorskie 0-800 300 118 Szczecin 360 800-1200 155 1200-2000 127 2000-5000 116 5000-10 000 111 10 000 i więcej 103 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

W lipcowej czołówce wzrostów średnich cen ofertowych parcel znalazły się także Katowice, gdzie oczekiwano średnio 239 zł/mkw. (+17,6 proc. m/m), co było najwyższym wynikiem w historii pomiarów. Podobna sytuacja miała miejsce w Krakowie, gdzie działki budowlane były oferowane średnio za 616 zł/mkw. (+4,2 proc. m/m), tym samym średnia stawka po raz pierwszy przekroczyła poziom 600 zł/mkw.

Wyżej niż w czerwcu grunty budowlane były wyceniane także we Wrocławiu (średnio 482 zł/mkw. i +6,4 proc. m/m), Lublinie (średnio 320 zł/mkw. i +3,9 proc. m/m) Rzeszowie (średnio 223 zł/mkw. i +4,7 proc. m/m) oraz Białymstoku (średnio 385 zł/mkw. i +0,5 proc. m/m).

Największe powody do optymizmu mieli w lipcu szukający parcel pod budowę domu w Warszawie. Sprzedający działki w stolicy oczekiwali średnio 863 zł/mkw. – o 6 proc. mniej niż w czerwcu. Wycenę obniżyli przede wszystkim sprzedający 10-arowe działki, za które oczekiwali średnio 868 zł/mkw. (-7,2 proc. m/m) oraz nieco większe o powierzchni od 12 do 20 arów (średnio 747 zł/mkw. i -7,4 proc. m/m). Mniej w porównaniu do czerwca wpisywano także w ogłoszeniach sprzedaży dużych działek o powierzchni powyżej 100 arów. Te były w stolicy wyceniane średnio na 580 zł/mkw. – najniżej od stycznia 2019 r.

Spośród największych polskich miast, w dół względem czerwca poszły także średnie stawki notowane w Poznaniu (średnio 535 zł/mkw. i -3,3 proc. m/m), Gdańsku (średnio 526 zł/mkw. i -3,7 proc. m/m) oraz Łodzi (średnio 357 zł/mkw. i -3,8 proc. m/m).

Wyraźniejsze wzrosty niż w czerwcu odnotowano w przypadku najmniejszych parcel o powierzchni do 8 arów. Spośród największych miast, najmocniej średnia cena ofertowa wzrosła we Wrocławiu, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży tego typu gruntów wpisywano średnio 743 zł/mkw. (+24,9 proc. m/m). Ceny najmniejszych działek usytuowanych we Wrocławiu poddawane są w ostatnich miesiącach mocnym wahaniom. Od marca mieliśmy do czynienia ze wzrostem średniej ceny ofertowej o blisko 100 proc., czerwiec z kolei przyniósł 60-procentową korektę.

Sporo więcej niż w czerwcu oczekiwali także sprzedawcy gruntów budowlanych mniejszych niż 8 arów w Krakowie (średnio 1078 zł/mkw. i +21,3 proc. m/m). To najwyższa średnia cena ofertowa w historii pomiarów. O blisko 20 proc. wzrosła z kolei średnia wycena najmniejszych gruntów budowlanych położonych w Katowicach (średnio 471 zł/mkw.).

Na drugim biegunie znalazły się małe działki budowlane usytuowane w Kielcach (średnio 538 zł/mkw. i -10,2 proc. m/m), Poznaniu (średnio 732 zł/mkw. i -9,6 proc. m/m) i Szczecinie (średnio 462 zł/mkw. i -7,8 proc. m/m). To kontynuacja korekty stawek, która została zapoczątkowana w czerwcu po wysokich majowych wzrostach. Jej siła w lipcu jednak wyraźnie osłabła.

W nieciekawej sytuacji w dalszym ciągu znajdują się poszukujący najmniejszych działek budowlanych w Olsztynie. Tych nie ma w ofercie od marca. Nieco większe parcele o powierzchni od 8 do 12 arów były, z kolei, w lipcu wyceniane średnio na 228 zł/mkw. (+71,4 proc. m/m). Kilkudziesięcioprocentowy wzrost średniej stawki odnotowano także w Katowicach (średnio 514 zł/mkw. i +20,9 proc. m/m).

Mniej niż w czerwcu za popularne 10-arowe działki oczekiwano m.in. w Warszawie (średnio 868 zł/mkw. i -7,2 proc. m/m) i Krakowie (średnio 573 zł/mkw. i -6,8 proc. m/m). Oczekiwania sprzedawców wzrosły za to w Gdańsku (średnio 566 zł/mkw. i +7,2 proc. m/m). Średnio powyżej pół miliona złotych za 10-arowe działki oczekiwano także w Poznaniu. Tego typu parcele oferowane w stolicy Wielkopolski były wyceniane średnio na 530 zł/mkw. (+2,7 proc. m/m).

W skali roku wycena działek budowlanych wzrosła w niemal wszystkich miastach wojewódzkich. Jedynie w Olsztynie i Gdańsku sprzedający oczekiwali mniej niż w lipcu 2019 r. – odpowiednio o 17,3 proc. i 4,5 proc.

W największych polskich miastach, choć odnotowano wzrosty, średnie stawki dyktowane za parcele kształtowały się znacznie stabilniej niż w przypadku mieszkań. W Warszawie oczekiwano średnio o 3,2 proc. więcej (+27 zł/mkw.), we Wrocławiu o 4,6 proc. (+21 zł/mkw.), Poznaniu o 4,9 proc. (+26 zł/mkw.), a w Łodzi o 1,4 proc. (+5 zł/mkw.).

Na tym tle wyróżnił się Kraków, gdzie w lipcu 2020 r. w ogłoszeniach sprzedaży gruntów budowlanych wpisywano stawki średnio o 19,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Najmocniej swoje oczekiwania podnieśli sprzedający najmniejsze działki budowlane (o powierzchni do 8 arów), które były wyceniane średnio o 46,3 proc. wyżej niż w lipcu 2019 r.

Powszechniejsze podwyżki w skali rocznej zapanowały wśród sprzedawców działek o powierzchni od 8 do 12 arów. Najmocniej wycena tej wielkości gruntów wzrosła w Katowicach (+74,2 proc. r/r) i Łodzi (+48,9 proc. r/r). Obniżkę odnotowano jedynie we Wrocławiu (-1,8 proc. r/r) i Opolu (-4,7 proc. r/r).

W przeciwieństwie do działek budowlanych położonych w stolicach województw, w przypadku parcel położonych w regionach lipiec przyniósł podwyżki średnich stawek. Wyjątkami były województwa: mazowieckie, gdzie sprzedający oczekiwali średnio 204 zł/mkw. (-1,4 proc. m/m), pomorskie (średnio 161 zł/mkw. i -4,7 proc. m/m), lubuskie (średnio 68 zł/mkw. i -4,2 proc. m/m) oraz wielkopolskie (średnio 121 zł/mkw. i -1,6 proc/ m/m).

Najmocniej wycena gruntów budowlanych wzrosła w lipcu w mniejszych województwach: świętokrzyskim, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży wpisywano średnio 118 zł/mkw. (+16,8 proc. m/m) oraz opolskim (średnio 86 zł/mkw. i +16,2 proc. m/m). O ok. 7-8 proc. więcej niż w czerwcu oczekiwali, z kolei, sprzedający grunty budowlane w woj. śląskim (średnio 133 zł/mkw. i +8,1 proc. m/m), dolnośląskim (średnio 111 zł/mkw. i +7,8 proc. m/m), a także małopolskim (średnio 150 zł/mkw. i +7,1 proc. m/m).

Względem lipca 2019 r. jedynie na Warmii i Mazurach (-11 proc.) i Pomorzu (-3 proc.) średnia stawka notowana w lipcu 2020 r. była niższa. Na drugim biegunie znalazły się: Dolny Śląsk, gdzie wycena parcel w ciągu roku wzrosła o 24,7 proc. oraz Podkarpacie (+19,7 proc. r/r).