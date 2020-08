Tanie mieszkania od Agencji Mienia Wojskowego. Ile kosztują i jak je kupić?

fot. Milosz_G /

Nawet dwa razy mniej niż na rynku wtórnym trzeba płacić za mieszkania sprzedawane obecnie przez Agencję Mienia Wojskowego. Z takimi transakcjami wiąże się jednak kilka haczyków. Wyjaśniamy, ile kosztują mieszkania oferowane przez AMW, gdzie się znajdują i jak je kupić.

Przy drożejących nawet o kilkanaście procent w skali roku mieszkaniach na rynku wtórnym, bolączką na drożyznę mogą być tanie mieszkania oferowane przez Agencję Mienia Wojskowego.

Oprócz mieszkań, do kupienia są także działki przeznaczone pod budowę domów. Oferty znajdą także szukający nieruchomości na wynajem. Stawki, za jakie oferowane są byłe wojskowe mieszkania, są nawet 2-krotnie niższe od obowiązujących na rynku wtórnym w danym mieście. Tak jest m.in. w przypadku mieszkań w Opolu, Słupsku, czy Koszalinie.

Przygotowując się do przetargu, warto mieć jednak na uwadze, że ceny widniejące w ogłoszeniach są jedynie cenami wywoławczymi. Przetarg ustny nieograniczony pozwala bowiem na uczestnictwo w nim nieograniczonej liczbie zainteresowanych i charakteryzuje się prostą zasadą – nieruchomość nabywa ten, kto zapłaci więcej.

Niskie ceny oferowanych przez AMW mieszkań wynikają także z dwóch dodatkowych kwestii. Po pierwsze, znaczna ich część wymaga remontu, w kilku przypadkach generalnego. Po drugie zaś, są to często mieszkania położone w małych miejscowościach, wsiach lub osadach wojskowych. Nierzadko jednak leżą one na obrzeżach lub w niedalekiej odległości od centrów dużych miast wojewódzkich.

Przed przystąpieniem do przetargu należy także liczyć się z dodatkowym wydatkiem, którym jest wpłata wadium. Jeśli przetarg wygramy, zostanie ono zaliczone na poczet ostatecznej ceny, jeśli przegramy, odzyskamy wyłożone pieniądze. Wpłacone wadium stracimy z kolei, jeśli po wygranej licytacji, nie zdecydujemy się sfinalizować transakcji.

Wadium zazwyczaj waha się od 5 do 10 proc. Dla przykładu chcący kupić od AMW 31-metrowe mieszkanie położone w Zabrzu i wyceniane na 103 tys. zł muszą najpierw wpłaci 10,3 tys. zł wadium.

Skąd czerpać informacje o przetargach?

Agencja Mienia Wojskowego wystawia ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań i działek budowlanych, a także najmu nieruchomości na swojej stronie internetowej. Można tam znaleźć najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości – jej wielkość, cenę i położenie, zasady, na podstawie których przeprowadzany jest przetarg oraz jego termin i wadium, które należy wpłacić.

Przetargi organizują terenowe oddziały AMW, które znajdują się w stolicach województw. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż podział administracyjny w wojsku nie pokrywa się z granicami województw. Dla przykładu przetarg na mieszkanie położone w Nowym Glinniku w woj. łódzkim organizuje regionalny oddział AMW w Krakowie.

Mieszkania sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego Miasto Województwo Liczba ogłoszeń dla miasta Przedział cenowy [zł/mkw.] Słupsk pomorskie 1 2617 Koszalin zachodniopomorskie 1 3634 Skierniewice łódzkie 1 4144 Opole opolskie 1 3273 Elbląg Warmińsko-mazurskie 3 2550 - 3481 Częstochowa śląskie 1 3415 Bytom śląskie 1 1958 Zabrze śląskie 1 3312 Kędzierzyn-Koźle opolskie 2 2105 - 2436 Malbork pomorskie 1 2385 Bolesławiec dolnośląskie 1 2236 Nysa opolskie 2 2121 - 2576 Strzelce Opolskie opolskie 2 2445 - 2713 Pułtusk mazowieckie 1 2723 Włostów świętokrzyskie 1 2104 Polska Nowa Wieś opolskie 6 2059 - 2105 Leźnica Wielka łódzkie 20 1372 - 1909 Komorowo mazowieckie 4 1562 - 2388 Nowy Glinnik łódzkie 1 1538 Szeroki Bór warmińsko-mazurskie 1 1328 Źródło: Bankier.pl

Od 1328 zł za metr kwadratowy

Obecnie w ofercie Agencji Mienia Wojskowego są 52 mieszkania, w tym jeden dom z działką, położone w 20 miastach i 10 województwach, w których dawniej działały jednostki wojskowe.

Największym z polskich miast, w którym obecnie można kupić mieszkanie wystawione przez AMW, jest Częstochowa. To 36-metrowa kawalerka oferowana za 125 tys. zł, czyli 3415 zł/mkw. Przeglądając oferty w serwisach nieruchomości, sprzedający lokale o podobnym metrażu położone w Częstochowie oczekują od ok. 4000 zł/mkw.

Większość przetargów organizowanych obecnie przez AMW dotyczy jednak mieszkań położonych w znacznie mniejszych miastach i osadach wojskowych. Najwięcej lokali zostało wystawionych na sprzedaż w Leźnicy Wielkiej, położonej w powiecie zgierskim, ok. 40 km od centrum Łodzi.

Za mieszkania w 3- i 4-piętrowych blokach, wojsko oczekuje od 1372 zł do 1909 zł/mkw. W ofercie są zarówno 30-metrowe kawalerki, jak i trzypokojowe mieszkania o powierzchni oscylującej wokół 55-60 mkw. a także duże 83-metrowe mieszkania.

Chcący kupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego, mogą liczyć także na takie leżące w pobliżu turystycznych miejsc. To m.in. 52-metrowy lokal położony w Szerokim Borze (woj. warmińsko-mazurskie) w Puszczy Piskiej, ok. 10 km od jeziora Śniardwy. W tym przypadku za metr kwadratowy wojsko oczekuje 1328 zł.

Jeszcze bliżej miasta wojewódzkiego, choć znacznie mniejszego od Łodzi, położone są mieszkania w Polskiej Nowej Wsi, leżącej ok. 10 km od centrum Opola. Wojsko na sprzedaż wystawiło tam sześć lokali, a ceny wahają się od 2059 zł/mkw. do 2215 zł/mkw. i dotyczą one mieszkań o powierzchni ok. 60 mkw.

Działki budowlane nad Bałtykiem i w górach

Agencja Mienia Wojskowe oferuje także działki przeznaczone pod zabudowę. Te można znaleźć m.in. nad morzem, w górach, ale także na terenie dużych miast wojewódzkich.

Najwyżej wyceniane są te położone nad Bałtykiem. To m.in. kilka działek o powierzchni ok. 10 arów w Dziwnowie. W ich przypadku cena wywoławcza wynosi 404 zł/mkw., czyli blisko trzy razy więcej od średniej dla tego metrażu w woj. zachodniopomorskim.

Jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl, działki o powierzchni od 8 do 12 arów wyceniano tam w czerwcu średnio na 143 zł/mkw.

Cenę w tym przypadku warunkuje przede wszystkim położenie, ok. 400 metrów od plaży położonej już na Wolinie.

Również powyżej średniej dla województwa wyceniana jest działka położona w Wysowej-Zdrój w Beskidzie Niskim przy granicy ze Słowacją. Za 28-arową działkę AMW oczekuje co najmniej 825 tys. zł, czyli średnio 294 zł/mkw., podczas gdy średnia cena dla parcel o podobnej wielkości położonych w województwie małopolskim w czerwcu wyniosła 116 zł/mkw.

Na działce sprzedawanej przez agencję znajduje się jednak 42-metrowy garaż i 483-metrowy budynek administracyjno-mieszkalny.

Działki tańsze nawet trzykrotnie

AMW na sprzedaż wystawiła także kilkanaście działek położonych w Krakowie. To zarówno duże – 30-arowe parcele wyceniane na 237 zł/mkw. oraz mniejsze działki o powierzchni ok. 9-10 mkw., za które wojsko oczekuje co najmniej 223 zł/mkw.

Dla porównania, według danych z serwisu Otodom.pl, grunty budowlane położone w Krakowie i mieszczące się w przedziale 8-12 arów wyceniane są średnio na 615 zł/mkw., a więc blisko trzy razy drożej od parcel sprzedawanych przez AMW.

Spośród największych polskich miast, działkę należące do wojska można kupić także w Poznaniu. To 25-arowa parcela, której cena wywoławcza wynosi 900 tys. zł, co przekłada się na 355 zł/mkw. Chcący kupić grunt tej wielkości od osoby prywatnej lub miasta, trzeba by liczyć się z wydatkiem średnio 412 zł/mkw.

Nie tylko mieszkania i działki

Przeglądając oferty Agencji Mienia Wojskowego nie sposób pominąć także nieruchomości przeznaczone na wynajem. To w większości lokale użytkowe, garaże, a nawet miejsca postojowe. Te ostatnie położone są m.in. w największych miastach, a więc tam, gdzie o miejsce parkingowe wyjątkowo trudno.

Za miejsca postojowe oferowane na wynajem w Krakowie, AMW oczekuje ok. 130 zł za miesiąc. Z kolei garaże wyceniane są od 117 zł/m-c w Kielcach do 320 zł/m-c w Kołobrzegu.

W przypadku mieszkań przeznaczonych na wynajem, w ofercie AMW znajduje się tylko jeden lokal. To 112-metrowe mieszkanie położone w Bielsku-Białej, które zostało wycenione na 1100 zł/m-c.