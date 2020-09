To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 7 września 2020 r.

Inflacyjna mapa Polski, "wadliwe" bony turystyczne, skurczony popyt na kredyty mieszkaniowe czy zapowiedź ułatwień dla kierowców - to tylko niektóre z gorących tematów ekonomicznych w poniedziałek 7 września. Zapraszam na podsumowanie.

#1 Inflacja w II kwartale br. dała się we znaki najbardziej w Małopolskiem, Łódzkiem i na Śląsku. We wszystkich tych województwach wzrost cen sięgnął 3,5 proc. i więcej. Kraków i okolice bronią tym samym tytułu "inflacyjnego lidera", jak pisze o tym regionie dziś autor artykułu. Polecam uwadze inflacyjną mapę Polski.

#2 Problemy z bonami turystycznymi. Dofinansowanie na wakacje w Polsce nie trafiło do ok. 20 tys. uprawnionych - aż tyle odwołań wpłynęło do Polskiej Organizacji Turystycznej, informuje poniedziałkowa prasa. Podobno problem jest dobrze znany ZUS-owi.

#3 Popyt na kredyty mieszkaniowe z powodu pandemii spadł w sierpniu o 3,1 proc. (dotyczy wartości wnioskowanych kredytów), poinformował BIK. Łącznie o kredyt w tym okresie wnioskowało 32 tys. klientów banków, czyli o 6,8 proc. mniej niż w sierpniu roku 2019. O 4 proc. rdr. zwiększyła się z kolei kwota wnioskowanego kredytu.



#4 Idą ułatwienia dla zmotoryzowanych. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, której zapisy mają znacznie ułatwić życie posiadaczom "czterech kółek". Od 5 grudnia ma zniknąć konieczność wożenia przy sobie prawa jazdy. Zniknąć ma konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu, gdy zabraknie w nim miejsca na kolejne pieczątki. Nie będzie już wydawania kart pojazdu. Lista zmian jest dłuższa, polecam sięgnięcie po szczegóły.

Co jeszcze wydarzyło się w poniedziałek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:40 Kruk rusza z emisją obligacji o wartości nominalnej do 25 mln zł

18:15 Wzrosty WIG20 na otwarcie tygodnia. Gwiazdą JSW

18:04 Pożary w Kalifornii. W Los Angeles padł rekord temperatury



16:40 Emilewicz: Rozwiązania dla strategicznych inwestorów jesienią

16:25 Profil zaufany w wakacje założyło ponad 624 tys. osób

16:20 Na koniec czerwca liczba uczestników PPK wynosiła 1,07 mln

16:02 Konsumpcja prądu w UE nie wróciła do normy mimo zniesienia ograniczeń

15:56 MF proponuje przedłużenie zwolnienia z banderolowania

14:53 Rzecznik MŚP ma wątpliwości dot. odpowiedzialności sklepów za brak maseczek klientów

14:42 Szef MEN: Przerwa w nauce stacjonarnej nie dłużej niż 2 tygodnie



14:24 ZBP: sektor bankowy może zanotować 4,56 mld zł straty

14:04 Ułatwienia i oszczędności dla kierowców i właścicieli pojazdów



13:29 Prezydent Duda: Trzeba mobilizować firmy, by wzajemnie inwestowały w krajach Trójmorza



12:12 UODO: zgłoszenie o naruszeniu danych osobowych w McDonald's Polska

11:30 MF: przychody z dywidend i wypłat z zysku po VII wyniosły 277,4 mln zł

11:04 Francja: szpitale ponownie mocno obłożone

10:24 BGK chce wydłużyć wszystkie programy pomocowe do końca 2021 r.

09:59 Biedronka kontra dostawcy. UOKiK zbada sprawę sieci handlowych

09:50 Kurs euro blisko lokalnego szczytu. Dolar najwyżej od sierpnia

09:23 Odzieżowi giganci wyzyskują i zatajają wynagrodzenia

09:08 Programiści i księgowi najszczęśliwszymi pracownikami

08:42 Najdroższa moneta świata znów trafi na aukcję

08:08 Ceny ropy w USA poniżej 40 USD za baryłkę

07:11 Będzie wniosek o wotum nieufności dla szefa MEN

06:58 Zerowy VAT na bilety

06:52 Popyt na kredyt w sierpniu spadł o 3,1 proc. rdr



06:38 Nawet 20 tys. osób nie dostało pieniędzy z bonu turystycznego

06:00 Wycena mieszkań w Krakowie rośnie, ale wciąż jest niższa niż przed pandemią

06:00 Oto województwa z najwyższą inflacją w drugim kwartale 2020

06:00 Pracownicy oceniają – banki dobrze poradziły sobie podczas pandemii

02:02 Johnson: Umowa z UE do 15 października lub koniec negocjacji

