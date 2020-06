To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 6 i 7 czerwca 2020 r.

Marcin Dziadkowiak zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający weekend, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Kończy się spokojny weekend, który w Polsce wyróżniał się chyba tylko wzmożoną kampanią wyborczą w wyścigu prezydenckim. Choć nie chcemy zanudzać tą tematyką, warto jednak wspomnieć o ewolucji pomysłu bonu turystycznego. Jak ma wyglądać nowy pomysł na to wsparcie dla branży turystycznej, zdradził prezydent Andrzej Duda.

W kontekście kampanii wyborczej, warto wspomnieć o jeszcze jednym pomyśle, który często powraca w ostatnich latach. Chodzi o emerytury stażowe, które tym razem kandydaci na prezydenta dołożyli do „swoich pęt kiełbas wyborczych”, a sprawę dokładnie opisuje Weronika Szkwarek.

Ostatnie dane o bezrobociu w Polsce były bardzo optymistyczne. Według Ministerstwa Pracy w maju stopa bezrobocia wyniosła jedynie do 6 proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych było blisko 1 mln osób. Jednak według prof. Joanny Tyrowicz, w czasie pandemii pracę straciło 660 tys. osób, a liczba bezrobotnych wzrosła do ok. 1,5 mln. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym prof. Tyrowicz wyjaśnia zagadkę optymistycznych danych z rynku pracy.

Koniec weekendu może być dobrym momentem na zagłębienie się w historii polskiego sukcesu, jakim jest branża gier komputerowych. To tutaj, dosłownie w ciągu kilku lat, zaroiło się od milionerów, a nawet pojawiło się kilku miliarderów. W najnowszym odcinku podcastu „PB do słuchania" można dowiedzieć się tego, skąd wzięła się polska branża gejmingowa, gdzie jest i dokąd zmierza.

Jak co niedzielę zapraszamy także do zapoznania się z zapowiedzią najważniejszych wydarzeń gospodarczych, które mogą wpłynąć na rynki finansowe. W nowym tygodniu w centrum uwagi znajdą się kolejne dane z Europy i świata. Inwestorzy czekać będą też na amerykański bank centralny oraz ustalenia ministrów finansów strefy euro. Wszystko w ciekawej formie podaje Michał Żuławiński.

Kończąc dzisiejsze podsumowanie weekendu, chciałbym zaprosić na kolejny webinar Bankier.pl. Tym razem o tym, jak inwestować i oszczędzać pieniądze, żeby nie stracić w świecie zerowych stóp procentowych.

Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje z Polski i świata w telegraficznym skrócie, a na kolejne podsumowanie zapraszam już jutro.

