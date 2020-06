5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

SZYMON LASZEWSKI FORUM

W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Obniżki i podwyżki w bankach

Obniżki stóp procentowych przez RPP zredukowały oprocentowanie wielu depozytów w bankach niemal do zera. Co więcej, kilka instytucji zdecydowało się wprowadzić opłaty za trzymanie oszczędności na rachunkach. Więcej na ten temat w środowym artykule „Pierwsze banki wprowadzają ujemne oprocentowanie oszczędności”.

Równolegle w bankach obserwujemy trend podnoszenia wszelkich opłat. Z najnowszych danych GUS wynika, że w maju 2020 r. usługi bankowe zdrożały aż o 40 proc. w ujęciu rok do roku. Wiele wskazuje na to, że na tym nie koniec – więcej zapłacimy na konta i karty.

Osobom niezadowolonym ze zmian w tabeli opłat polecamy skorzystanie z porównywarki kont osobistych i firmowych dostępnej w naszym serwisie Smart.

2. Tłumaczymy: ceny nieruchomości

Wokół cen mieszkań przez lata narosło wiele nieporozumień. Cena ofertowa, cena transakcyjna, indeks hedoniczny i wartość mieszkania – choć wszystkie te terminy obrazują sytuację na rynku nieruchomości, nie są tożsame i pokazują inny jego wycinek. O tym, jak się w tym gąszczu nie zgubić napisał Marcin Kaźmierczak w poniedziałkowym artykule „Co naprawdę mówią dane o cenach mieszkań? Tłumaczymy”.

Osobom zainteresowanym polskim rynkiem nieruchomości polecamy nowy newsletter „Nieruchomości”, którego autorem jest właśnie Marcin Kaźmierczak.

3. Politycy kuszą pracowników

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Sporo obietnic kandydatów dotyczy poprawy losu pracowników. Przeglądu propozycji dotyczących świata pracy dokonała Weronika Szkwarek w środowym artykule „Dobrowolny ZUS i koniec z umowami śmieciowymi. Pracownicze obietnice wyborcze”. Spod jej klawiatury wychodzi także nowy newsletter poświęcony pracy i wszystkim, co z nią związane.

4. RPP a siła złotego

Miniony tydzień zaczął się od umocnienia złotego, z którego szybko nie zostało zbyt wiele. Kluczową rolę odegrała tu Rada Polityki Pieniężnej, która choć tym razem nie obniżyła stóp procentowych, to na swój sposób wypowiedziała się na temat kursu walutowego. Więcej na ten temat w środowym artykule „Rada Polityki Pieniężnej uderza w polską walutę. NBP będzie osłabiał złotego?” autorstwa Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.

Warto też pamiętać, że na dalsze losy Rady Polityki Pieniężnej wpływ będzie miał wynik wyborów prezydenckich. Analizę różnych scenariuszy zawarliśmy w środowym artykule „Wybory prezydenckie zaważą na przyszłości Rady Polityki Pieniężnej”.

5. Podatek estoński w Polsce

Firmy o obrotach do 50 mln zł nie będą musiały płacić CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że to rozwiązanie obejmie 97 proc. spółek. Premier liczy, że rozwiązanie wejdzie w życie za ok. pół roku.

Wartość umorzonych podatków wynosić będzie ok 5 mld zł. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 200 tys. firm.