Niemcy wzywają Polskę i Czechy do pełnego otwarcia granic

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wezwał w sobotę Polskę i Czechy do pełnego otwarcia granic, by umożliwić swobodny przepływ osób i towarów. „Europa żyje z tego, że jest Europą bez granic” - powiedział z okazji otwarcia granicy niemiecko-luksemburskiej.

Maas spotkał się z szefem MSZ Luksemburga Jeanem Asselbornem na moście na rzece Mozeli między niemieckim Perlem a luksemburskim Schengen.

„Dzisiaj pokazujemy, że strefa Schengen nie została pokonana przez wirusa, że strefa Schengen powraca do życia” - podkreślił Asselborn.

W mijającym tygodniu Unia Europejska naciskała na otwarcie granic wewnętrznych i umożliwienie podróżowania, ale zaleciła, by granice zewnętrzne pozostały zamknięte dla większości podróżujących przynajmniej do połowy czerwca, by uniknąć drugiej fali infekcji w pandemii koronawirusa.

„Zatrzymamy kontrole na granicy z Danią w ciągu kilku najbliższych dni, a od 15 czerwca nie będzie już więcej kontroli na granicach z Francją, Austrią i Szwajcarią” - zapowiedział Maas po spotkaniu. „Mam nadzieję, że kontrole graniczne, które obecnie stosują polscy i czescy przyjaciele, zostaną zniesione w dającej się przewidzieć przyszłości” - dodał.

Polskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało na początku tego tygodnia, że przedłuży ścisłe kontrole na granicach do 12 czerwca.

Z kolei czeski premier Andrej Babisz przekazał, że obecnie nie trwają negocjacje z Niemcami w sprawie zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, ponieważ sytuacja epidemiczna w Niemczech nie jest tak stabilna, jak u innych sąsiadów Czech.

W 1985 roku w przygranicznym mieście Schengen w trójkącie granicznym między Luksemburgiem, Niemcami i Francją podpisano umowę o zniesieniu kontroli granicznych w Europie. Obecnie większość krajów Unii Europejskiej należy do tzw. strefy Schengen. Należą do niej także inne kraje - Szwajcaria, Islandia i Norwegia. (PAP)

baj/ mal/