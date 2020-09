BGK chce wydłużyć wszystkie programy pomocowe do końca 2021 r.

BGK

BGK będzie negocjować z Komisją Europejską wydłużenie wszystkich programów pomocowych, związanych z pandemią, do końca 2021 - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

"BGK podjął decyzje o przygotowywaniu się do wydłużenia programów pomocowych i rozmów z KE, by wydłużyć te programy do końca przyszłego roku. Nawet jak nie będziemy musieli z nich skorzystać uważam, że powinniśmy być wcześniej na to przygotowani. (...) Będziemy w procesie rozmów, aby starać się o wydłużenie programów pomocowych, w tym programu faktoringowego" - powiedziała.

BGK poinformował w poniedziałek o uruchomieniu programu gwarancji faktoringowych o wartości 11,5 mld zł.

Bank oferuje dla firm różnej wielkości szereg instrumentów pomocowych w związku ze skutkami pandemii koronawirusa, zwłaszcza w formie gwarancji. (PAP Biznes)

tus/ asa/