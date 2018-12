Polska bankowość w liczbach – III kw. 2018 [Raport]

Dobra passa w bankach trwa. Mimo okresu wakacyjnego, trzeci kwartał był udany: sprzedaż hipotek nie zwalniała tempa, przybyło klientów i aktywnych użytkowników kanałów elektronicznych - wynika z najnowszego raportu PRNews.pl "Polska bankowość w liczbach". W tym okresie nie obyło się niestety bez redukcji etatów i placówek.



Co kwartał redakcja PRNews.pl zbiera z banków szczegółowe informacje m.in. na temat kont, kart bankowości internetowej i mobilnej. Łącznie w raporcie „Polska bankowość w liczbach” omawiamy 16 obszarów tematycznych. Sprawdzamy, które banki mają najwięcej klientów, do których banków klienci chodzą najchętniej zakładać konta czy zaciągać kredyty mieszkaniowe. Dane liczbowe na temat sektora bankowego można też znaleźć w raportach publikowanych przez NBP, KNF czy ZBP. Tam jednak są one podawane zbiorczo, bez rozbicia na poszczególne banki.

Na koniec III kwartału 2018 r.:

46,6 mln klientów obsługiwały banki uniwersalne,

32,3 mln kont osobistych prowadziły banki,

17 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej,

10,5 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego,

7,8 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej,

5,9 mln kart kredytowych obsługiwały banki,

3,2 mln klientów było mobile only,

1,8 mln kart HCE było zainstalowanych w smartfonach i zegarkach klientów,

647 tys. obcokrajowców obsługiwały banki; najwięcej Ukraińców,

3,4 tys. etatów ubyło w bankach w porównaniu do danych z września 2017 r.,

373 placówek własnych ubyło bankom w porównaniu do danych z września 2017 r.,

2 banki zwiększyły liczbę placówek w ciągu roku.

Wojciech Boczoń