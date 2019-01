Trump: osiągnęliśmy porozumienie o zawieszeniu shutdownu do 15 lutego

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że doszedł do porozumienia z Kongresem, które ma umożliwić wznowienie na trzy tygodnie (do 15 lutego) działań rządu federalnego. Zapowiedział, że podpisze ustawę w tej sprawie.

"Jestem bardzo dumny, że ogłaszam dziś, iż osiągnęliśmy porozumienie, by zakończyć shutdown i wznowić (działanie) rządu federalnego" - ogłosił prezydent w Białym Domu.

Wcześniej o porozumieniu Trumpa z przywódcami Kongresu USA z informował "Washington Post".

Prezydent USA ostrzegł jednak, że jeśli Kongres nie zapewni "uczciwego porozumienia" do 15 lutego, to ponownie doprowadzi do zawieszenia rządu federalnego lub użyje swoich uprawnień w sprawie nadzwyczajnej sytuacji na granicy z Meksykiem.

"Jak wiedzą wszyscy, mam bardzo mocną alternatywę, ale nie użyję jej teraz" - zastrzegł. Wcześniej portal CNN powołując się na "wewnętrzne dokumenty" informował, że Biały Dom przygotowuje dla Trumpa projekt ogłoszenia stanu wyjątkowego wzdłuż południowej granicy USA.

Jeszcze w piątek Senat i Izba Reprezentantów mają głosować w sprawie zakończenia trwającego 35 dni, najdłuższego w historii Stanów Zjednoczonych częściowego zawieszenia działania rządu federalnego (shutdown). Trump zapowiedział, że szybko podpisze ustawę w tej sprawie.

Przemawiając w Białym Domu, prezydent podkreślił, że budowa ogrodzenia na południowej granicy USA musi być częścią ostatecznego planu bezpieczeństwa.

Ogłoszone przez Trumpa w piątek porozumienie z przywódcami Kongresu o wznowieniu działalności rządu federalnego na trzy tygodnie nie przewiduje pieniędzy na budowę muru na granicy USA z Meksykiem. Środków tych domagał się wcześniej Trump.

Sprawa ta została przesunięta do dalszych negocjacji. Według zapowiedzi prezydenta USA nad kwestią bezpieczeństwa na granicy z Meksykiem ma dyskutować dwupartyjna parlamentarna komisja.

Amerykański przywódca podkreślił w piątek, że budowa ogrodzenia na południowej granicy USA musi być częścią ostatecznego planu bezpieczeństwa. Dodał, że ogrodzenia, które chce zbudować, nie są "średniowieczne" i nie powinny być uznawane za kontrowersyjne, gdyż ich celem będzie trzymanie narkotyków i przestępców z dala od USA.

Porozumienie za sukces swojej polityki uznała Partia Demokratyczna. "Najdłuższy shutdown w historii USA wreszcie się dziś zakończy. Prezydent zgodził się na nasze żądania otwarcia rządu i potem debaty o bezpieczeństwie na granicach. To dobra wiadomość dla 800 tys. pracowników federalnych i milionów Amerykanów, którzy są zależni od rządowych usług" - napisał na Twitterze szef demokratycznej mniejszości w Senacie Chuck Schumer.

Trwający od ponad miesiąca shutdown jest spowodowany sporem między prezydentem a politykami Partii Demokratycznej w Kongresie w sprawie finansowania budowy muru na granicy z Meksykiem. Trump domagał się ten cel 5,7 mld USD. Demokraci nie chcieli się na to zgodzić, uważając cały projekt za fanaberię opłacaną z pieniędzy podatników.

W związku z shutdownem funduszy na bieżącą działalność nie otrzymuje 9 z 15 departamentów reprezentowanych w gabinecie, m.in. Departament Stanu, rolnictwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, transportu i sprawiedliwości. Ok. 800 tys. urzędników federalnych zostało wysłanych na urlopy lub pracuje bez wynagrodzenia.

W piątek mija 35 dzień najdłuższego w historii Stanów Zjednoczonych częściowego zawieszenia działania rządu federalnego USA (shutdown).(PAP)

