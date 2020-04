To był weekend. Najważniejsze wiadomości z 25 i 26 kwietnia

W natłoku informacji łatwo zgubić wiadomości najważniejsze. Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijający dzień, wybierając najważniejsze fakty. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

Mijający weekend pokazał, że z zagranicy dociera coraz więcej doniesień o próbach odmrażania gospodarek i powrotów do normalności. Pierwsze kroki niemal wszędzie są ostrożne, a przybrane metody - różne. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej szczegółami na temat m.in. Włoch, Belgii, Bułgarii czy jednego z amerykańskich stanów, już okrzykniętego mianem "królika doświadczalnego" Ameryki.

Głosy rządzących sugerują, że nowe idzie też w Polsce. Tylko w ten weekend przedstawiono szczegóły "odmrażania sportu", zapowiedziano prace nad otwarciem tzw. małego ruchu granicznego i kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorstw poturbowanych efektami pandemii. Nieco więcej wiemy też o najbliższej przyszłości transportu - nowe komunikaty wydali m.in. przewoźnicy - samolotowy Wizz Air i autobusowy Sindbad.

Tym z Państwa, którzy odczuwają informacyjny niedosyt nie tylko po weekendzie, ale i po całym tygodniu, polecam przygotowany przez wydawców Bankier.pl zestaw "Wykresów tygodnia", swoistą powtórkę z najważniejszych danych gospodarczych ostatnich dni. Tych, którzy myślami są już w przedmajówkowym tygodniu, rekomenduję najnowszą z naszych regularnych publikacji - "Tym będą żyły rynki".

Zanim jednak przyszły tydzień, zachęcam do prześledzenia listy najważniejszych informacji gospodarczych minionych dwóch dni.

Najważniejsze wydarzenia - niedziela 26 kwietnia

19:55 Portale randkowe łapią na opłaty z automatu

19:12 W Portugalii rząd skontroluje przemieszczanie się obywateli

14:55 Łukaszenka: Kwarantanna na razie niepotrzebna

12:30 W Polsce odsetek osób 65 plus mieszkających z młodszymi najwyższy w Europie

12:20 Autobusy Sindbada wznowią kursy z Niemiec

10:04 Georgia otwiera gospodarkę. "Królik doświadczalny" Ameryki

09:21 Włoski premier przedstawił zarysy planu otwarcia kraju i odmrożenia gospodarki

08:45 Szumowski: Opracowujemy plan jak najszybszego odmrożenia systemu ochrony zdrowia



08:16 Hydrolog: Musimy się liczyć z jedną z najgorszych susz w historii Polski

08:09 Sondaż "Rz": 42,7 proc. Polaków obawia się utraty pracy

07:35 W tym tygodniu rząd pokaże pakiet zachęt do taniego budownictwa mieszkaniowego

05:11 Włochy: Kto mieszka nad morzem, może się w nim wykąpać

02:29 Berlińczycy protestowali przeciwko obostrzeniom

00:50 Premier Johnson powróci do pracy w poniedziałek

Najważniejsze wydarzenia - sobota 25 kwietnia

21:46 Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 200 tys.

18:56 Bułgarski rząd nie wyklucza, że stan wyjątkowy zakończy się 13 maja

18:32 Na Białorusi czyn społeczny i długi weekend w czasie epidemii Covid-19

18:09 Wizz Air wydłuża zawieszenie wszystkich lotów do i z Polski

16:48 Sport wraca do normalności - rząd podał szczegóły, choć nie wszystkie

15:52 Włoski komisarz ds. epidemii: Nie wyzwoliliśmy się jeszcze spod wirusa

14:10 MFiPR: 3 mld zł do uruchomienia na wsparcie dotacyjne dla firm poszkodowanych pandemią

14:07 Premier: Decyzja o zwiększeniu liczby osób na weselach na razie nie zapadła

13:33 Premier: Nie podjęliśmy decyzji o otwarciu granic

13:29 Zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony

13:08 WHO: Brak dowodów na odporność ludzi, którzy wyzdrowieli z Covid-19

13:01 Rozwiązania dot. ZUS-u, mikrofirm i dużych firm w następnej ustawie, która trafi do Sejmu

11:49 Wiceminister zdrowia: W poniedziałek lub wtorek ocenimy, co dalej z luzowaniem

10:05 Rzecznik MSZ: Komisje wyborcze powołane we wszystkich zagranicznych obwodach

09:31 Müller: W przyszłym tygodniu dyskusja rządu nt. małego ruchu granicznego

08:00 "Ewentualne bankructwo Gefiona może być korzystne dla polskich kierowców"

07:58 Niemal połowa ankietowanych chce stanu klęski żywiołowej

07:03 Epidemia odcięła palaczy w Kanadzie od rynku tanich papierosów

06:48 Program szczepień ochronnych u dzieci może wracać do normalności

06:41 USA z nową strategią - chcą odzyskać znaczenie w sektorze energii jądrowej

06:11 ZUS: Po rekordzie, spada liczba zwolnień lekarskich



00:20 Belgia zapowiada zniesienie kolejnych ograniczeń wz. z pandemią

Na kolejne wieczorne podsumowanie wydarzeń z cyklu " To był dzień " zapraszamy już jutro.

Malwina Wrotniak