Amerykański dług wysyła recesyjny sygnał [Wykres tygodnia]

W maju na amerykańskim rynku długu doszło do silnego wzrostu cen amerykańskich obligacji skarbowych, co objawiało się silnym spadkiem rentowności tych papierów. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zjechała z 2,6 proc. do 2,21 proc., wyznaczając w ten sposób najniższy poziom od października 2017 roku. Amerykański rynek długu wysyła klarowny i dość ewidentny sygnał ostrzegawczy przed recesją w USA - mówi Krzysztof Kolany.

W maju doszło do ponownego odwrócenia krzywej rentowności w Ameryce. Różnica między rentownością 10-letnich obligacji a 3-miesięcznych bonów skarbowych spadła do -9 punktów bazowych, czyli do najniższego poziomu od sierpnia 2007 roku. Ta inwersja krzywej terminowej w 2007 poprzedziła wielką recesję z 2008 roku - dodaje.

Ostre cięcie rentowności RECESJA. To znienawidzone słowo na "R" znów straszy inwestorów.