To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 sierpnia 2020 r.

Dużo się dzieje, ale opłaca się być na bieżąco. Stąd pomysł na "To był dzień". Redaktorzy Bankier.pl podsumowują mijającą dobę, wybierając dla Państwa najistotniejsze wiadomości. Przywołujemy zdarzenia i decyzje, które będą miały największe znaczenie dla naszych portfeli.

#1 Na tydzień przed nowym rokiem szkolnym wciąż sporo niewiadomych dotyczących powrotu do placówek edukacyjnych w praktyce. Część szkół planuje nauczanie zmianowe, część - system hybrydowy z wykorzystaniem nauczania zdalnego. Wielu rodziców nadal nie wie, czego się spodziewać. "Nadchodzi szkolny chaos", czytamy dziś w prasie. Szef kancelarii premiera przekonywał rano, że resorty zdrowia i edukacji pracują nad nowymi procedurami. Głośno komentowano dziś zapewnienia o tym, że do szkół ma trafić 50 mln maseczek. Po co - pytają dziennikarze, skoro zakrywanie ust i nosa nie jest zaleceniem na najbliższy semestr? Na progu nowego tygodnia publikujemy też apel dyrektorów szkół, by powrót uczniów podzielić na etapy, a placówkom zapewnić... infolinię z sanepidem.

#2 Że na lokatach nie da się dziś zbić kokosów, to wiadomo co najmniej od kilku miesięcy. W ślad za nimi poszły też lokaty w euro czy dolarach - informuje dziś Bankier.pl. "Tylko jedna trzecia lokat walutowych da zarobić więcej niż… 0,05 proc. rocznie". Ten tytuł nie wymaga dodatkowego komentarza.

#3 Już wkrótce część spośród posiadaczy tzw. kredytów frankowych albo obligacji GetBack może być w stanie krytyczniej ocenić pracę kancelarii, z którą podpisało umowę, żeby walczyć z bankiem. UOKiK prześwietla standardy w 15 firmach oferujących klientom walkę o odszkodowanie z tytułu zawartych w przeszłości umów. Przedmiotem zainteresowania urzędu jest zwłaszcza nieprzejrzysty system wynagradzania kancelarii oraz brak górnego pułapu kosztów.

#4 Nie ma szansy na wakacje na Bali aż do końca tego roku. Tamtejsze władze otworzyły wprawdzie wyspę dla krajowych turystów 1 lipca, nadal jednak nie ma zielonego światła dla przyjezdnych z zagranicy. Pierwotnie miało się to zmienić od września, jednak na skutek wciąż wysokiej liczby zakażeń, zrewidowano wstępne plany. Sytuacja jest rozwojowa także w innych częściach globu. Czesi skracają okres kwarantanny do 10 dni, a Francuzi "nawracają się na maseczki".

19:14 Szwed: Poprawka w sprawie zasiłków macierzyńskich na najbliższym posiedzeniu Senatu

18:48 "Le Monde": Francja "nawróciła się" na noszenie masek

18:35 Wyspa Bali zamknięta dla zagranicznych turystów

18:24 Trump otrzymał nominację Republikanów na kandydata w wyborach prezydenckich

18:21 Nowa lista refundacyjna

17:22 KNF wszczęła postępowanie przeciw Getin Holding

16:40 Badania wskazują na próbę otrucia Nawalnego

15:55 W Czechach obowiązkowa kwarantanna będzie ograniczona do 10 dni

15:20 Sprzedaż miedzi KGHM w lipcu wzrosła o 14 proc.

14:47 Podaż pieniądza M3 w lipcu zmniejszyła się o 5,4 mld zł

14:07 Dino rejestruje działalność pocztową. Ominie zakaz handlu?

13:04 O dodatek solidarnościowy można wnioskować do końca sierpnia

12:55 UOKiK bierze pod lupę 15 kancelarii prawnych

12:48 W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju

12:46 Dyrektorzy szkół apelują o rozłożenie powrotu uczniów do szkół na etapy

12:45 KE proponuje Polsce 11,2 mld euro na wsparcie miejsc pracy

12:26 W Szczecinie pojawią się „blue boksy” na skrzyżowaniach ulic



12:00 Związki: skala zwolnień w Carrefourze będzie większa, niż zapowiadano. Możliwe protesty

11:24 Estoński CIT obejmie też duże firmy? "Niewykluczone"

11:08 B. szefowie sieci sklepów "Jedynka" opuścili areszty. Są podejrzani o oszustwa na ponad 4,8 mln zł

11:08 Plus obniża koszty połączeń telefonicznych z Białorusią

10:50 Polski chleb był w 2019 r. jednym z najtańszych w Unii



10:15 Zamach bombowy na Filipinach. Rośnie liczba ofiar

10:10 Firmy tną inwestycje. Nakłady spadły o 6 proc.

10:00 JP Morgan uruchomi cyfrowy bank w Wielkiej Brytanii

09:57 Niebezpieczne auta z Ameryki



09:52 Francja nadal przewiduje, że gospodarka skurczy się o 11 proc.

09:14 Środki ochronne trafią do szkół. Miliony maseczek i środków dezynfekcyjnych

09:00 Wielki błąd Bank of America. Na koncie klienta pojawiło się 2,45 mld dolarów

08:40 Będzie spotkanie premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. Białorusi

08:09 Rząd planuje złagodzić ustawę o zapasach gazu

07:58 Ceny ropy w USA wahają się w oczekiwaniu na sztorm

07:15 Nowy projekt ministerstwa. Firmy zapłacą kary za przestępstwa pracowników

07:12 Nowe przepisy o konfiskacie prewencyjnej coraz bliżej. Państwo będzie mogło przejmować majątki

07:00 Nad mediami zawiśnie groźba utraty większości aktywów

07:00 W poniedziałek rozpoczyna się konwencja Partii Republikańskiej

07:00 BIG InfoMonitor: przyrost zaległości przedsiębiorstw w II kw. wyhamował

06:59 Nadchodzi szkolny chaos. "Wielu rodziców wciąż nie wie, jak będzie wyglądała nauka"

06:00 Mieszkanie za pół miliona. Jaka będzie rata?

06:00 Tylko jedna trzecia lokat walutowych da zarobić więcej niż… 0,05 proc. rocznie

06:00 Banki złapały wirusa. Zyski mocno w dół

06:00 Zatrzymania w zw. z nadużyciami VAT. Budżet mógł stracić ponad 30 mln zł

