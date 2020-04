Wiceminister Nowicki: W tym tygodniu zaprezentujemy pakiet mieszkaniowy

W tym tygodniu poznamy pakiet rozwiązań i zachęt finansowych, które mają pobudzić gminne i miejskie spółki do budowy tańszych mieszkań - zapowiada wiceminister rozwoju Robert Nowicki. To m.in. wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami pandemii.

"Chcemy dać impuls dla rozwoju budownictwa czynszowego, społecznego" - powiedział Nowicki w rozmowie z PAP. Podkreślił, że będzie to również impuls do rozwoju całej gospodarki dotkniętej przez pandemię. "Wprowadzimy pakiet rozwiązań i zachęt finansowych, który pobudzi gminne, miejskie spółki do budowy tańszych mieszkań" - zapowiedział.

Wiceszef resortu rozwoju zaznaczył, że skutki pandemii koronawirusa dotykają całe społeczeństwo. W dobrej kondycji - jak ocenił - jest natomiast branża budowlana, co "napawa optymizmem". Przypomniał, że według ostatnich danych GUS produkcja budowlana wzrosła w marcu o 3,7 proc. rok do roku.

"Chcemy utrzymać ten trend. Służyć temu będzie m.in. pakiet mieszkaniowy. Obejmie on też wsparcie finansowe dla rodzin i gospodarstw domowych" - podkreślił. Mają to być np. wyższe dodatki mieszkaniowe dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

"Szczegóły rozwiązań zaprezentujemy w tym tygodniu" - zapowiedział Nowicki. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

