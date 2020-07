fot. Bankier.pl /

Szukający działek pod budowę domu mogli w czerwcu liczyć na spore przeceny. Obniżyła się zwłaszcza wycena najmniejszych parcel – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Czerwcowa obniżka to jednak tylko korekta po majowych wzrostach stawek.

W czerwcu największa przecena dotknęła działek budowlanych położonych w Opolu, gdzie oczekiwano średnio 193 zł/mkw. (-48,9 proc. m/m) oraz Łodzi (średnio 371 zł/mkw. i -42,4 proc. m/m). W obu przypadkach była to korekta po majowych, sięgających nawet 100 proc., podwyżkach. Wówczas wycena parcel pod budowę domu wzrosła tam odpowiednio o 105,4 proc. i 94 proc.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w czerwcu 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 357 103 Wrocław 453 800-1200 122 1200-2000 106 2000-5000 92 5000-10 000 110 10 000 i więcej 90 kujawsko-pomorskie 0-800 179 82 Bydgoszcz 265 800-1200 108 1200-2000 87 2000-5000 76 5000-10 000 151 10 000 i więcej 47 lubelskie 0-800 387 107 Lublin 308 800-1200 131 1200-2000 116 2000-5000 93 5000-10 000 122 10 000 i więcej 70 lubuskie 0-800 197 71 Gorzów Wielkopolski 97 800-1200 76 1200-2000 64 2000-5000 49 5000-10 000 58 10 000 i więcej 45 łódzkie 0-800 267 99 Łódź 371 800-1200 131 1200-2000 125 2000-5000 90 5000-10 000 89 10 000 i więcej 54 małopolskie 0-800 354 140 Kraków 591 800-1200 156 1200-2000 128 2000-5000 116 5000-10 000 115 10 000 i więcej 104 mazowieckie 0-800 573 207 Warszawa 918 800-1200 233 1200-2000 217 2000-5000 206 5000-10 000 164 10 000 i więcej 148 opolskie 0-800 115 74 Opole 193 800-1200 89 1200-2000 75 2000-5000 71 5000-10 000 71 10 000 i więcej 50 podkarpackie 0-800 285 84 Rzeszów 213 800-1200 100 1200-2000 81 2000-5000 65 5000-10 000 74 10 000 i więcej 66 podlaskie 0-800 258 98 Białystok 383 800-1200 123 1200-2000 111 2000-5000 84 5000-10 000 69 10 000 i więcej 74 pomorskie 0-800 581 169 Gdańsk 546 800-1200 162 1200-2000 165 2000-5000 125 5000-10 000 133 10 000 i więcej 100 śląskie 0-800 194 123 Katowice 421 800-1200 135 1200-2000 115 2000-5000 109 5000-10 000 90 10 000 i więcej 99 świętokrzyskie 0-800 316 101 Kielce 420 800-1200 107 1200-2000 92 2000-5000 95 5000-10 000 94 10 000 i więcej 42 warmińsko-mazurskie 0-800 268 72 Olsztyn 162 800-1200 96 1200-2000 79 2000-5000 65 5000-10 000 49 10 000 i więcej 40 wielkopolskie 0-800 265 123 Poznań 574 800-1200 149 1200-2000 127 2000-5000 128 5000-10 000 128 10 000 i więcej 122 zachodniopomorskie 0-800 288 118 Szczecin 379 800-1200 143 1200-2000 124 2000-5000 124 5000-10 000 118 10 000 i więcej 104 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Spadek średniej ceny ofertowej względem maja powyżej 10 proc. odnotowano jeszcze w Kielcach, gdzie sprzedający oczekiwali średnio 420 zł/mkw. (-24,6 proc. m/m), Olsztynie (średnio 162 zł/mkw. i -20,2 proc. m/m), Poznaniu (średnio 574 zł/mkw. i -15,8 proc. m/m) oraz Szczecinie (średnio 379 zł/mkw. i -10 proc. m/m).

W górę średnia stawka powędrowała w czterech miastach wojewódzkich. Najmocniej – o 7,6 proc. – w Rzeszowie, gdzie w ogłoszeniach sprzedaży wpisywano średnio 213 zł/mkw., oraz w Warszawie, gdzie parcele wyceniano średnio na 918 zł/mkw. (+5,6 proc. m/m). W stolicy średnia cena ofertowa po raz pierwszy od lutego, a więc od wybuchu pandemii koronawirusa przekroczyła 900 zł/mkw.

Wycena gruntów budowlanych w porównaniu z majem wzrosła także w Białymstoku (średnio 383 zł/mkw. i +4,4 proc. m/m) oraz Krakowie (średnio 591 zł/mkw. i +4,2 proc. m/m), co przy odnotowanej w Gdańsku obniżce o 6 proc. sprawiło, że to stolica woj. małopolskiego była w czerwcu drugim po Warszawie najdroższym rynkiem gruntów budowlanych.

Korekta po majowej podwyżce

W czerwcu obniżyła się wycena przede wszystkim najmniejszych działek budowlanych o powierzchni do 8 arów. Najmocniej – o 58,6 proc. – zmniejszyły się oczekiwania sprzedających tego typu parcele we Wrocławiu. W ogłoszeniach sprzedaży wpisywano tak średnio 842 zł/mkw. – najmniej od kwietnia 2019 r.

Aż o 44,3 proc. spadła w relacji do maja średnia cena ofertowa działek mniejszych niż 8-arowe w Warszawie. W czerwcu oczekiwano za nie średnio 1299 zł/mkw. Średnia stawka dyktowana za najmniejsze parcele położone w stolicy wróciła do poziomu z początku roku i wciąż jest najwyższa w Polsce. Czerwcowa obniżka na warszawskim rynku przyszła z kolei po 90-procentowym wzroście odnotowanym w maju.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w czerwcu w Szczecinie. Tam najmniejsze działki były wyceniane średnio na 501 zł/mkw. – o 43,3 proc. niżej niż w maju. O kilkadziesiąt procent swoje oczekiwania w relacji do maja obniżyli także sprzedający grunty budowlane o powierzchni do 8 arów w Poznaniu (średnio 810 zł/mkw. i -22,8 proc. m/m), Kielcach (średnio 599 zł/mkw. i -34,6 proc. m/m), Katowicach (średnio 395 zł/mkw. i -31,7 proc. m/m), Rzeszowie (średnio 293 zł/mkw. i -26,8 proc. m/m), Lublinie (średnio 643 zł/mkw. i -30,7 proc. m/m) oraz Bydgoszczy (średnio 385 zł/mkw. i -25,4 proc. m/m).

Z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis Otodom.pl wynika także, że najmniejsze parcele o powierzchni do 8 arów od marca niedostępne są w Olsztynie.

10-arowe działki na rollercoasterze

Większa różnorodność pod względem wahań średnich stawek ofertowych panowała w czerwcu w przypadku działek o powierzchni od 8 do 12 arów. Względem maja mieliśmy do czynienia zarówno z obniżką o 53,3 proc. w Łodzi (średnio 433 zł/mkw.), która jednak nie zrekompensowała majowej podwyżki o 160 proc., jak i ze znacznym wzrostem oczekiwań sprzedających w Bydgoszczy, którzy wyceniali tego typu parcele średnio na 343 zł/mkw. (+85,4 proc. m/m).

W przypadku 10-arowych działek budowlanych, w Warszawie nastąpił spadek średniej ceny ofertowej o 9,6 proc. w relacji do maja. W stolicy oczekiwano średnio 935 zł/mkw., tym samym średnia stawka dla tego metrażu ponownie spadła poniżej granicy 1000 zł/mkw.

Mniej skorzy do obniżek byli wystawiający na sprzedaż największe parcele, o powierzchni przekraczającej 100 arów. Obniżkę odnotowano jednak na stołecznym rynku. Największe parcele położone w Warszawie wyceniane były średnio na 606 zł/mkw. (-14,5 proc. m/m). Znaczne podwyżki odnotowano jednak w Poznaniu, gdzie oczekiwano średnio 516 zł/mkw. (+64,9 proc. m/m) i w Krakowie (średnio 572 zł/mkw. i +42,3 proc. m/m).

Po raz pierwszy od września 2018 r. średnia stawka dyktowana za grunty budowlane większe niż 100-arowe położone w Gdańsku spadła poniżej poziomu 200 zł/mkw. W czerwcu wyceniano je średnio na 166 zł/mkw., o 32,8 proc. niżej niż w maju i najniżej od marca 2018 r.

Drożej niż przed rokiem

Porównując czerwcowe średnie ceny ofertowe ze stawkami notowanymi przed rokiem, widać jednak, że w zdecydowanej większości miast wojewódzkich nastąpiła podwyżka. Średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach sprzedaży najmocniej wzrosła w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie oczekiwano średnio 97 zł/mkw. (+64,4 proc. r/r).

Spośród największych miast wojewódzkich najmocniejszy wzrost w skali roku dotknął grunty budowlane położone w Szczecinie (+30,2 proc. r/r).

Kilkunastoprocentowy wzrost wyceny odnotowano także w Warszawie (+18,9 proc. r/r), Krakowie (+12,4 proc. r/r) oraz Łodzi (+16,3 proc. r/r).

Średnia stawka spadła w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadła jedynie w Olsztynie, gdzie parcele wyceniano średnio na 162 zł/mkw. (-44,9 proc. r/r) Wrocławiu (średnio 453 zł/mkw. i -3 proc. r/r) oraz Kielcach (średnio 420 zł/mkw. i -0,7 proc. r/r).

Nieznaczna zmiana w relacji do czerwca 2019 r., poza Wrocławiem i Kielcami, miała miejsce także w Poznaniu (+0,5 proc. r/r), Gdańsku (+3,8 proc. r/r), Rzeszowie (+3,9 proc. r/r), Opolu (+4,3 proc. r/r) oraz Lublinie (+4,4 proc. r/r).

Spadki także poza stolicami

Obniżka oczekiwań sprzedawców działek budowlanych miała miejsce także w województwach. Niższa wycena parcel niż w relacji do maja poza stolicami regionów była nawet powszechniejsza. W górę powędrowała jedynie średnia cena ofertowa gruntów budowlanych oferowanych w woj. podkarpackim, gdzie w ogłoszeniach wpisywano średnio 84 zł/mkw. (+10,5 proc. m/m).

Swoje żądania najmocniej obniżyli z kolei sprzedający działki położone w woj. świętokrzyskim (średnio 101 zł/mkw. i -34 proc. m/m) oraz podlaskim (średnio 98 zł/mkw. i -25,8 proc. m/m).

O około 10 proc. obniżyły się z kolei oczekiwania osób sprzedających parcele pod budowę domów w trzech najdroższych województwach: mazowieckim (średnio 207 zł/mkw. i -9,6 proc. m/m), pomorskim (średnio 169 zł/mkw. i -11,5 proc. m/m) oraz małopolskim (średnio 140 zł/mkw. i -9,1 proc. m/m).

W województwach najmocniej i najpowszechniej obniżyła się średnia wycena działek o powierzchni od 8 do 12 arów. Szukający tego typu gruntów położonych w woj. łódzkim mogli liczyć na średnią stawkę 131 zł/mkw. (-31,1 proc. m/m). Z kolei w Wielkopolsce oczekiwano średnio 149 zł/mkw. (-20,7 proc. m/m).

W porównaniu z czerwcem 2019 r. za grunty oczekiwano jednak przeważnie więcej. Najmocniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła średnia cena ofertowa działek budowlanych położonych na Dolnym Śląsku. Oczekiwano za nie średnio 103 zł/mkw. – o 19,8 proc. więcej niż przed rokiem. Mniej niż w czerwcu 2019 r. wpisywano w ogłoszeniach sprzedaży gruntów budowlanych jedynie w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.