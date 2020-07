PlayWay uruchomi platformę opartą o blockchain

Pexels

PWay, spółka zależna PlayWay, planuje w najbliższych miesiącach uruchomić platformę umożliwiającą zgłaszanie pomysłów na gry w zamian za udział w zyskach oraz tokeny blockchain - podał PlayWay w komunikacie.

System, nazwany "Need for a Game Idea", ma umożliwiać każdemu uprawnionemu użytkownikowi zgłoszenie pomysłu na grę komputerową, w zamian za cyfrowy token. Platforma ma wykorzystywać technologię blockchain. Logowanie do systemu ma następować za pośrednictwem Steam - największej na świecie platformy sprzedaży gier na komputery PC.

"W kolejnym kroku, przez spółki deweloperskie z grupy PlayWay wybrane będą najciekawsze idee, a ich twórcom zostanie zaproponowana praca nad dalszym pomysłem na grę, w zamian za co będą mogli otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100 tokenów PWay oraz 5 proc. przyszłych zysków z gry, również wypłacanych w tokenach" - napisano w komunikacie.

"Tokeny PWay będą podlegały obrotowi na światowych giełdach kryptowalut. Pway przewiduje stopniowy wzrost ceny tokena, co z kolei powinno być dodatkową zachętą finansową do zgłaszania kolejnych pomysłów za pośrednictwem platformy" - dodano.

Platforma ma pobierać od twórców gier z grupy PlayWay wynagrodzenie w wysokości 6 proc. zysków (w pieniądzu fiducjarnym) z gier, na które pomysły zgłoszono przez "Need for a Game Idea", i wypłacać 5 proc. zysków twórcom pomysłów jako równowartość w tokenach PWay. Tokeny mają być skupowane z rynku.

PlayWay podał, że celem "Need for a Game Idea" nie będzie zebranie funduszy na rozwój systemu poprzez sprzedaż tokenów.

"Platforma posiada własne środki pieniężne na rozwój Platformy pozyskane od wspólników - współtwórców, którzy posiadają 3 proc. udziałów w Pway (PlayWay - 97 proc.) oraz łącznie około 8 proc. tokenów PWay" - napisano.

W raporcie podano, że dotąd wyemitowanych zostało 42.111.111 tokenów PWay, z czego ok. 8 proc. trafiło do pomysłodawc systemu - prezesa PlayWay, Krzysztofa Kostowskiego - oraz osób blisko związanych z projektem.

kuc/