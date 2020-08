KNF wszczęła postępowanie przeciw Getin Holding

Grupa Kęty podnosi prognozy wyników na 2020 rok

Grupa Kęty podniosła tegoroczną prognozę zysku netto o 20 proc. do 352 mln zł, EBIT o 16 proc. do 453 mln zł, EBITDA o 12 proc. do 600 mln zł, a sprzedaży o 2 proc. do 3,38 mld zł - podała spółka w komunikacie.