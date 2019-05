Bankier.pl na WallStreet 23. Święto inwestorów w Karpaczu

Od 31 maja do 2 czerwca stolicą polskiego rynku kapitałowego zostanie Karpacz. To właśnie tam odbędzie się 23 edycja konferencji WallStreet. Zapraszamy do śledzenia relacji z najważniejszego spotkania inwestorów indywidualnych, ekspertów, przedstawicieli spółek i instytucji polskiego rynku.

Konferencja WallStreet organizowana jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Bankier.pl jest głównym partnerem medialnym konferencji.

W tym roku wydarzenie koncentrować będzie się wokół stanu polskiej gospodarki, sytuacji na rynkach oraz problemu zarabiania w dobie niskich stóp procentowych. Więcej na ten temat w wywiadzie z Jarosławem Dominiakiem i Michałem Masłowskim, prezesem i wiceprezesem SII: „Przed WallStreet 23 – co boli polskiego inwestora?”.

"Konferencja WallStreet to okazja, aby znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące przyszłości gospodarki i rynków finansowych oraz możliwości inwestycyjnych w dobie niskich stóp procentowych” – mówi Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

W ramach Konferencji odbędzie się blisko 40 wykładów i paneli dyskusyjnych, podczas których eksperci będą rozmawiać o bieżącej oraz przyszłej sytuacji na rynkach, ale też o poszczególnych sektorach gospodarki.

Gościem specjalnym konferencji będzie Adam Kiciński – prezes i jeden z udziałowców spółki CD Projekt odpowiedzialnej za stworzenie m.in. trzech części gry Wiedźmin - najbardziej rozpoznawalnego produktu polskiej gospodarki na świecie. Rozmowę z Adamem Kicińskim przeprowadzi Paweł Sołtys z Bankier.pl.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień i debat z udziałem takich praktyków rynkowych, jak Marek Dietl, Krzysztof Jajuga, Witold Orłowski, Wojciech Białek, Sebastian Buczek, Jacek Welc, Robert Gwiazdowski, Przemysław Kwiecień, Marek Rogalski, Krzysztof Borowski, Ewa Jakubczyk-Cały, Piotr Rybicki, Kamil Stolarski, Konrad Ryczko, Sławomir Panasiuk, Ludwik Sobolewski, Iwona Sroka, Jarosław Grzywiński, Filip Paszke oraz blisko 50 innych analityków, zarządzających i doświadczonych specjalistów. Oprócz samej Konferencji WallStreet, zaplanowane jest wydarzenie towarzyszące WallStreet, tj. Crowdfunding & Start-up Friday poświęcone equity crowdfundingowi. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie organizatora

Przez cały weekend (oraz w kolejnych dniach) w Bankier.pl publikować będziemy szereg materiałów z WallStreet 23. Dzięki obecności naszych kamer będziemy transmitować wybrane wydarzenia (plan poniżej), nie zabraknie także wywiadów z ciekawymi gośćmi oraz interesujących artykułów. Zachęcamy także do śledzenia aktywności w mediach społecznościowych, pod hasztagiem #WallStreet23

Na konferencji WallStreet 23 redakcję Bankier.pl reprezentować będą: Malwina Wrotniak, Paweł Sołtys, Krzysztof Kolany, Adam Torchała, Adam Hajdamowicz i Michał Żuławiński.

Plan transmisji w Bankier.pl

Piątek, 31 maja 2019 r.

11:00 – 12:15 Od drobnego importera do globalnej firmy eksportującej gry, czyli historia sukcesu CD Projekt w pytaniach i odpowiedziach – spotkanie z Adamem Kicińskim, prezesem zarządu CD Projekt. Dyskusję poprowadzi Paweł Sołtys, Bankier.pl

16:30 – 17:30 Jaka przyszłość czeka polską oraz światową gospodarkę. Rozmowa z prof. Witoldem Orłowskim. Dyskusję poprowadzi Michał Żuławiński, Bankier.pl

19:45 – 21:00 Panel dyskusyjny – Lokomotywy polskiej giełdy, czyli przyszłość polskiej gospodarki oczami prezesów największych spółek giełdowych.

Sobota 1 czerwca 2019 r.

9:00 – 10:00 Demografia, PPK i czy polska gospodarka pozostanie zieloną mapą Europy? Rozmowa z prof. Robertem Gwiazdowskim. Dyskusję poprowadzi Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

12:15 – 14:15 Panel dyskusyjny: Czy po 10 latach doczekamy się na GPW hossy? Branże przyszłości według Wojciecha Białka, Sebastiana Buczka, Sobiesława Kozłowskiego i Adriana Apanela.

19:30 – 21:00 Panel dyskusyjny: Wpływ PPK na polski rynek kapitałowy. Pokoleniowa szansa, której nie możemy zmarnować Udział wezmą: Piotr Borowski (GPW), Sławomir Panasiuk (KDPW), Robert Wąchała (KNF), Ewa Jakubczyk-Cały (PKF Consulting), Jarosław Dominiak (SII), Małgorzata Rusewicz (IGTE), Bartosz Marczuk (PFR), Filip Paszke (DM PKO BP). Dyskusję poprowadzi Tomasz Prusek (Fundacja Przyjazny Kraj).

(harmonogram może ulec zmianie)