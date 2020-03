"Propozycje UOKiK ws. wakacji kredytowych zdestabilizują rynek kredytu konsumenckiego"

Proponowane przez UOKiK zawieszenie wykonywania umów kredytu konsumenckiego oraz obniżenie dopuszczalnych kosztów pozaodsetkowych zdestabilizowałyby rynek kredytu konsumenckiego. Po wprowadzeniu uprawnienia do odraczania spłaty kredytu na żądanie większość konsumentów z niego skorzysta - podał Polski Związek Instytucji Pożyczkowych.

PZIP uznał, że propozycje UOKiK dotyczące zawieszenia wykonywania umów kredytu konsumenckiego oraz obniżenia dopuszczalnych kosztów pozaodsetkowych są działaniami "nadmiarowymi" i zdestabilizują rynek kredytu konsumenckiego. Związek wnioskuje o ich wycofanie.

"Niewątpliwie, po wprowadzeniu uprawnienia do odraczania spłaty kredytu na żądanie, większość konsumentów z niego skorzysta. W efekcie zamrożenia kapitału i antycypacji działań konsumentów instytucje pożyczkowe, a być może również niektóre banki, nie udzielą nowego kredytu lub pożyczki, ponieważ byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione, a nawet nosiłoby znamiona działania na szkodę spółki" - napisano w opinii.

"Doprowadzi to wprost do paraliżu rynku kredytowego i wykluczenia finansowego najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców – co będzie miało dramatyczne skutki sprzeczne z celami ustawy" - dodano.

PZIP podał, że już samo ujawnienie przez media tej propozycji doprowadziło do "wstrzymania akcji kredytowej przez wiele instytucji pożyczkowych".

"Obawiamy się, że związanym z tym, kolejnym etapem, będzie masowe ogłaszanie upadłości przez instytucje pożyczkowe, a to z kolei będzie skutkowało wypowiadaniem umów pożyczkowych przez syndyków i koniecznością natychmiastowej spłaty udzielonych konsumentom kredytów" - napisano w komunikacie.

PZIP wnioskuje o pozostawienie limitu kosztów pozaodsetkowych na poziomie obowiązującym od 2015 r. do momentu zniesienia stanu epidemii.

W ramach rozwiązań łagodzących ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa UOKiK zaproponował, żeby po złożeniu wniosku przez kredytobiorcę, instytucja finansująca zawieszała umowę kredytu konsumenckiego lub hipotecznego na rok.

Zgodnie z propozycją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawieszenie wykonania umowy następowałoby z dniem złożenia wniosku przez kredytobiorcę. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie byłby zobowiązany do wykonywania płatności wynikających z umowy. Jednocześnie okres zawieszenia umowy nie byłby traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie uległyby przedłużeniu o zawieszenie wykonywania umowy.

Komisja Nadzoru Finansowego podała, że traktuje propozycję UOKiK ws. zawieszenia spłaty rat kredytów jako roboczą i wyjściową, która powinna być i jest obecnie przedmiotem opiniowania przez inne instytucje, w tym UKNF.

We wpisanie na portalu Twitter UOKiK stwierdził, że "celem zmian zaproponowanych przez #UOKiK jest ochrona konsumentów - to nasz priorytet. Obecnie trwa etap konsultacji - prosimy z rezerwą podchodzić do publikacji prasowych na tym etapie. Finalna propozycja zostanie przedstawiona po wszystkich uzgodnieniach przez rząd."

Z wypowiedzi minister rozwoju Jadwigi Emilewicz wynika, że propozycja odnośnie możliwości zawieszenia umów kredytowych na rok, raczej nie znajdzie się wśród rozwiązań mających przeciwdziałać ekonomicznym skutkom epidemii koronawirusa.

"Pakiet ustaw #TarczaAntykryzysowa, który trafił wczoraj do członków RDS, to materiał roboczy, który wciąż podlega konsultacjom. Tak jest w przypadku propozycji UOKiK. Koncentrujemy się na rozwiązaniach antylichwiarskich. Musimy chronić ludzi, aby nie wpadali w pętlę zadłużenia" - napisała minister na Twitterze.

