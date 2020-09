fot. Artem Oleshko / Shutterstock

Programiści, księgowi i trenerzy interpersonalni - to trzy grupy zawodowe cechujące się największym zadowoleniem z pracy. Co ma na to zadowolenie największy wpływ? Przede wszystkim dobry szef. To wynik badania firmy rekrutującej resume.io, które opisała "Rzeczpospolita".

Rola szefa to wynik niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku wynagrodzenia, które wpływa na szczęście niespełna połowy ankietowanych.

W 92 proc. - według badanych przez portal rekrutacyjny resume.io - o zadowoleniu z pracy decyduje szef — pozytywnie nastawiony, wspierający. W 89 proc. bycie własnym szefem ma wpływ na to, jak odbieramy pracę. Na trzecim miejscu znalazły się dobre perspektywy kariery.

Na kolejnych miejscach znalazły się: elastyczne godziny pracy (84 proc.), częsty i konstruktywny feedback (78 proc.) oraz praca z sensem (71 proc.).

Serwis resume.io w czasie pandemii przebadał 3500 specjalistów z różnych zawodów i branż, a także z różnych krajów.

10 najszczęśliwszych zawodów Zawód % pracowników, którzy są zadowoleni z pracy 1. Programiści 87% 2. Księgowi 83% 3. Trenerzy personalni 79% 4. Inżynierowie 72% 5. Psychologowie 66% 6. Specjaliści ds. marketingu 61% 7. Nauczyciele 54% 8. Pielęgniarki 51% 9. Architekci 49% 10. Ogrodnicy 47% Źródło: Resume.io

W badaniu nie wyodrębniono Polski, ale jak wynika z lutowego badania firmy rekrutacyjnej Devire, odczucia polskich pracowników są bliskie globalnych wyników. Także u nas najwyższy poziom zadowolenia mają programiści (76 proc.). Niewiele mniej szczęśliwych (trzy czwarte) jest też wśród inżynierów oraz specjalistów od marketingu i reklamy - zaznacza Anita Błaszczak z "Rzeczpospolitej".