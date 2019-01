Polska mniej Bezgotówkowa. 90 tys. nowych firm w programie

W trakcie trwania rządowego programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorcy mogą nabyć terminal płatniczy bez ponoszenia kosztów związanych z jego użytkowaniem przez 12 miesięcy. Do akcji włączyły się niemal wszystkie banki. Niektóre z nich proponują wydłużenie darmowego okresu w ramach specjalnych promocji.

Program Polska Bezgotówkowa ruszył w lutym 2018 r. Jego głównym celem jest unowocześnienie biznesów, co ma się przełożyć się na przyrost nowych klientów. Na rozpowszechnieniu płatności bezgotówkowych mają skorzystać zarówno przedsiębiorcy, poprzez obniżenie kosztów obsługi gotówki, jak i konsumenci, którzy będą mieli większy komfort zakupów. Jednak należy podkreślić, że program nie jest skierowany do wszystkich, a jedynie do małych i średnich przedsiębiorców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych.

Co zyskujemy, przyłączając się do akcji? Przez 12 miesięcy przedsiębiorcy są zwolnieni z ponoszenia kosztów związanych z otrzymaniem urządzenia oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych. Jednak, co trzeba podkreślić, po tym okresie będzie obowiązywać zasada – „wolnoć, Tomku, w swoim domku”. Warunki współpracy zostaną ustalone na nowo z agentem rozliczeniowym lub bankiem. Dlatego już teraz niektóre banki przygotowały dodatkowe promocje, które wydłużają darmowy okres dzierżawy terminala.

Ponad 100 tys. zainstalowanych terminali

Zakres programu Polska Bezgotówkowa jest szeroki. Przystąpili do niego niemal wszyscy działający w Polsce agenci rozliczeniowi, także będący bankiem. Dane uzyskane przez niemal rok funkcjonowania programu świadczą o dużym zainteresowaniu ze strony przedsiębiorców. – Do programu przystąpiło ponad 90 tys. przedsiębiorców. Natomiast terminali zainstalowanych w ramach akcji jest już ponad 109 tys. Do końca 2018 r. zrealizowano około 30 mln transakcji na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł. Terminale z programu działają już w 7 300 miejscowościach na terenie całej Polski, z tego blisko 55 proc. w pięciu województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim oraz dolnośląskim – informuje Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Polska Bezgotówkowa - statystyki programu po blisko roku funkcjonowania Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z programu 90 tys. Liczba zainstalowanych terminali 109 tys. Wartość zrealizowanych transakcji 30 mln Liczba miast, w których działa program 7300 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Fundacji Polska Bezgotówkowa

Jak dodaje Widawski, tak szerokie zainteresowanie ze strony rynku pokazuje, że świadomość dotycząca możliwość wyboru formy płatności jest dość wysoka i stale rośnie. Warto również podkreślić, że program Polska Bezgotówkowa jest bardzo dobrze oceniany przez przedsiębiorców. Badania przeprowadzone przez Fundację pokazują, że osoby prowadzące firmę są świadome istnienia programu i aż 95 proc. spośród nich deklaruje, że poleciłoby posiadanie terminala innym przedsiębiorcom.

Niższe koszty dla sprzedawcy przez 12 miesięcy

Warunki programu Polska Bezgotówkowa pozwalają bez ponoszenia dodatkowych kosztów podnieść konkurencyjność firmy poprzez umożliwienie klientom dokonania wyboru co do formy płatności – gotówkowo czy bezgotówkowo. Niewątpliwie terminal płatniczy z biegiem lat staje się podstawowym wyposażeniem firmy, choć na chwilę obecną wielu małych przedsiębiorców nie widzi konieczności instalacji urządzenia. Terminal płatniczy kojarzy się im z wysokimi kosztami, jakie towarzyszą przeprowadzanym transakcjom. I poniekąd mają rację. Instalacja urządzenia przed wprowadzeniem programu wiązała się bowiem z opłatą za dzierżawę, prowizją od transakcji czy opłatą aktywacyjną.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe koszty w dalszym ciągu obowiązują. Dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zakwalifikowali się do programu. Natomiast właściciele biznesów, którzy załapali się na promocyjne warunki, mogą z nich korzystać przez 12 miesięcy. Po tym okresie będą ich obowiązywały opłaty ustalone przez agenta rozliczeniowego lub indywidualnie wynegocjowane.

Banki promocjami stoją

W przypadku przystąpienia przez agenta rozliczeniowego lub bank do programu Polska Bezgotówkowa mogą oni oferować przedsiębiorcy identyczne warunki, jakie zakłada akcja. Instytucje finansowe poszły jednak o krok dalej. Chcąc wyróżnić się na tle konkurencji, przygotowały dodatkowe promocje, które mają zachęcić firmy do wybrania ich produktu.

Promocje powiązane z terminalem płatniczym umożliwiają posiadanie bezpłatnego rachunku firmowego, otrzymanie bonusu pienionego czy darmowego okresu dzierżawy urządzenia po zakończeniu obowiązywania przedsiębiorcy warunków programu Polska Bezgotówkowa.

Promocje związane z programem Polska Bezgotówkowa Bank Program Polska Bezgotówkowa Dodatkowe promocje Alior Bank tak Rachunek Partner za 0 zł pod warunkiem rozliczenia co miesiąc jednej transakcji wykonanej przy użyciu terminala firmy Polskie ePłatności BPS tak brak Bank BGŻ BNP Paribas tak Terminal płatniczy za 0 zł przez 6 miesięcy przy skorzystaniu z dowolnego pakietu dla firm Bank Pekao tak Dzierżawa terminala za 0 zł przez 18 miesięcy dla przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowali płatności kartami płatniczymi. W sytuacji, kiedy akceptują karty płatnicze, to dzierżawa terminala POS wyniesie 1 zł miesięcznie przez 12 miesięcy Bank Pocztowy tak Preferencyjne warunki po upływie 12 miesięcy objętych programem – 1 zł miesięcznie za dzierżawę terminala przez pół roku i 0,65% prowizji od transakcji BOŚ Bank tak brak Santander Bank Polski tak Po okresie darmowych 12 miesięcy bank oferuje kolejne 6 miesięcy dzierżawy za 0 zł City Handlowy nie brak Credit Agricole tak brak EnveloBank tak brak Getin Bank nie brak Idea Bank tak brak ING Bank Śląski tak „Zainstaluj terminal i nie płać przez 14 mies.” 12 bezpłatnych miesięcy w ramach programu Polska Bezgotówkowa oraz 2 dodatkowe miesiące w prezencie od ING, ponadto 0 zł prowizji od transakcji kartami Visa i Mastercard - do 100 tys. zł obrotu przez 12 miesięcy oraz do 20 tys. zł w 13 i 14 miesiącu od ING mBank tak „Premia za terminal dla nowych klientów mBanku”. Uczestnik promocji otrzymuje premię w wysokości 25 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy (maksymalnie 300 zł) pod warunkiem uznania rachunku wpływami z terminala płatniczego, licząc od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o prowadzenie rachunku. Premia może zostać przeznaczona na pokrycie miesięcznego abonamentu przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu programu Polska Bezgotówkowa Bank Millennium nie brak Nest Bank tak Terminal płatniczy za 0 zł wraz z prezentem w postaci zwrotu 100 zł, pod warunkiem:

- zawarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty Nest Banku,

- zapewnienia wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami - wyrażenie zgody na kontakt Nest Banku w celu marketingowym Neo Bank nie brak PKO BP tak brak Plus Bank nie brak Raiffeisen Polbank tak 0 zł za pierwszy miesiąc dzierżawy SGB-Bank tak brak Toyota Bank nie brak Volkswagen Bank Polska nie brak Źródło: Bankier.pl, na podstawie oferty banków, stan na 17.01.2019 r.

Przykładowo Bank Pekao proponuje wydłużenie bezpłatnej dzierżawy do 18 miesięcy. ING Bank Śląski w prezencie daje dodatkowe dwa darmowe miesiące. Natomiast mBank uczestnikom promocji będzie wypłacał premię w wysokości 25 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy (maksymalnie 300 zł). Bonus pieniężny przygotował również Nest Bank – 100 zł, pod warunkiem zawarcia umowy o terminal płatniczy oraz zapewnienia wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.

Przedsiębiorcy mogą jeszcze przystąpić do programu Polska Bezgotówkowa

Program funkcjonuje na rynku już niemal rok. Jednak przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z akcji, mają na to czas. – Program Polska Bezgotówkowa został zaprojektowany na co najmniej 4 lata, licząc także okres wypłaty środków dla agentów. Może jednak zostać wydłużony, jeśli będzie taka potrzeba rynkowa. (…) Fundacja realizuje swoje zadania w oparciu o wieloletni plan, a wielkość budżetu w ciągu kilku lat funkcjonowania programu zależeć będzie od tempa rozwoju rynku, bowiem jest ściśle skorelowana od ilości transakcji – wyjaśnia Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Przy czym należy pamiętać, że choć program jest rozłożony w czasie, przedsiębiorca może z niego skorzystać wyłącznie raz. Nie oznacza to jednak, że przysługuje mu jeden terminal. W ramach akcji właściciel biznesu może otrzymać trzy urządzenia do obsługi płatności bezgotówkowych.

Akcja niewątpliwie ma wiele zalet. Roczny bezpłatny okres daje przedsiębiorcom możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem terminala czy sprawdzenia, w jaki sposób transakcje bezgotówkowe przekładają się na zyski. Terminal płatniczy to również wygoda i bezpieczeństwo – więcej transakcji kartą płatniczą, to mniej fizycznej gotówki w kasie. Natomiast na rachunku bankowym środki pojawiają się nawet następnego dnia roboczego. Podpisując umowę w programie Polska Bezgotówkowa należy jednak sprawdzić, jakie warunki będą obowiązywać po okresie trwania akcji. Warto porównać oferty dostępne na rynku i wybrać najkorzystniejszą dla firmy, aby nie okazało się później, że po upływie roku za transakcje przyjdzie nam płacić krocie.

Katarzyna Rostkowska