Gra o duże pieniądze [Podcast]

Goście „PB do słuchania" opowiadają o budowie biznesu w branży gier, pracy nad kolejnymi tytułami, potencjale nowych technologii i inwestycyjnej atrakcyjności spółek giełdowych z branży.

Jest w Polsce taka branża, w której dosłownie w ciągu kilku lat zaroiło się od milionerów, a nawet pojawiło się kilku miliarderów. Gry na komputery osobiste, konsole i smartfony stały się polską specjalizacją, a krajowe firmy podbijają rynki międzynarodowe - dość wspomnieć, że CD Projekt pod względem kapitalizacji jest największą spółką na warszawskiej giełdzie, a o tytuł najcenniejszej europejskiej spółki walczy z Ubisoftem, czyli francuskim gigantem, który ma portfelu wiele dobrze znanych graczom marek.

W najnowszym odcinku „PB do słuchania" można dowiedzieć się tego, skąd wzięła się polska branża gejmingowa, gdzie jest i dokąd zmierza. Gośćmi są menedżerowie, którzy odnieśli w tej branży niekwestionowany sukces i tacy, którzy dopiero rozwijają nowe projekty, ale - kto wie - może też staną się gwiazdami. Spółki gejmingowe są też bardzo gorącym towarem na warszawskiej giełdzie, więc w podkaście nie mogło zabraknąć rozmowy z analitykiem giełdowym, który mówi, na co warto zwracać uwagę przy ocenie poszczególnych spółek.

Pierwszy rozmówca to jeden z nielicznych w Polsce giełdowych miliarderów. Krzysztof Kostowski w latach 90. zaczynał od handlu na giełdach komputerowych, a potem bezcenne doświadczenia zdobywał w hurtowni oprogramowania. Teraz stworzony i kierowany przez niego Playway jest potentatem w segmencie symulatorów i zrzesza w jednej grupie kilkadziesiąt zespołów deweloperskich, które regularnie wypuszczają nowe tytuły i przynoszą stabilne zyski akcjonariuszom. Menedżer opowiada o swojej ścieżce kariery i o tym, czy zamieniłby pracę na zasłużony relaks.

Drugi gość to Grzegorz Miechowski, prezes 11 bit studios. Przed laty sam zajmował się renderowaniem grafiki, ale teraz, w szybko rosnącej firmie, w samym procesie tworzenia gier dokłada zazwyczaj tylko cegiełkę koncepcyjną - tak było w przypadku hitu" This War of Mine", który został zainspirowany lekturą książek o wojnie w byłej Jugosławii. Menedżer zastanawia się m.in. nad tym, skąd wziął się sukces Polaków w branży i co sprawiło, że w kraju wyrosło tyle znaczących spółek. Może trzeba bardziej doceniać polskie politechniki?

Aleksander Caban

Choć dzisiaj gramy głównie na konsolach i komputerach, a także na smartfonach, za kilka lat branża może wyglądać inaczej. Coraz więcej tytułów wydawanych jest z myślą o sprzęcie VR, pozwalającym na całkowite zatopienie się w świecie gry. O potencjale tego segmentu i o tym, co jest potrzebne, by rozwinął się jeszcze bardziej, mówi, które wydaje właśnie gry VR.

Ostatniej rozmowy powinni posłuchać przede wszystkim ci, którzy interesują się nie tylko graniem, ale też zarabianiem na grach. Michał Wojciechowski, analizujący branżę w Ipopema Securities, mówi o atrakcyjnych celach inwestycyjnych, selektywnym podejściu do producentów i o tym, na co warto zwracać uwagę w rachunku wyników spółek gejmingowych.

Marcel Zatoński