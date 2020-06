WIG20 czerwony. Mocne wzrosty producentow gier

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła bardzo zróżnicowane wyniki głównych indeksów. Wśród spółek pozytywnie wyróżniały się m.in. papiery CI Games oraz Prairie Mining.

Spadkami o 0,6 proc. zakończył pierwszą sesję nowego tygodnia WIG20. Był to jednak najsłabszy wynik spośród głównych indeksów GPW. WIG spadł o 0,1 proc. mWIG40 zyskał 0,8 proc., a sWIG80 poszedł w górę aż o 1,8 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1 mld zł.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Głównym ciężarem dla indeksu WIG20 okazały się papiery spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, głównie z branży finansowej. O co najmniej 2 proc. potaniały m.in. akcje PZU, PKO BP oraz Pekao. Spadki o ponad 2 proc. zanotowali także PGNiG i Cyfrowy Polsat. Warto jednak zauważyć, że spadki na indeksie polskich blue chipów zbiegały się z tym, co obserwowano na innych głównych indeksach europejskich.

Dużo większą odporność na zachodnie nastroje wykazały spółki mniejsze i średnie, gdzie większą rolę grają krajowi inwestorzy. Indeksom sWIG i mWIG dodatkowo pomagała świetna postawa spółek z nowych technologi w tym producentów gier. Warto dodać, że WIG-Games urósł dziś o blisko 5 proc. Ten Square Games (+4,7 proc.) i 11bit (+7,5 proc.) wyznaczyły swoje historyczne maksima, aż o 28,5 proc. po informacji o planowanej premierze gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w IV kw. 2020 r. rosło CI Games. Na plusie dzień zakończył i CD Projekt (+3,7 proc.), którego cena akcji znów znalazła się powyżej 400 zł.

W składzie sWIG80 najmocniejsze wzrosty notowało jednak nie CI Games, a Prairie. Wycena australijskiej spółki skoczyła aż o 31 proc., choć papiery większość sesji spędziły na tzw. górnych widłach, co pokazuje, że istniał potencjał do dużo większych wzrostów. To reakcja na informacje "Pulsu Biznesu", iż Australijczycy uzbierali fundusze na arbitraż i będą chcieli uzyskać od Polski odszkodowanie sięgające nawet 12 mld zł.

W mWIG-u z kolei tuż za plecami 11bit uplasowało się Forte, którego notowania poszły w górę o 6,4 proc. To zapewne reakcja na majowe dane o sprzedaży detalicznej, które pokazały spory skok zainteresowania klientów meblami.

Warto dodać, że 2,2-proc. wzrosty zanotowała w poniedziałek GPW. Akcjonariusze spółki odpowiedzialnej za prowadzenie giełdy zatwiedzili m.in. plany dywidendowe, ale i wybrali nową Radę Giełdy. Znów nie obyło się bez kontrowersji, swojego przedstawiciela w organie utracili bowiem inwestorzy indywidualni.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3241,69 -0,84 3,36 11,57 -6,50 -13,44 DAX Niemcy 12262,97 -0,55 2,95 10,74 -0,62 -7,44 FTSE 100 W.Brytania 6244,62 -0,76 2,97 4,19 -15,70 -17,21 CAC 40 Francja 4948,70 -0,62 2,76 11,34 -10,48 -17,22 IBEX 35 Hiszpania 7345,70 -0,92 1,19 9,68 -20,39 -23,08 FTSE MIB Włochy 19478,73 -0,71 2,69 12,49 -8,93 -17,13 ASE Grecja 670,36 0,30 3,45 10,04 -20,07 -26,87 BUX Węgry 37193,11 -0,23 -0,40 6,11 -7,91 -19,29 PX Czechy 927,12 -0,09 0,42 5,71 -11,99 -16,90 RTS INDEX (w USD) Rosja 1256,77 0,57 2,88 5,75 -8,60 -18,86 BIST 100 Turcja 115190,00 1,39 5,14 11,81 22,51 0,67 WIG 20 Polska 1797,05 -0,60 3,19 10,22 -22,15 -16,42 WIG Polska 50606,02 -0,13 3,29 10,22 -14,85 -12,50 mWIG 40 Polska 3538,48 0,75 2,54 8,37 -11,48 -9,46 Źródło: PAP

Adam Torchała