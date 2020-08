fot. Skoles / Shutterstock

Lokaty walutowe idą w ślady pozostałych produktów depozytowych. Po obniżkach przeprowadzonych od sądnego dla zwolenników oszczędzania marca br. uwaga i pieniądze niektórych mogły skupić się właśnie na tych produktach. Zdecydowana większość propozycji oferuje jednak gorsze warunki.

Choć stawki na lokatach walutowych nigdy nie należały do najwyższych, to obecnie notują rekordowo niskie poziomy. Blisko 100 na ponad 150 ofert (biorąc pod uwagę wszystkie okresy) lokat na okres nie dłuższy niż rok, przyniesie zysk w wysokości co najwyżej 0,05 proc. rocznie. Najgorzej w tym porównaniu wypadają lokaty w euro.

0,01 proc. rocznie na co drugiej lokacie w euro

Lokaty walutowe w euro oferują najniższe oprocentowanie. Aż 28 z 52 terminów da „zarobić” symboliczne 0,01 proc. w skali roku. Nie jest to jednak absolutne minimum, które można znaleźć w tabeli. Od 8 czerwca br. w Banku BPS większość lokat nie przyniesie żadnego zysku. Do tego grona należą również lokaty w euro.

Lokaty walutowe w euro – aktualna oferta banków Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Okres lokaty / stawka 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata terminowa walutowa 200 € - - 0,05% 0,05% 0,10% Bank BPS Lokata 365 1000 € - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% e-Lokata 365* 1000 € - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bank Millennium Lokata Millenet** 200 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Lokata Millennium** 200 € - - 0,01% 0,01% 0,01% Lokata SuperProcent** 200 € - - - 0,01% 0,01% Bank Pekao Lokata rentierska walutowa 5000 € - - - - 0,01% Lokata standardowa walutowa 200 € - 0,01% 0,01% 0,01% - BNP Paribas Bank Polska Lokata standardowa walutowa** 1000 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% BOŚ Bank EKOlokata 100 € - - 0,01% 0,05% 0,10% Credit Agricole Lokata terminowa walutowa** 100 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Getin Noble Bank Lokata walutowa 100 € - - 0,10% 0,20% 0,30% Idea Bank Lokata walutowa** 100€ 500 000 € - 0,35% 0,40% 0,50% ING Bank Śląski Lokata terminowa walutowa*** 500 € - - - - 0,01% mBank Lokata walutowa** 500 € - - 0,10% 0,10% 0,10% PlusBank Lokata standardowa walutowa 100 € - - 0,01% 0,05% 0,05% T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa walutowa** 200 € - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% *Oferta dla posiadaczy dostępu do bankowości internetowej banku. **Oferta dla posiadaczy konta walutowego w banku w walucie lokaty. ***Oferta dla posiadaczy konta oszczędnościowego w banku w walucie lokaty Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania, stan na 20.08.2020 r.

Najwyższym obecnie oprocentowaniem może się pochwalić Idea Bank, który na lokacie rocznej oferuje stawkę w wysokości 0,50 proc. w skali roku. Jego łupem padły także lokaty kwartalne i półroczne oprocentowane na odpowiednio 0,35 proc. i 0,40 proc. rocznie. Co ciekawe, Idea Bank jako jeden z nielicznych nie obciął stawki na lokacie walutowej w euro pod wpływem zmian na rynku. Takie same stawki były dostępne przed ponad dwoma laty, a od tego czasu Europejski Bank Centralny nie uchronił się przed obniżką stopy depozytowej.

Lokatę, której oprocentowanie przekracza 0,10 proc. rocznie, można znaleźć jeszcze w Getin Noble Banku. Najwyższy procent towarzyszy 12-miesięcznemu depozytowi i wynosi 0,30 proc. w skali roku. Do 28 czerwca br. lokata była jednak objęta zdecydowanie wyższym oprocentowaniem, które wynosiło dla najdłuższego okresu 0,60 proc. w skali roku.

Dolary najpopularniejszym wyborem banków

Nieco szerszy wybór mają klienci w przypadku lokat w dolarach, gdzie banki oferują więcej wariantów i lepsze stawki. Oprocentowanie w wysokości 0,01 proc. w skali roku można spotkać w tylko trzech bankach – Citi Handlowym, ING Banku Śląskim oraz PlusBanku przy czym ostatni z nich oferuje taki procent wyłącznie na lokacie na trzy miesiące. Bank BPS przyjął taką samą strategię jak dla lokat w euro i nie wypłaci klientom żadnych odsetek bez względu na okres zapadalności lokaty.

Lokaty walutowe w dolarach – aktualna oferta banków Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Okres lokaty / stawka 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata terminowa walutowa 200 $ - 0,05% 0,10% 0,10% 0,20% Bank BPS Lokata 365 1000 $ - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% e-Lokata 365* 1000 $ - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bank Millennium Lokata Millenet** 200 $ - 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Lokata Millennium** 200 $ - - 0,05% 0,05% 0,05% Bank Pekao Lokata rentierska walutowa 5000 $ - - - - 0,05% Lokata standardowa walutowa 250 $ - 0,05% 0,05% 0,05% - BNP Paribas Bank Polska Lokata standardowa walutowa** 1000 $ - 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% BOŚ Bank EKOlokata 250 $ - 0,15% 0,25% 0,30% 0,50% Citi Handlowy Lokata terminowa*** 5000 $ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% T-Lokata *** 5000 $ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Credit Agricole Lokata terminowa walutowa** 100 $ - 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% Getin Noble Bank Lokata walutowa 100 $ - - 0,20% 0,40% 0,50% ING Bank Śląski Lokata terminowa walutowa**** 500 $ - - - - 0,01% mBank Lokata walutowa** 500 $ - - 0,20% 0,20% 0,20% PlusBank Lokata standardowa walutowa 100 $ - - 0,01% 0,05% 0,10% T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa walutowa** 200 $ - 0,05% 0,10% 0,10% 0,20% *Oferta dla posiadaczy dostępu do bankowości internetowej banku. **Oferta dla posiadaczy konta walutowego w banku w walucie lokaty. ***Oferta dla posiadaczy konta osobistego w banku. ****Oferta dla posiadaczy konta oszczędnościowego w banku w walucie lokaty Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania, stan na 20.08.2020 r.

Mianem banku z najwyżej oprocentowanymi lokatami w dolarach mogą się pochwalić dwie instytucje. Zarówno BOŚ Bank, jak i Getin Noble Bank oferują stawkę w wysokości 0,50 proc. w skali roku na 12-miesięcznym depozycie.

Dla zwolenników krótszych rozstań ze swoimi oszczędnościami nieco lepszym wyborem będzie EKOlokata w BOŚ Banku, która jest opatrzona najwyższą stawką spośród wszystkich lokat miesięcznych i kwartalnych – 0,15 i 0,25 proc. rocznie. BOŚ Bank musi jednak uznać wyższość Getin Noble Banku w przypadku depozytu na 6 miesięcy. Lokata walutowa na ten okres da 0,40 proc. w skali roku, czyli o 0,10 pp. więcej niż EKOlokata BOŚ Banku.

Lokaty w funtach najwyżej oprocentowane

Poszukujący najwyższych stawek mogą zwrócić uwagę na lokaty w funtach brytyjskich. 0,60 proc. w skali roku to granica zarobku na wszystkich analizowanych depozytach, która figuruje przy dwóch ofertach w GBP na 12 miesięcy. Tyle można zarobić, wybierając EKOlokatę od BOŚ Banku lub Lokatę walutową w mBanku. Obie instytucje remisują także na lokatach kwartalnych (0,30 proc. rocznie) i lokatach półrocznych (0,40 proc. w skali roku).

Lokaty walutowe w funtach – aktualna oferta banków Bank Lokata Kwota min. Kwota maks. Okres lokaty / stawka 1M 3M 6M 12M Alior Bank Lokata terminowa walutowa 100 £ - 0,05% 0,10% 0,10% 0,20% Bank Millennium Lokata Millenet* 200£ - 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Lokata Millennium* 200 £ - - 0,05% 0,05% 0,05% Bank Pekao Lokata standardowa walutowa 60 £ - 0,05% 0,05% 0,05% - BOŚ Bank EKOlokata 250 £ - 0,15% 0,30% 0,40% 0,60% Citi Handlowy Lokata terminowa** 5000 £ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% T-Lokata** 5000 £ - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Credit Agricole Lokata terminowa walutowa* 100 £ - 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Getin Noble Bank Lokata walutowa 100 £ - - 0,10% 0,30% 0,30% mBank Lokata walutowa* 500 £ - - 0,30% 0,40% 0,60% PlusBank Lokata standardowa walutowa 100 £ - - 0,01% 0,05% 0,10% T-Mobile Usługi Bankowe Lokata standardowa 100 £ - 0,05% 0,10% 0,10% 0,20% *Oferta dla posiadaczy konta walutowego w banku w walucie lokaty. **Oferta dla posiadaczy konta osobistego w banku. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania, stan na 20.08.2020 r.

Nie będzie zaskoczeniem najniższa stawka w tabeli, która wynosi 0,01 proc. w skali roku. Do takiego poziomu obniżył oprocentowanie Citi Handlowy (wszystkie terminy) i PlusBank (lokata kwartalna).

Lokaty walutowe coraz gorzej dostępne

Czy lokaty w euro, dolarach amerykańskich, czy funtach brytyjskich to alternatywa dla depozytów w naszej rodzimej walucie? Choć ostatnie „potrójne” cięcie stóp procentowych NBP zbliżyło do siebie nieco stawki na wszystkich lokatach terminowych, to depozyty w PLN wciąż wychodzą z tego starcia zwycięsko. Poniższa tabela pokazuje porównanie różnic między maksymalnymi stawkami przed ponad dwoma laty, kiedy ostatnio tak szeroko analizowaliśmy lokaty walutowe, oraz obecnie.

Maksymalne oprocentowanie lokat w PLN, EUR, USD i GBP – porównanie marzec 2018 i sierpień 2020 r. Okres Stan na marzec 2018 r. Stan na sierpień 2020 r. PLN EUR USD GBP PLN EUR USD GBP 1M 3,50% 0,20% 0,25% 0,35% 1,00% 0,01% 0,15% 0,20% 3M 4,00% 0,50% 0,65% 0,80% 2,50% 0,35% 0,25% 0,30% 6M 4,00% 0,60% 0,80% 0,85% 2,50% 0,40% 0,40% 0,40% 12M 3,50% 0,85% 1,05% 0,95% 1,60% 0,50% 0,50% 0,60% Źródło: Oprocentowanie własne Bankier.pl na podstawie wcześniej zebranych danych oraz tabel oprocentowania banków, stan na 21.08.2020 r.

Z powyższych danych widać, że lokaty w PLN zdecydowanie mocniej słabły niż depozyty w innych walutach. Interesującym jest, że w przypadku zdecydowanej większości okresów lokat w USD i GBP liderami w marcu 2018 r. były banki, w których z takiej oferty już nie skorzystamy. Lokaty w dolarach zdominował wówczas eurobank, który został przejęty przez Bank Millennium, z kolei najlepsze lokaty w funtach (na 3, 6 i 12 miesięcy) były dostępne w Idea Banku. Obecnie bank nie posiada w sprzedaży lokaty w tej walucie.

To nie jedyne banki, które zniknęły z poszczególnych zestawień. Przejęte przez inne banki Deutsche Bank oraz Raiffeisen Polbank opuściły te szeregi siłą rzeczy. Całkowicie ze sprzedaży tego typu produktów wycofał się Santander Bank Polska (wówczas Bank Zachodni WBK), a Idea Bank zrezygnował z lokaty walutowej w dolarach amerykańskich i – o czym już wspomniano – funtach brytyjskich.

Czy znajdą się na rynku banki, które mają wyższe stawki na lokatach walutowych niż w przypadku ofert w PLN? Wbrew pozorom tak. Takimi przykładami są Alior Bank, Bank Pekao oraz T-Mobile Usługi Bankowe, które na swoich produktach w PLN dają do 0,10 proc. w skali roku lub jeszcze mniej (Bank Pekao).

Warto kilka słów poświęcić na warunki dodatkowe, które determinują wysokość odsetek na lokatach złotowych. Zainteresowani lokatami walutowymi nierzadko będą zmuszeni do otwarcia konta walutowego lub oszczędnościowego w danej walucie, jednak wynika to bardziej z przyjętych przez dany bank rozwiązań. Zdecydowana większość instytucji posiada tylko jeden produkt dla danej waluty i żadna z nich nie różnicuje stawki w zależności od posiadania konta. W przeszłości można było liczyć na wyższą stawkę w Banku BPS, jeśli założyło się lokatę przez bankowość internetową.