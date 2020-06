Banki podnoszą opłaty. W maju wzrosły o 40 proc. rok do roku

Shutterstock Shutterstock

Pandemia koronawirusa i niskie stopy procentowe powodują wzrost cen usług bankowych. Z najnowszych danych GUS wynika, że w maju 2020 r. usługi bankowe zdrożały o 40 proc. w ujęciu rok do roku. Wiele wskazuje na to, że nadciąga fala podwyżek – zapłacimy więcej na konta i karty.

Wśród różnych danych analizowanych przez GUS znajdują się także te dotyczące sektora bankowego. Urząd porównuje „koszyk” usług bankowych i na tej podstawie informuje o wzroście lub spadku cen w bankowości. Analizie poddawanych jest 10 typów usług dla modelowego klienta, takich jak: opłata za prowadzenie rachunku, opłata za przelew do innego banku, opłata za wypłatę gotówki z bankomatów innego banku, itp. Z majowych danych wynika, że opłaty te wzrosły o 40 proc. rok do roku.

- Ze względu na fakt, że wysokość opłat wynosi przeciętnie około kilku złotych to każda nawet stosunkowo niewielka zmiana nominalna - np. o 1 zł - powoduje, że procentowa zmiana ceny danej usługi kształtuje się na poziomie kilkunastu lub kilkudziesięciu procent – zaznacza jednak biuro prasowe GUS-u.

Pierwsze koty za płoty

Pierwsze banki już ogłosiły zamiar podniesienia opłat lub wdrożyły podwyżki. Od kwietnia więcej za niektóre operacje płacą klienci Credit Agricole. Przelewy w placówkach i na infolinii zdrożały o 2 zł (z 10 zł do 12 zł), przelewy natychmiastowe realizowany przez Express Elixir z 15 zł do 17 zł, a przelewy SEPA – z 10 do 12 zł. Pojawiła się opłata w wysokości 2 zł za skorzystanie z usługi Visa cash back lub MasterCard „płać kartą i wypłacaj” na terenie kraju. W górę poszły opłaty za prowadzenie rachunków walutowych podpiętych do kont osobistych. W ramach Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie MOVE! oraz Konta dla Ciebie GO! zdrożały one o złotówkę do poziomu 2 zł miesięcznie. Opłata w koncie dla VIP-ów wzrosła o 10 zł do poziomu 40 zł. Więcej o podwyżkach w Credit Agricole napisaliśmy w artykule Credit Agricole podnosi opłaty za konta.

Opłaty poszły w górę także w Aliorze, z tym że podwyżki dotyczą klientów firmowych. Od maja klienci posiadający rachunki firmowe płacą więcej za przelewy realizowane w placówkach. Koszt przelewu Elixir i SEPA wynosi 10 zł (wcześniej 5 zł), przelewu Express Elixir 20 zł (wcześniej 10 zł) natomiast opłata za przelew SORBNET w przypadku kwot równych i powyżej 1 mln wynosi 20 zł, a przelewu SORBNET do 1 mln to kwota 40 z dla rachunku 4×4. Bank zmienił też warunki korzystania z bankomatów. Przedsiębiorcy posiadający rachunki Partner i iKonto Biznes będą mogli skorzystać bezpłatnie raz z bankomatu Euronet i raz z PlanetCash. Kolejne wypłaty będą kosztować 5 zł. Wcześniej bank oferował 5 wypłat, a każda kolejna kosztowała 2 zł. Korzystanie z urządzeń własnych banku (znajdujących się w placówkach) nadal będzie bezpłatne. Więcej o podwyżkach w Aliorze napisaliśmy w artykule Alior Bank wprowadza zmiany w cenniku dla firm. Są podwyżki w bankomatach i przelewach.

Drożej za operacje w placówkach

Od 1 lipca w Banku BNP Paribas będzie obowiązywał nowy cennik dla klientów detalicznych. Podstawową zmianą jest wprowadzenie ujednoliconej opłaty za dokonywanie wpłat i wypłat w placówce. Od lipca każda taka operacja będzie kosztowała 10 zł. Dziś klienci banku korzystający z podstawowego pakietu – Konta Otwartego na Ciebie mogą dokonywać pierwszej w miesiącu wpłaty za darmo, a prowizja za wypłatę uzależniona jest od wypłacanej kwoty. Bank obniży też oprocentowanie rachunków oszczędnościowych. Oprocentowanie spadnie z 0,5 proc. do 0,1 proc. W okresie przejściowym – do 30 września – będzie proponował oprocentowanie promocyjne w wysokości 0,2-0,3 proc.

Od 20 sierpnia będzie obowiązywał nowy cennik w Citi Handlowym. od 20 sierpnia. Droższe będzie korzystanie z CitiPhone i zlecanie niektórych przelewów. Citi zmieni cennik dla kont CitiPriority i CitiGold. W ramach tego pierwszego rachunku opłata warunkowa będzie wynosić od 0 do 49 zł (obecnie do 30 zł). Konto będzie bezpłatne, jeżeli posiadacz rachunku wykona za pomocą karty transakcje na 500 zł oraz zapewni wpływy na konto w wysokości 5 tys. zł (lub średnie saldo na rachunku wyniesie minimum 30 tys. zł). Wzrosną opłaty w rachunku Citigold. Bank nie będzie pobierał opłaty, jeżeli średnie saldo na wszystkich rachunkach klienta wynosie 400 tys. zł. Jeżeli saldo wyniesie 200 tys., to bank naliczy opłatę w wysokości 125 zł (obecnie 50 zł). Przy jeszcze niższym saldzie będzie obowiązywała taka opłata jak obecnie, czyli 220 zł. Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule Citi Handlowy podnosi opłaty za konta osobiste

Drożeją karty kredytowe

Od 15 lipca bank podniesie też opłaty w kartach kredytowych. We flagowej, bezpłatnej karcie kredytowej Citi Simplicity pojawi się opłata miesięczna w wysokości 12 zł. Opłaty będzie można uniknąć wykonując transakcje bezgotówkowe na kwotę 1000 zł miesięcznie. Karty wydane do 20 maja 2020 r. nie będą obarczone tą opłatą warunkową. Na podwyżkę muszą się także nastawić posiadacze kart Citibank-BP i Payback Silver. Po zmianie cennika plastiki te będą kosztowały 18 zł miesięcznie (obecnie 8 zł). Z kolei obsługa roczna kart Citibank MasterCard, World Signia, Ultime/Citibank World Elite, MasterCard Ultime wzrośnie z 1000 zł do 1200 zł. Opłaty będzie można uniknąć dokonując w ciągu roku transakcji na kwotę 180 tys. zł. O szczegółach podwyżek pisaliśmy w tekście Citi Handlowy podnosi opłaty za karty kredytowe. Citi Simplicity będzie płatna

Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek fali podwyżek. Banki prognozują, że na skutek obniżek stóp procentowych i sytuacji związanej z koronawirusem zyski banków spadną o 80-85 proc. w tym roku. Taką prognozę przedstawił Związek Banków Polskich w opinii do ustawy wprowadzającej tzw. wakacje kredytowe. Można zatem oczekiwać, że jednym ze sposobów na poprawę wyniku będzie podniesienie opłat i prowizji przy podstawowych produktach bankowych.